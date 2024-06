COMPUTING Richard Teng, CEO Binance: 200 de milioane de utilizatori Binance și o opinie despre era inovației blockchain Ionut Razvan Share







Weekend-ul acesta, numărul de utilizatori înregistrați în platforma Binance a ajuns la 200 de milioane. Creșterea explozivă a bazei de utilizatori reflectă rata accelerată de adopție a activelor digitale și a blockchain-ului. Deja, blockchain-ul și Web3 au mai multe de arătat în ceea ce privește utilizarea și utilitatea în viața reală decât oricare dintre tehnologiile care au schimbat paradigme în stadii similare de dezvoltare timpurie. Similar ciclurilor anterioare, actorii prezenți se confruntă cu o alegere strategică între a îmbrățișa inovația și a risca să devină învechiți. De-a lungul istoriei, inovația tehnologică a perturbat continuu industriile stabilite și a remodelat economiile. În mod repetat, acest proces a pus față în față actorii prezentului, jucătorii consacrați, cu insurgenții, nou-veniții inovatori. Un model observat frecvent este indiferența inițială a actorilor prezentului față de noua tehnologie, urmată de adoptarea treptată a acesteia, ce îi obligă pe jucătorii consacrați să se adapteze sau să dispară. Astăzi, ascensiunea tehnologiei blockchain și tranziția paradigmei dominante a internetului de la Web2 la Web3 reprezintă cel mai recent val de perturbare pozitivă. Istoria nu se repetă identic, însă adesea o face similar; așadar există paralele care trebuie observate și lecții care trebuie învățate, pe măsură ce analizăm cum se compară ciclul curent de inovație condus de blockchain cu cele din trecut. Accelerarea ciclurilor de perturbare tehnologică pozitivă Ritmul inovației tehnologice a accelerat cu fiecare ciclu succesiv. Primele scântei ale Revoluției Industriale, care au început în anii 1760 cu motorul cu aburi, au avut nevoie de multe decenii pentru a transforma concret industriile. Experimentele și invențiile revoluționare din domeniul cercetării electricității și al ingineriei electrice din primele decenii ale secolului al XIX-lea nu au dus la o electrificare pe scară largă până la începutul anilor 1900. Câteva decenii mai departe, internetul a revoluționat lumea mai rapid. Totuși, începând cu ARPANET în anii 1960 și 1970, acesta a rămas apanajul academicienilor și al pasionaților până la apariția World Wide Web (în esență, Web1) la începutul anilor 1990, care a catalizat adopția în masă la scară globală datorită stratului de utilitate și accesibilitate pe care l-a adăugat infrastructurii existente a internetului. După aceea, tehnologiei i-au trebuit doar câțiva ani pentru a transforma fundamental comunicarea, comerțul și divertismentul. Astăzi, blockchain-ul și Web3 avansează într-un ritm fără precedent. Bitcoin, introdus în 2009, a pus bazele unei noi clase de active care a captat atenția globală a publicului larg în mai puțin de un deceniu. Timpul dintre apariția tehnologiei și implementarea pe scară largă a aplicațiilor accesibile pentru consumatori bazate pe aceasta a fost remarcabil de scurt. Deja, milioane de oameni din întreaga lume folosesc active digitale pentru a transfera eficient valoare online, pentru a se implica în activități de finanțe descentralizate (DeFi) și pentru a beneficia de diverse funcționalități bazate pe contracte inteligente, de la artă digitală la aplicații descentralizate autonome. Unii oameni rămân conservatori, argumentând că utilitatea în lumea reală se materializează lent. Cu toate acestea, dacă punem lucrurile în perspectivă istorică, blockchain-ul și activele digitale au mai multe de arătat – și pe o perioadă remarcabil de scurtă – în ceea ce privește utilizarea în viața reală și generarea de valoare pentru consumatori decât oricare dintre tehnologiile care au schimbat paradigme în trecut. Totuși, suntem la început, cu un potențial ascendent enorm și o curbă de adopție în creștere, ce sugerează că ne îndreptăm cu încredere către mainstream. Difuzarea inovației blockchain Consider că creșterea bazei de utilizatori Binance este un indicator suficient de bun pentru a demonstra natura exponențială a adoptării activelor digitale. Lansată în iulie 2017, Binance a obținut statutul de cea mai mare platformă crypto din lume ca volum de tranzacții în șase luni. Cu toate acestea, abia în mai 2021 – aproape patru ani mai târziu – a atins pragul de 50 de milioane de utilizatori. Următoarea sută de milioane, de la 50 de milioane la 150 de milioane, a necesitat mult mai puțin timp și a fost bifată după doar 26 de luni, în iunie 2023. Apoi, a durat mai puțin de un an pentru a depăși pragul de 200 de milioane. Chiar dacă toți utilizatorii crypto ar fi utilizatori Binance (ceea ce clar nu este cazul), 200 de milioane de oameni reprezintă deja o pondere puțin mai mare de 2,5% din populația globală. În realitate, suntem mult mai mulți. Indiscutabil, inovatorii sunt deja implicați, iar adoptatorii timpurii se alătură în prezent mișcării în masă și transmit informația mai departe pe măsură ce avansăm către o majoritate timpurie – a cărei apariție, așa cum au concluzionat unii teoreticieni, marchează începutul adoptării în masă sau auto-susținute. Cu o curbă atât de abruptă, am putea ajunge acolo mai repede decât ne gândim. Cooptarea sau invechirea Din punct de vedere istoric, actorii prezentului respingeau adesea noile tehnologii și pe insurgenții care le promovau, doar pentru a recunoaște ulterior utilitatea și valoarea inovațiilor. Atunci când Alexander Graham Bell a inventat telefonul în 1876, companiile de telegraf au manifestat puțin interes, văzându-l ca pe o noutate ciudată. Cu toate acestea, capacitatea telefonului de a furniza comunicație vocală instantanee și-a demonstrat rapid valoarea, ducând la o adopție pe scară largă. În mod similar, computerele personale erau inițial văzute în mare parte ca jucării pentru amatori, cu scepticism generalizat cu privire la utilitatea computerului personal. Cu toate acestea, ascensiunea programelor de productivitate și a internetului a transformat computerele personale în instrumente esențiale pentru utilizarea în scopuri comerciale și personale. În era actuală, tehnologia blockchain s-a confruntat inițial cu scepticism din partea instituțiilor financiare tradiționale. Cu toate acestea, propunerea sa unică de valoare – dezintermedierea, transparența și securitatea – a determinat o adopție din ce în ce mai mare, atât de către utilizatorii individuali, cât și de către companii. Atunci când o nouă tehnologie își dovedește valoarea, actorii prezentului se confruntă cu o decizie critică: să se adapteze sau să devină învechiți. Tranziția de la trăsurile trase de cai la automobile la începutul secolului al XX-lea a forțat companiile de trăsuri să se adapteze sau să se închidă. În mod similar, ascensiunea fotografiei digitale a determinat compania Kodak să nu se adapteze, ceea ce a dus la declinul acesteia, în timp ce nume precum Canon și Nikon au prosperat, prin adoptarea noii tehnologii. Deși încă există critici, mulți dintre actorii incumbenți de astăzi au ales să se adapteze proactiv la valul de disruption condus de blockchain, mai degrabă decât să îl ignore sau să lupte împotriva lui. Gigantii financiari precum BlackRock și Fidelity, care au condus recent valul ETF-urilor cu Bitcoin, sunt poate cel mai clar exemplu. Mulți alți jucători importanți din domeniile lor respective, de la JP Morgan la IBM, explorează tehnologia blockchain și o integrează în operațiunile lor pentru a spori eficiența și securitatea. Cei care nu se adaptează pot face față invechirii pe măsură ce sistemele descentralizate câștigă în importanță. Revoluția actuală a blockchain reflectă ciclurile de inovație din trecut, unde actorii incumbenți fie cooptează tehnologia nouă, fie riscă să rămână în urmă. Pe măsură ce tehnologiile blockchain și Web3 continuă să evolueze, actorii trebuie să recunoască potențialul de perturbare pozitivă și să acționeze rapid pentru a integra aceste inovații în procesele lor. Viitorul va vedea probabil o combinație de cooptare și concurență pe măsură ce blockchain remodelează peisajul financiar, precum și numeroase alte industrii. Dacă ne luăm după ritmul de creștere a comunității Binance, acest viitor este foarte aproape.

