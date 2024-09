STIRI Binance prezintă rolul activelor digitale în portofoliul de investiții Ionut Razvan Share







În al doilea trimestru al anului, unii giganți ai investițiilor de pe Wall Street și-au crescut semnificativ expunerea la criptomonede. Mai exact, Goldman Sachs și Morgan Stanley au raportat că au cumpărat peste 600 de milioane de dolari în ETF-uri bitcoin spot, marcând o creștere semnificativă față de trimestrul precedent. Această mișcare face parte dintr-o tendință mai amplă în care instituțiile financiare tradiționale (TradFi), birourile de familie și chiar companiile publice nefinanciare recunosc valoarea activelor digitale ca parte a portofoliilor lor de investiții. Creșterea criptomonedelor nu mai este o tendință limitată la pasionații de tehnologie și investitorii de retail. Activele digitale sunt acum îmbrățișate de unele dintre entitățile cele mai conservatoare și aspre riscuri din lumea financiară. Această schimbare este o dovadă a evoluției percepției asupra activelor digitale, care sunt acum privite ca o componentă viabilă și strategică a portofoliilor diversificate. Iată ce îi atrage către o clasă de active care ar fi de neconceput în portofoliile lor cu doar câțiva ani în urmă. Calitatea cripto ca obiect al investiției Criptomonedele oferă calități unice, care le fac o opțiune de investiție atractivă, precum și o modalitate de a diversifica un portofoliu. Considerate un activ cu risc, cripto și produsele conexe sunt sensibile la tendințele macroeconomice. De exemplu, scăderea pieței de luna trecută i-a determinat pe unii investitori să se retragă de la activele mai riscante, în timp ce schimbarea anticipată a politicii monetare a Rezervei Federale din SUA este de așteptat să stimuleze interesul investitorilor pentru activele digitale. În ultimii ani, percepția despre cripto s-a schimbat semnificativ, trecând de la cea a unei clase de active obscure și trecute cu vederea la una dintre cele mai importante tendințe de pe Wall Street. Această schimbare a fost subliniată de etapele de reglementare majore, cum ar fi aprobarea de către SEC a ETF-urilor spot BTC și ETH la începutul acestui an, sporind semnificativ legitimitatea cripto-ului. Desigur, administratorii de active și capital rămân puternic concentrați în investițiile tradiționale. De exemplu, industria de gestionare a activelor din Marea Britanie, care gestionează active de aproape 8,8 trilioane de lire sterline, investește predominant în acțiuni și venituri fixe, cuprinzând 42,4% și, respectiv, 28,1% din total. Cu toate acestea, există o recunoaștere din ce în ce mai mare a beneficiilor pe care active precum bitcoin și eter le pot aduce portofoliilor de investiții. Datele istorice la care se face referire într-un raport CCData sugerează că aceste cripto-active pot oferi randamente ridicate ajustate la risc și pot prezenta o corelație scăzută cu acțiunile publice. Această combinație unică nu numai că poate îmbunătăți randamentul portofoliului, ci și diversificarea. Pe baza compromisului risc/randament din ultimul an, BTC și ETH au demonstrat performanțe puternice, oferind alternative atractive la investițiile tradiționale. Ce înseamnă acest lucru este că includerea criptomonedelor de tip blue-chip, cum ar fi BTC și ETH, într-un portofoliu diversificat, oferă un mijloc de a crește potențial randamentele, atenuând în același timp riscurile asociate cu volatilitatea pieței. Aceeași analiză arată că portofoliile care încorporează criptomonede au potențialul de a obține randamente mai mari ajustate la risc și de a beneficia de o mai mare diversificare și o volatilitate redusă. De exemplu, un portofoliu optimizat pentru a include active digitale ar putea obține un randament anual de 17,5% cu o volatilitate anualizată mai mică de 6,25%, comparativ cu un portofoliu fără active digitale, care a prezentat o volatilitate anuală de 7,46% pentru același randament. Acest lucru demonstrează că chiar și o mică alocare către cripto poate îmbunătăți performanța unui portofoliu prin îmbunătățirea compromisului risc/randament, oferind investitorilor mai multe oportunități de a realiza configurații optime ale portofoliului care se aliniază cu toleranța la risc și așteptările lor de rentabilitate. Jucătorii din spațiul investițional cripto Implicarea tot mai mare a instituțiilor financiare precum Goldman Sachs și JPMorgan este doar vârful aisbergului. Birourile de familie, care gestionează în mod tradițional averea persoanelor cu valoare netă mare, se aventurează și ele în spațiul cripto. Potrivit raportului inaugural Family Office Investment Insights al BNY Mellon, criptomonedele reprezintă acum 5% din portofoliile family office – o alocare care ar fi fost de neimaginat în urmă cu un deceniu. În plus, 33% dintre profesioniștii din family office indică că investesc activ în criptomonede și își pot crește deținerile, în timp ce 30% susțin că au o expunere limitată sau că explorează în prezent aceste active. În condițiile în care mediul de reglementare din jurul activelor digitale se conturează în continuare, lipsa de certitudine a reglementărilor și de armonizare acționează în continuare ca o barieră semnificativă în calea investițiilor. Cu toate acestea, pe măsură ce spațiul de reglementare devine mai structurat datorită eforturilor de reglementare, cum ar fi regulamentul MiCA al UE și aprobările ETF din Statele Unite, ne putem aștepta la intrarea din ce în ce mai multe instituții și capital. Cripto pentru corporații, o miscare strategică Nu doar instituțiile financiare sunt din ce în ce mai interesate de cripto; mai multe companii publice din afara sectorului financiar dețin, de asemenea, active digitale în bilanțurile lor. Companii precum MicroStrategy și Block, cunoscute anterior ca Square, au dețineri substanțiale de BTC. Aceste companii văd cripto nu doar ca pe o investiție, ci ca pe o rezervă strategică care poate îmbunătăți trezoreria corporativă și poate oferi opțiuni de lichiditate în vremuri economice incerte. MicroStrategy a fost prima companie publică care a făcut o alocare substanțială pentru bitcoin, începând cu o primă investiție de 250 de milioane de dolari în 2020 și adoptând-o ca rezervă principală de trezorerie. Astăzi, MicroStrategy deține 226.331 BTC, cu o valoare totală aproape de 14 miliarde USD. Această investiție reprezintă o parte semnificativă a strategiei financiare a companiei și ilustrează angajamentul său față de bitcoin ca activ principal. Abordarea companiei implică utilizarea veniturilor din activitățile pieței de capital și a rezervelor de numerar în exces pentru a finanța aceste achiziții. Această strategie își propune să genereze un „randament BTC” pozitiv, un indicator cheie de performanță care măsoară eficiența investițiilor sale în bitcoin. Această valoare reflectă diferența dintre valoarea actuală de piață a BTC și prețul de achiziție al MicroStrategy. Până la jumătatea anului 2024, randamentul BTC a fost de 12,2%, evidențiind câștiguri substanțiale în raport cu costurile de achiziție. Block, Inc., sub conducerea CEO-ului Jack Dorsey, a făcut prima sa investiție majoră în bitcoin de 50 de milioane de dolari – aproximativ 1% din activele sale totale la acea vreme – în 2020. Această mișcare a făcut parte dintr-o strategie mai amplă care se aliniază misiunii Block de a promova abilitarea economică și sprijinirea unui sistem financiar mai incluziv. Astăzi, deținerile BTC ale Block sunt evaluate la aproximativ 518 milioane USD, reflectând importanța bitcoin în strategia sa financiară pe termen lung. Aceste mișcări corporative în Bitcoin sunt determinate de o varietate de motivații. Unele companii văd criptomonedele ca pe o acoperire împotriva devalorizării monedelor fiduciare, în timp ce altele sunt atrase de potențialul de apreciere substanțială a capitalului pe termen lung. Companii precum Block și MicroStrategy au văzut creșterea valorii deținerilor lor de Bitcoin, depășind semnificativ rezervele tradiționale de numerar, care au arătat o apreciere minimă după ajustarea pentru inflație. Viitorul cripto în portofoliile de investiții Pe măsură ce adoptarea activelor digitale continuă să crească, este posibil să vedem o gamă și mai largă de jucători care intră în spațiu. Ideea includerii criptomonedelor în fondurile suverane, de exemplu, câștigă teren. În special, fondul suveran al Norvegiei, cel mai mare din lume, și-a crescut semnificativ deținerile indirecte de bitcoin în acest an. Până la jumătatea anului 2024, fondul deținea aproximativ 2.446 BTC, reflectând o creștere de 62% în șase luni, în principal prin creșterea participațiilor în companii legate de cripto, precum MicroStrategy și Block, Inc., marcând o schimbare semnificativă în modul în care guvernele naționale văd și utilizează digitalul. active ca parte a strategiilor lor mai largi de investiții. Între timp, interesul global pentru criptomonede în rândul fondurilor suverane continuă să crească. Fondurile din țări precum Singapore și Emiratele Arabe Unite au explorat investițiile în sectorul cripto, considerând activele digitale ca un potențial acoperire împotriva inflației și o oportunitate de diversificare a portofoliului. Creșterea interesului instituțional și corporativ pentru criptomonede subliniază o tendință mai largă: activele digitale devin o componentă principală a portofoliilor moderne de investiții. Pe măsură ce peisajul financiar continuă să evolueze, rolul criptomonedelor este probabil să se extindă, oferind noi oportunități de diversificare, creștere și management al riscului.

