realme anunță noile modele C61 și C63

realme anunță pe piața locală noile modele C61 și C63, smartphone-uri de buget cu caracteristici avansate concepute pentru a oferi o experiență de utilizare de neegalat. Modelul realme C61 se remarcă prin durabilitate, având un design robust și o constructie metalică care asigură o rezistentă sporită la șocuri. Dispune de rating IP54, fiind astfel rezistent la apă și praf. În plus, caracteristica inovatoare Rainwater Smart Touch menține ecranul receptiv chiar și atunci când este ud, asigurând funcționarea fără probleme în orice condiții meteorologice. realme C61 este conceput pentru a elimina anxietatea legată de baterie, având o baterie generoasă de 5000mAh care asigură o utilizare prelungită. Cu o singură încărcare, dispozitivul poate dura până la două zile, datorită sistemului său eficient de gestionare a bateriei. Chiar și atunci când bateria este critic de scăzută, la doar 1%, realme C61 oferă până la 8 ore de așteptare. Pentru a sublinia încrederea în performanța bateriei, realme oferă o garanție de 4 ani pentru sănătatea bateriei. Această garanție asigură faptul că utilizatorii se pot baza pe longevitatea bateriei dispozitivului lor, menținând performanța optimă pentru anii următori. realme C61 oferă, de asemenea, performanțe remarcabile. Cu până la 12 GB de memorie RAM dinamică, dispozitivul permite un multitasking fluid. În plus, cei 256 GB de stocare internă asigură spațiu suficient pentru fotografii, videoclipuri și aplicații. Modelul realme C61 este pregătit să redefinească așteptările consumatorilor, oferind un mix rațional între caracteristici, design și preț. Cu caracteristici precum Air Gestures, care permite interacțiunea fără a atinge ecranul, și un corp elegant de 7,74 mm, este unul dintre cele mai subțiri smartphone-uri din categoria sa. In schimb, modelul realme C63 aduce câteva caracteristici în plus la capitolul design. C63 a fost proiectat cu un capac spate din piele vegană premium, care a fost folosit în trecut doar pe telefoanele flagship. Acest design oferă o textură mult superioară față de cea a altor produse din clasa sa, fiind în același timp rezistent la pete și durabil. În ceea ce privește textura premium a pielii vegane, realme C63 a ales cu atenție un model de lychee grosier pentru a acoperi carcasa din spate din piele vegană, care adaugă o textură premium și, în același timp, acest lucru îmbunătățește aderența pentru a asigura atât plăcerea vizuală, cât și cea tactilă. În plus, realme lab a oferit certificare de fiabilitate ridicată pentru realme C63. Telefonul nu a prezentat defecte notabile după o cădere de 1 metru pe o placă de granit. Acesta rezistă în mod eficient daunelor cauzate de căderile zilnice, economisind costurile suplimentare de înlocuire sau reparare a dispozitivului. realme C63 este echipat cu primul încărcător rapid de 45W din segmentul său de preț, care poate încărca telefonul până la 50% în 30 de minute, permițând 1 oră de convorbiri în doar 1 minut de încărcare. În plus, realme C63 a obținut certificarea TÜV Rheinland Safe Fast-Charge System, unică în segment, ceea ce înseamnă că sistemul de încărcare a telefonului a fost supus unor teste riguroase și îndeplinește cele mai înalte standarde de siguranță. realme C61 va avea un preț recomandat de 679 RON, iar realme C63 va avea un preț recomandat de 859 RON. Ambele telefoane vor fi disponibile începând cu această saptămână în magazinele Carrefour.

