Li Peng, Huawei: Maximizarea valorii rețelelor 5G în era inteligenței artificiale

La MWC Barcelona 2025, Li Peng, Vicepreședintele Huawei și Președintele Diviziei de Vânzări și Servicii TIC, a susținut un discurs în care a discutat despre cum operatorii pot exploata la maximum inteligența artificială pentru a valorifica pe deplin potențialul rețelelor lor. Li a estimat că sinergia dintre 5G-A și tehnologiile AI va genera o creștere semnificativă în două domenii cheie: DOU (datele de utilizare) și ARPU (venitul mediu pe utilizator) pentru abonații mobili. „Ne îndreptăm cu pași rapizi spre o lume complet inteligentă. Aplicațiile inteligente se răspândesc pretutindeni, punând noi cerințe pe rețele,” a declarat Li. „Prin adoptarea și evoluția 5G, putem debloca potențialul infinit al rețelelor mobile. Huawei este dispusă și pregătită să colaboreze cu operatori și parteneri din industrie din întreaga lume pentru a promova abilitarea digitală, a consolida bazele rețelelor și a aduce inteligența artificială tuturor. Împreună, putem contura ADN-ul unei lumi inteligente.” Inteligența artificială schimbă interacțiunea dintre om și mașină Odată cu avansul în domeniul inteligenței artificiale, interacțiunea om-mașină (HMI) evoluează de la comunicarea simplă pe bază de text la interacțiuni vocale, prin gesturi și alte interacțiuni multimodale. Drept urmare, HMI devine mai rapidă și mai convenabilă ca niciodată, dând naștere unui nou val de aplicații inovativoare. De exemplu, oamenii pot interacționa mai natural cu dispozitivele lor folosind asistenți vocali bazați pe inteligență artificială. Pe telefoanele cloud, avatarurile alimentate de AI pot oferi și feedback vizual, ceea ce creează o experiență mai personală pentru servicii precum monitorizarea sănătății, făcând experiența mobilă mult mai accesibilă și productivă pentru diferite grupuri de utilizatori. Pentru a susține astfel de aplicații, totuși, rețelele trebuie să fie capabile să ofere latență garantată, ceea ce va necesita o evoluție continuă de la 5G NSA, la 5G SA și, în cele din urmă, la 5G-A. Operatorii pot adopta, de asemenea, tehnologii inovative precum CUPS (separarea planului de control și utilizator) și GBR (rata garantată de biți) pentru a reduce întârzierea de bază și a asigura un timp de răspuns diferențiat și determinist pentru scenarii specifice. Producția și distribuția de conținut alimentate de inteligența artificială impun noi standarde pentru vitezele de încărcare și descărcare a conținutului Li a continuat să sublinieze că inteligența artificială va transforma modul în care este produs și distribuit conținutul. De exemplu, tehnologia AIGC face posibilă generarea de videoclipuri 2D și 3D de o oră cu un singur click. Între timp, recomandările de conținut bazate pe AI sunt mai precise ca niciodată, permițând distribuirea unui conținut mai personalizat către audiențe mai largi pe internet. Ambele tendințe vor duce la o creștere a traficului de rețea în următorii cinci ani, impunând cerințe fără precedent asupra rețelelor. Pentru a ține pasul, operatorii vor avea nevoie de mai mult spectru, capacitate mai mare de rețea și lățimi de bandă mult mai mari pentru uplink și downlink. Serviciile bazate pe AI vor necesita acoperire de rețea centrată pe experiență. Atât dispozitivele mobile, cât și cele cloud alimentate de inteligența artificială fac serviciile inteligente mai accesibile, iar industria va înregistra o cerere tot mai mare pentru acoperire de rețea axată pe experiență. Conform estimărilor terților, până în 2030, peste un miliard de persoane vor utiliza telefoane și unități cloud, fiecare dintre acestea având nevoie de acces rapid la puterea de calcul din cloud. Mai mult, aplicațiile inteligente pentru vehicule vor necesita acoperire extinsă în orașe, pe autostrăzi și în zonele rurale, pentru a asigura o experiență de mobilitate continuă și fiabilă. Pe măsură ce avansăm, pentru a satisface aceste cerințe, va fi necesar un progres continuu în implementarea rețelelor, pornind de la extinderea rapidă a rețelelor 5G NSA, urmată de trecerea la rețele 5G SA, care să ofere o experiență mai fluidă între interior și exterior, și, în final, la rețele 5G-A axate pe experiență. Aceste evoluții vor permite operatorilor să extindă acoperirea rețelelor și să asigure o experiență optimă pentru zeci de miliarde de noi conexiuni de utilizatori și sute de miliarde de noi conexiuni IoT între obiecte. Creșterea complexității rețelelor va stimula tranziția către un O&M axat pe aplicații Inteligența artificială va aduce scenarii de aplicație mai complexe și cerințe de experiență mai variate. Din punct de vedere al rețelelor, acest lucru va duce la o tranziție de la O&M tradițional, axat pe resurse, la o abordare orientată pe aplicații. Unii operatori au început deja să dezvolte sisteme O&M bazate pe agenți AI. Pentru a sprijini operațiunile, acești agenți AI pot utiliza gemeni digitali pentru a anticipa nevoile personalizate ale utilizatorilor, reducând astfel timpul de lansare a serviciilor de la zile la minute. În ceea ce privește întreținerea rețelei, agenții AI cu autoînvățare pot prezice și localiza defecțiunile în doar câteva secunde, crescând eficiența rezolvării problemelor cu până la 30%. Pentru optimizarea rețelei, sandbox-urile digitale pot simula traficul aplicațiilor din lumea reală, permițând agenților AI să analizeze modelele de trafic și să optimizeze rețelele 24/7, în funcție de nevoile aplicațiilor. Pionierii în domeniu își extind implementarea 5G-A pentru a spori monetizarea în era inteligenței artificiale. „Noile capacități ale rețelelor vor genera noi modele de afaceri”, a continuat Li. „Astfel, operatorii vor putea să treacă dincolo de monetizarea traficului și să înceapă să valorifice chiar experiența utilizatorilor.” În prezent, operatorii din întreaga lume explorează activ noi modalități de a monetiza experiența pe baza mai multor factori, cum ar fi viteza, latența și beneficiile VIP. Aceștia au lansat servicii personalizate pentru călătorii de afaceri, streameri live și utilizatori de telefoane cloud AI. De asemenea, unii dintre ei se extind deja pe piața B2B2C, prezentând capacitățile rețelelor prin API-uri deschise. De exemplu, operatorii din China colaborează cu peste 100 de industrii, inclusiv companii de asigurări și catering, pentru a oferi servicii AI New Calling prin API-uri deschise. Acest lucru i-a ajutat să își sporească veniturile venite din partea clienților industriali de 10 ori. „Oportunitățile sunt uriașe”, a concluzionat Li. „Iar acum este momentul oportum să începem să acționăm. Liderii de piață deja se extind rapid în peste 200 de orașe din întreaga lume. Aceștia fac pași importanți înainte, descoperind un nou potential incredibil.”

