Servere de înregistrare video gata de utilizare, pentru performanță și fiabilitate de top

Axis Communications anunță lansarea seriei AXIS S12, care include patru servere de înregistrare dedicate aplicațiilor solicitante. Acestea dispun de componente de ultimă generație ce se adaptează cu ușurință nevoilor specifice ale clienților.

Noile modele sunt disponibile în varianta cu factor de formă de tip rack sau turn și oferă suport pentru aplicații și funcții de mare putere. Înregistratoarele fac parte din soluțiile complete oferite de Axis și sunt preîncărcate cu software-ul preconfigurat și licențele aferente aplicației AXIS Camera Station. În plus, aceste servere de înregistrare dispun de un nivel înalt de scalabilitate și multiple configurații RAID, oferind un spațiu de stocare flexibil cu extindere facilă și redundanță bazată pe cerințele specifice. Caracteristicile principale includ:

O soluție scalabilă și puternică;

Capacitate de stocare de 16 TB până la 192 TB;

Opțiuni de stocare flexibile, inclusiv RAID;

Licențe AXIS Camera Station incluse;

Suport extins și garanție pe 5 ani.

Seria de dispozitive AXIS S12 este concepută cu gândul la securitatea cibernetică și include platforma Trusted Platform Module (TPM) 2.0, care permite criptarea sistemului de operare și a înregistrărilor video stocate pe dispozitiv. Aceste soluții includ servicii precum Keep Your Hard Drive (Întreținerea unității de disc) și Next Business Day Onsite Support (Asistență la fața locului în a doua zi lucrătoare), precum și o garanție pe 5 ani.

Mai mult, cu ajutorul aplicației AXIS Recorder Toolbox se elimină problemele legate de instalare. Seria AXIS S12 va fi disponibilă începând din trimestrul al treilea al anului 2022.