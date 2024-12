FEATURED SMARTPHONES STIRI Telefoanele realme din seria 14 Pro își schimbă culoarea la temperaturi scăzute Ionut Razvan Share







realme introduce o funcție revoluționară în seria sa 14 Pro. Concepute în colaborare cu renumitul studio nordic de design industrial Valeur Designers, aceste telefoane impresionează printr-o textură perlată inovatoare, o tehnologie sensibilă la temperatură pentru schimbarea culorii, un ecran curbat fără margini și primul sistem de cameră foto cu bliț triplu din industrie. Astfel, seria realme Number primește o nouă capodoperă de design premium. Designul telefoanelor din seria realme 14 Pro este inspirat de viața marină și poartă numele „Unique Pearl Design”. Disponibil într-o variantă exclusivă de culoare, Pearl White, acest model oferă o textură naturală, asemănătoare scoicii, completată de un profil subțire și o strălucire fascinantă, asemănătoare perlei. Textura este obținută prin utilizarea pudrei organice de scoică, îmbinată cu un finisaj mat confortabil, care oferă o senzație premium și delicată la atingere Un alt element remarcabil al seriei 14 Pro este unicitatea fiecărui dispozitiv. La fel cum în natură nu există două cochilii identice, spatele telefoanelor Pearl White este diferit pentru fiecare unitate, transformând fiecare smartphone într-o expresie unică a personalității utilizatorului. Acest efect special este realizat printr-o fibră inovatoare care trece prin peste 30 de etape de meșteșug, garantând modele exclusive pentru fiecare dispozitiv. În plus, fibra folosită este ecologică, conținând 95% materiale biodegradabile, regenerabile și eficiente energetic. Pe lângă design, realme stabilește noi standarde în industrie prin ecranul său quad-curved, disponibil pe modelul realme 14 Pro+. Acesta este singurul smartphone din segmentul său care integrează această tehnologie de ecran cvadruplu curbat, rezervată de obicei dispozitivelor emblematice. Designul minimizează marginile și îmbunătățește interacțiunea, oferind un raport ecran-corp de 93,8%. Modelul realme 14 Pro+ introduce și sistemul „Ocean Oculus” de camere triple și blițuri triple, având primul bliț triplu „MagicGlow” din industrie pentru portrete nocturne. Acesta ajustează automat tonurile pielii în condiții de iluminare complexă, oferind portrete nocturne perfecte și satisfăcând cerințele diverse de stil de viață și socializare ale utilizatorilor tineri. Pe lângă aspectul estetic, seria 14 Pro excelează și în durabilitate. Cu certificări IP66, IP68 și IP69 pentru rezistența la praf și apă, telefoanele pot rezista la scufundări de până la 1,5 metri timp de o oră, păstrându-și funcționalitatea completă. Mai mult, dispozitivele sunt certificate TÜV Rheinland pentru siguranță și fiabilitate.

