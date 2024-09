E MOBILITY FEATURED STIRI Studiu BCG: Aproape 40% dintre cumpărătorii europeni de vehicule de lux intenționează să achiziționeze prima lor mașină electrică în următoarele 12 luni Ionut Razvan Share







După o încetinire a pieței europene de vehicule electrice, o nouă generație de cumpărători de mașini de lux ar putea contribui la o revenire a pieței. 38% dintre consumatorii din segmentul de lux care intenționează să achiziționeze un automobil de peste 80.000 de euro în următorul an iau în considerare o mașină electrică. Dintre acești cumpărători potențiali, 64% ar opta pentru un vehicul electric în locul unuia cu motor cu combustie internă, dacă modelele ar oferi specificații comparabile. Totuși, pentru a atrage acest segment în creștere, producătorii de vehicule electrice trebuie să acorde prioritate satisfacerii nevoilor clienților și să răspundă preocupărilor lor principale. Aceste concluzii rezultă dintr-un nou studiu realizat de Boston Consulting Group (BCG), intitulat Europe’s High-End Buyers Rethink EV Ownership. Studiul se bazează pe un sondaj realizat pe un eșantion de peste 5.000 de cumpărători potențiali de automobile din cinci mari piețe europene: Germania, Franța, Marea Britanie, Italia și Spania. Dintre aceștia, 20% fac parte din segmentele de preț premium plus și lux. „Producătorii de vehicule electrice au o oportunitate unică de a atrage o nouă generație de consumatori de lux”, a declarat Adam Karakas, Partner al biroului BCG din Budapesta. „Pentru a reuși, trebuie să ofere vehicule electrice cu specificații și caracteristici adecvate la un preț competitiv. Acești consumatori sunt dornici să exploreze piața vehiculelor electrice, dar sunt, de asemenea, familiarizați cu tehnologia digitală și sunt sensibili la valoare.”, a completat Karakas. Timpul și experiența de încărcare reprezintă principalele obstacole în calea adopției, 46% dintre respondenți fiind preocupați de lipsa stațiilor de încărcare rapidă, de timpii lungi de așteptare și de costul instalării încărcătoarelor private. Autonomia este o altă preocupare pentru 44% dintre respondenți, în special în ceea ce privește predictibilitatea bateriei și performanța acesteia în condiții de frig. Cu toate acestea, aceste preocupări scad semnificativ în rândul celor care au condus deja un vehicul electric cu baterie—cu 24% în cazul timpului de încărcare și cu 34% în cazul autonomiei. În concluzie, siguranța și confortul, sustenabilitatea, performanța la condus și experiența digitală rămân criterii esențiale în decizia de achiziție pentru acești cumpărători de vehicule de lux.

