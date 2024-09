STIRI Binance – potențialele efecte ale reducerii ratei de dobândă Fed asupra pieței activelor digitale Ionut Razvan Share







Reducerea de 0,5 puncte procentuale ale ratelor de dobândă Fed poate avea un impact considerabil asupra prețurilor activelor digitale. Ratele scăzute ale dobânzilor cresc lichiditatea în sistemul financiar, stimulând cererea pentru active cu randament mai ridicat și mai riscante, inclusiv cripto. De exemplu, BTC a înregistrat o creștere de 375% între februarie 2020 și februarie 2022, când ratele erau aproape de zero. În plus, ratele mai scăzute pot stârni temerile de inflație – determinând unii investitori să apeleze la criptomonede pentru a-și proteja puterea de cumpărare – și pot slăbi dolarul american, făcând ca mulți investitori să considere activele digitale ca pe o rezervă alternativă de valoare. Bitcoin și alte active digitale au caracteristici unice care le-ar putea modela perspectivele pe fondul reducerilor de rate. Un factor cheie de luat în considerare este recenta înjumătățire a Bitcoin, un eveniment care duce istoric la creșterea prețurilor la 6-18 luni după aceea. Disponibilitatea ETF-urilor spot ar putea facilita, de asemenea, tranzițiile mai ușoare între acțiuni și cripto, permițând lichidității crescute din reducerile ratelor să intre pe piețele cripto. În plus, în timp ce septembrie este de obicei o lună slabă pentru activele digitale, prețurile cresc adesea din octombrie și reducerile preconizate ar putea oferi un impuls suplimentar pe măsură ce prețurile revin. Efectele reducerilor dobânzilor Fed asupra pieței activelor digitale sunt incerte, dar mai mulți indicatori sugerează că schimbările de politică din septembrie ar putea fi oportune pentru investitorii cripto. Costuri mai mici de împrumut și lichiditate crescută oferă un peisaj promițător pentru activele digitale. Tendințele istorice și factorii unici cripto-specifici sporesc și mai mult optimismul că aceste schimbări de politică ar putea cataliza creșterea.

Tags: