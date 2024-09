FEATURED MOBILE NETWORKS STIRI Telekom România Mobile Communications anunță schimbări în echipa de conducere Ionut Razvan Share







Începând cu data de 2 septembrie 2024, dl. Florin Petolea, Chief Technology & Information Officer (CTIO) își încheie colaborarea cu Telekom Romania Mobile Communications S.A, urmând să se dedice unor proiecte de interes în afara companiei. Dl. Petolea s-a alăturat companiei in ianuarie 2023 și a contribuit la dezvoltarea și transformarea Direcției Executive Tehnologie și Informație, prioritizând calitatea serviciilor oferite clienților nostri. Îi mulțumim dlui. Florin Petolea pentru contribuția sa cheie la dezvoltarea Telekom Romania Mobile Communications și pentru dedicarea cu care a parcurs alături de echipa Telekom procesul de transformare organizațională, sprijinind inițiativele ce au asigurat excelența în livrarea serviciilor. Îi dorim toate cele bune în proiectele sale viitoare!

Tags: