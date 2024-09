ENTERTAINMENT FEATURED SMARTPHONES STIRI HUAWEI a lansat noi produse Ionut Razvan Share







HUAWEI a lansat noi produse, cum ar fi WATCH GT 5, WATCH D2 și WATCH Ultimate Green. De asemenea, au fost lansate și noile modele de tablete HUAWEI MatePad Pro 12.2” și HUAWEI MatePad 12 X. Seria HUAWEI WATCH GT 5, disponibilă în România Seria HUAWEI WATCH GT 5 este disponibilă în România, în magazinul online oficial, HUAWEI Store și în magazinele partenerilor autorizați. Seria de smartwatch-uri beneficiază de noul sistem HUAWEI TruSense, o tehnologie integrată pentru monitorizarea sănătății și fitness-ului, care include senzori îmbunătățiți și algoritmi avansați, oferind rezultate mai rapide, mai precise și mai detaliate. Sistemul de poziționare Sunflower aduce o nouă modalitate de a naviga în aventurile sportive în aer liber, printr-un mecanism GNSS optimizat și mai precis. Acesta permite o experiență îmbunătățită de alergare și ciclism pentru toate modelele din seria WATCH GT 5. În plus, modelele WATCH GT 5 Pro oferă monitorizare sportivă de nivel profesional, cum ar fi funcții noi pentru golf, alergare montană și scufundări libere, echipând entuziaștii dedicați acestor sporturi cu tot ce au nevoie pentru a-și îmbunătăți performanțele. Ceasurile din seria WATCH GT 5 sunt compatibile atât cu smartphone-uri Android, cât și iOS2, oferind unui public mai larg posibilitatea de a experimenta inovațiile HUAWEI în materie de tehnologie pentru sănătate și funcții de monitorizare sportivă.

Prețuri și disponibilitate în România Seria HUAWEI WATCH GT 5 este disponibilă pe HUAWEI Store România, cu prețuri începând de la 1.249 lei pentru modelele standard și de la 1.899 lei pentru modelele Pro. Până pe 31 octombrie 2024, pentru orice comandă a unui smartwatch din noua serie WATCH GT 5, utilizatorii vor primi cadou căști HUAWEI FreeBuds 5i, 12 luni de garanție extinsă și 3 luni de abonament gratuit la HUAWEI Health+8. În plus, pentru doar 9.9 de lei, pot adăuga o curea suplimentară la comandă, iar pentru 49 de lei, pot achiziționa un Smart HUAWEI Scale 3.

