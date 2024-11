FEATURED SMARTPHONES STIRI realme GT 7 Pro este lansat oficial în România Ionut Razvan Share







realme, brandul de tehnologie cu cea mai rapidă creștere la nivel global, anunță lansarea flagship-ului GT 7 Pro în România. Începând de astăzi, smartphone-ul poate fi precomandat, iar până pe 5 decembrie, clienții beneficiază de un cadou – ceasul realme S2. GT 7 Pro este primul smartphone care integrează procesorul Snapdragon Elite 8, stabilind un nou standard de performanță prin obținerea celui mai mare scor din istorie pe platforma AnTuTu. Primul smartphone cu procesor Snapdragon 8 Elite Chipset-ul Snapdragon 8 Elite poziționează GT 7 Pro ca lider de performanță, obținând un scor de referință în AnTuTu de peste 3 milioane – marcând o etapă în care Android depășește iOS în ceea ce privește puterea brută. Construit pe baza procesului tehnologic de 3nm și cu o arhitectură octa-core 2+6 nuclee, cu frecvențe de peste 4GHz, acest chipset combină viteza excepțională și eficiența energetică, asigurând performanțe de top bazate pe AI și eficiență energetică. Camere foto revoluționare Noul realme GT 7 Pro redefinește fotografia cu senzorul de tip periscop Sony IMX882 și zoom optic 3X, alături de primul mod de fotografiere subacvatică din industrie. Certificat IP69, telefonul rezistă la adâncimi de până la 2 metri timp de 30 de minute, iar ecranul poate fi folosit chiar și sub apă. Modul AI Snap oferă performanțe de neegalat în fotografia de acțiune, capturând până la 30 de imagini pe secundă cu o viteză a obturatorului de 1/10.266 secunde. De asemenea, funcția AI Night Vision garantează claritate excelentă în condiții de lumină redusă, iar Live Photo optimizează partajarea instantanee pe platformele sociale, precum Instagram. Ecran inovator Eco² OLED PLUS în colaborare cu Samsung Creat în colaborare cu Samsung Display, ecranul Eco² OLED de 6,78 inchi al GT 7 Pro oferă o rată de refresh de 120 Hz, instant touch de 2600 Hz și o luminozitate impresionantă de 6500 nits, asigurând claritate excepțională chiar și în lumina directă a soarelui. Cu o gamă de culori de 120% DCI-P3, imagini vibrante și realiste prind viață, iar suportul HDR10+ și Dolby Vision îmbunătățește semnificativ calitatea video. Designul quad-curved adaugă o notă elegantă și imersivă, în timp ce tehnologia avansată a ecranelor pliabile, disponibilă anterior doar pe dispozitive premium de peste 2000 de euro, este acum integrată pentru prima dată într-un smartphone standard, redefinind excelența vizuală. Autonomie ridicată datorită bateriei Titan Echipat cu o baterie Titan de 6500mAh, GT 7 Pro oferă durabilitate excepțională și performanță optimă chiar și la temperaturi extreme, de până la -30°C, datorită tehnologiei avansate cu anod de siliciu-carbon. Cu încărcarea rapidă SUPERVOOC de 120W, telefonul ajunge la 50% în doar 13 minute și se încarcă complet în 37 de minute. Înterfața realme UI 6.0 cu AI integrat GT 7 Pro, echipat cu NEXT AI și cea mai recentă interfață realme UI 6.0, introduce funcții avansate precum AI Sketch to Image, care transformă schițele simple în imagini detaliate, și AI Game Super Resolution, ce optimizează grafica jocurilor la o rezoluție de 1,5K pentru o experiență vizuală captivantă. Cu temele Flux Themes, care aduc animații adaptive și interfețe personalizate, GT 7 Pro combină perfect creativitatea, performanța și personalizarea, redefinind interacțiunea cu smartphone-ul. Design inspirat de explorarea spațială realme GT 7 Pro adoptă un design îndrăzneț și inovator, inspirat de spiritul explorării cosmice. Elementul distinctiv Space Viewport al camerei reflectă conceptul posibilităților infinite, în timp ce rama din aluminiu asigură durabilitate și un confort superior. Ecranul Eco² OLED cu patru margini curbe completează estetica sofisticată, iar telefonul este disponibil în nuanțele Mars Orange și Galaxy Grey, simbolizând inovația și descoperirea. Preț și disponibilitate realme GT 7 Pro este disponibil în România în culorile Mars Orange și Galaxy Grey. Smartphone-ul poate fi precomandat de astăzi la eMAG, iar până pe 5 decembrie, fiecare comandă include cadou smartwatch-ul realme S2 Silver. Versiunea cu 512GB spațiu de stocare este disponibilă la prețul de 4.999 RON, iar cea cu 256GB are un preț de 4.499 RON.

