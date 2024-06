FEATURED SMARTPHONES STIRI realme GT6 revine în Europa cu tehnologie AI integrată Ionut Razvan Share







realme anunță lansarea în Europa a flagship-ului GT6, care va debuta la nivel global pe 20 iunie, în cadrul unui eveniment de lansare care va avea loc la Milano. Viitoarea serie GT este prezentată ca fiind „Flagship Killer Powered by AI”, pregătită să își eclipseze predecesorii. realme GT 6 se află în centrul atenției ca „Premium Flagship Killer”, menit să capteze piața smartphone-urilor de top, în timp ce Realme GT 6T vizează titlul de „Flagship Performance Mid-range”. Ambele modele se mândresc cu performanțe excepționale și o serie de caracteristici inovatoare și sunt pregătite să redefinească peisajul smartphone-urilor, devenind următoarea generație de game changers. Europa este o piață strategică pentru realme, iar brandul și-a mărit investițiile pe piața europeană. Conform celor mai recente date din primul trimestru al anului 2024 de la Counterpoint Research, realme își asigură poziția 4 în topul producătorilor de smartphone din Europa. De asemenea, Europa va fi prima piață de lansare pentru seria GT și o piață strategică pentru realme. Seria integrează perfect capabilități AI de ultimă generație. realme va introduce primul mod AI Night Vision din industrie, cu ajutorul căruia utilizatorii pot filma videoclipuri în medii extrem de întunecate, Prin combinația de algoritmi AI și un chipset de înaltă performanță, telefonul va funcționaca un dispozitiv de vedere pe timp de noapte. Funcția AI Night Vision duce capabilitățile video pe timp de noapte ale telefoanelor Android pe noi culmi, permițând fiecărui utilizator să se bucure de filmări nocturne clare. Obiectivul realme este de a populariza tehnologia AI pentru publicul tânăr din întreaga lume. Conferința de presă de lansare globală pentru realme GT 6 va fi transmisă în direct pe canalele oficiale YouTube, Facebook și TikTok ale realme Global.

