NOD devine partener de construcție Via Transilvanica

Network One Distribution, cel mai mare distribuitor de tehnologie din România, susține Tășuleasa Social în dezvoltarea proiectului Via Transilvanica, traseul turistic ce a magnetizat interesul a zeci de mii de călători. Parteneriatul implică sprijin în dezvoltarea proiectului, precum și acțiuni de voluntariat și promovare a proiectului în cadrul ecosistemului NOD. Totodată, membrii echipei NOD se vor implica direct și vor parcurge, în următoarele luni, diverse segmente ale traseului de 1.400 de km, urmând ca întreg traseul să fie parcurs în totalitate până la finalul anului viitor.

Pentru NOD, viziunea Tășuleasa Social de a uni, printr-un singur traseu, peste 400 de comunități din 10 județe rezonează cu misiunea companiei, precum și cu seria de evenimente naționale “Tehnologia unește România”.

“Ne bucurăm tare mult că avem alături tot mai multe companii care au în structura lor gândirea strategică și planificarea pe termen lung. Echipa NOD crede că ‘viitorul aparține celor care îl văd venind’, iar noi suntem pregătiți să ducem proiectul Via Transilvanica la nivelul următor. Iar pentru a realiza acest lucru avem nevoie de tot mai mulți parteneri cu viziune comună, care să se implice efectiv în construcția #DrumuluiCareUnește“, afirmă Alin Ușeriu, fondatorul Tășuleasa Social.

Via Transilvanica a devenit cel mai viral proiect turistic din România, fiind inclus de presa internațională în top 100 destinații recomandate în 2024. Mii de călători au parcurs în acest an traseul de 1.400 de km care începe la Mănăstirea Putna, străbate 10 județe, peste 400 de comunități și 12 situri incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO și se termină la Drobeta-Turnu Severin. Finalizat și lansat în 2022, proiectul Via Transilvanica necesită întreținere constantă, semnalizare și noi facilități, acțiuni pe care Tășuleasa Social le poate întreprinde doar cu susținerea partenerilor.

Acesta este și motivul care a determinat implicarea NOD în susținerea Via Transilvanica. Andrei Militaru, CEO Network One Distribution afirmă că “de la început, Drumul care unește a fost un proiect național de care toată România avea nevoie. Cu viziune, pasiune și multă muncă voluntară, Via Transilvanica a prins contur și a devenit simbolul unei infrastructuri ce unește oameni și comunități, aduce laolaltă români în propria lor țară. Am crezut întotdeauna în România și în potențialul ei de dezvoltare, în special datorită oamenilor, cu suportul tehnologiei. Devenind parteneri în construcția Via Transilvanica, ne bucurăm să ne aducem contribuția la dezvoltarea durabilă și sănătoasă a comunităților locale.“

De peste 20 de ani, NOD construiește un ecosistem de afaceri la nivel național, prin care să dezvolte economiile și comunitățile locale cu ajutorul tehnologiei și digitalizării. În mod curent, peste 3400 de organizații fac parte din această rețea de business, care are o prezență relevantă inclusiv în județele Suceava, Bistrița-Năsăud, Mureș, Harghita, Sibiu, Brașov, Alba, Hunedoara, Caraș-Severin și Mehedinți, traversate de asemenea de Via Transilvanica.