AI. NEWS FEATURED SMARTPHONES STIRI realme dezvăluie strategia pentru următorii trei ani Ionut Razvan Share







realme a prezentat la MWC 2025 strategia pentru următorii trei ani. Compania își propune să își dubleze baza globală de utilizatori și să își consolideze prezența pe segmentul mid-to-high-end. De asemenea, realme a anunțat lansarea globală a seriei realme 14 Pro și a prezentat conceptul inovator realme Interchangeable-Lens, o abordare revoluționară în fotografia mobilă. „Pe măsură ce realme pășește într-o nouă etapă de dezvoltare, ne reafirmăm angajamentul față de inovație și față de utilizatorii noștri. Strategia noastră se concentrează atât pe expansiunea globală, cât și pe democratizarea tehnologiei, oferind tinerilor acces la soluții de ultimă generație,” a declarat Chase Xu, vicepreședinte și CMO al realme. Obiectiv strategic: dublarea bazei globale de utilizatori în trei ani realme accelerează extinderea pe piață începând cu 2025, după ce a înregistrat o creștere semnificativă în T4 2024 în piețe-cheie precum Spania, Italia și Mexic. Compania vizează consolidarea poziției în peste 100 de piețe globale, propunându-și să atingă 10 milioane de vânzări anuale în Europa în următorii trei ani. Pentru a atinge acest obiectiv, realme a conturat o strategie axată pe inovare, îmbunătățirea imaginii brandului și dezvoltarea unui portofoliu de produse competitive. În cadrul MWC 2025, compania a redefinit poziționarea celor trei linii principale de produse: Seria GT – „Next-Level Performance Flagship with AI”, cu performanțe de vârf, experiență de gaming excepțională și tehnologii AI de ultimă generație.

– „Next-Level Performance Flagship with AI”, cu performanțe de vârf, experiență de gaming excepțională și tehnologii AI de ultimă generație. Seria Number – „Performanță și cameră de ultimă generație”, combinând performanță ridicată, capabilități foto avansate și un design premium.

– „Performanță și cameră de ultimă generație”, combinând performanță ridicată, capabilități foto avansate și un design premium. Seria C – „Better Tech for Youth”, oferind tehnologii accesibile și durabile pentru utilizatorii tineri. realme își reafirmă angajamentul de a integra cele mai avansate soluții AI și de a livra 100 de milioane de smartphone-uri cu capabilități AI în următorii trei ani. Parteneriate strategice și colaborări exclusive În 2025, realme va colabora cu branduri de top din industria divertismentului și a luxului, lansând ediții limitate. De asemenea, compania va forma parteneriate strategice cu lideri ai industriei gaming-ului, precum Mobile Legends: Bang Bang, Free Fire, Honor of Kings și Battlegrounds Mobile India. Aceste inițiative vor include evenimente eSports, integrări tehnologice și personalizări de produs menite să îmbunătățească experiența de gaming. realme 14 Pro Series: tehnologie flagship în segmentul mid-range Seria realme 14 Pro introduce inovații majore în design, imagistică și performanță. realme 14 Pro+ este primul smartphone mid-range care beneficiază de o cameră de nivel flagship. Acesta este echipat cu o cameră principală Sony IMX896 OIS de 50MP, care oferă o calitate excepțională a imaginii, alături de un teleobiectiv periscop Sony IMX882 de 1/2”, capabil să atingă 120X SuperZoom, permițând capturi clare de la distanțe mari. Pentru fotografii de calitate superioară în condiții de iluminare redusă, dispozitivul este dotat cu un bliț triplu MagicGlow, special conceput pentru portrete nocturne de calitate studio. Performanța sa este susținută de platforma Qualcomm Snapdragon® 7s Gen 3, optimizată pentru viteză și eficiență, integrând și tehnologii de inteligență artificială sub denumirea NEXT AI. Autonomia impresionantă a telefonului este garantată de o baterie Titan de 6.000 mAh, care suportă încărcare rapidă de 80W, asigurând astfel o utilizare extinsă pe parcursul întregii zile. În plus, realme 14 Pro+ dispune de un ecran bezel-less quad-curved, care oferă o experiență vizuală captivantă, completată de certificarea IP69/68/66, ce garantează rezistență la apă și praf. realme 14 Pro păstrează aceleași caracteristici premium, însă vine într-un format mai compact. Acesta dispune de un corp ultra-slim de 7,55 mm, fiind unul dintre cele mai subțiri telefoane din categoria sa. În ceea ce privește performanța, dispozitivul este echipat cu chipset-ul MediaTek Dimensity 7300 Energy 5G, optimizat pentru consum redus de energie. De asemenea, oferă o experiență vizuală de excepție datorită ecranului AMOLED de 6,7 inchi, cu o rată de reîmprospătare de 120Hz, asigurând astfel imagini fluide și culori vibrante. realme Interchangeable-Lens Concept: o revoluție în fotografia mobilă realme a prezentat un prototip inovator cu lentile interschimbabile, permițând atașarea obiectivelor DSLR direct pe smartphone. Acesta include un senzor Sony personalizat de 1 inch și două obiective profesionale – 73 mm pentru portrete și 234 mm pentru telefotografie, oferind zoom optic 10x fără pierderi. Această tehnologie revoluționară este menită să redefinească standardele fotografiei mobile, oferind utilizatorilor control și flexibilitate.

Tags: