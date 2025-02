FEATURED SMARTPHONES STIRI realme 14 Pro debutează pe 3 martie la MWC Ionut Razvan Share







realme va prezenta seria realme 14 Pro în cadrul Mobile World Congress 2025, la Barcelona. Această serie se remarcă în segmentul său de preț prin caracteristici inovatoare, precum carcasa care își schimbă culoarea la temperaturi scăzute, bateriile de 6000mAh și sistemul de camere foto cu blit triplu. Primul telefon din lume sensibil la frig care își schimbă culoarea În colaborare cu studioul nordic de design industrial Valeur Designers, realme dezvăluie „Unique Pearl Design” pentru varianta de culoare Pearl White a seriei 14 Pro. Inspirându-se din fantezia oceanului, design-ul prezintă o textură rafinată, asemănătoare unei scoici, totul în cadrul unui corp elegant de doar 7,55 mm grosime, în timp ce 14 Pro+ are sub 8 mm. Cu o tehnologie revoluționară de schimbare a culorilor sensibilă la frig – prima de acest fel în industria smartphone-urilor – seria 14 Pro utilizează pigmenți termocromici avansați care reacționează la temperaturi scăzute. Această caracteristică inovatoare permite capacului spate al telefonului să treacă de la un alb perlat la un albastru vibrant atunci când temperaturile scad sub 16°C, inversându-se atunci când temperaturile cresc. În plus, nu există două capace din spate cu finisaj alb perlat identice, satisfăcând dorința tinerilor de exprimare și individualitate. Varianta Suede Grey a seriei 14 Pro este fabricată din piele vegană de căprioară, renumită pentru eleganța și calitatea tactilă excepțională. Acest design inovator nu numai că îmbunătățește experiența utilizatorului, dar este fabricat din resurse bio, oferind o suprafață anti-alunecare și o senzație premium. Primul sistem triplu-flash din lume realme 14 Pro+ introduce primul sistem de bliț triplu „MagicGlow”, proiectat pentru a îmbunătăți fotografierea în condiții de lumină scăzută. Iluminarea tridirecțională – frontală, laterală și ambientală – oferă o expunere mai uniformă și creează un efect de iluminare similar cu cel dintr-un studio. Utilizatorii pot ajusta manual intensitatea luminii și temperatura de culoare pentru a obține rezultate personalizate. realme 14 Pro+ este singurul smartphone mid-range echipat cu un teleobiectiv periscop, o tehnologie rezervată în mod obișnuit dispozitivelor flagship. Acesta utilizează senzorul Sony IMX882 de 1/2”, permițând un SuperZoom 120X pentru captarea detaliilor de la distanță. Sistemul foto este completat de o cameră principală Sony IMX896 OIS de 50MP, cu un senzor de 1/1,56”, care asigură imagini clare și detaliate în diverse condiții de iluminare. Seria realme 14 Pro integrează tehnologia NEXT AI, aducând îmbunătățiri semnificative prin AI Ultra Clarity 2.0 și AI Super-Resolution. Aceste funcții optimizează claritatea imaginilor și permit refacerea detaliilor în fotografiile cu rezoluție redusă, indiferent dacă sunt capturate local sau preluate din alte surse. Modul AI Snap asigură focalizarea precisă asupra subiecților în mișcare, fiind ideal pentru surprinderea momentelor dinamice, precum evenimente sportive sau fotografii cu animale de companie în acțiune. Prima baterie Titan de 6000 mAh din segment Seria realme 14 Pro aduce îmbunătățiri semnificative la capitolul autonomie, fiind proiectată pentru utilizare intensivă, atât gaming cât și divertisment sau productivitate. Ambele modele sunt echipate cu o baterie Titan de 6000mAh, oferind o durată extinsă de utilizare. Datorită tehnologiei Realme Flex Pack, realme 14 Pro+ beneficiază de o creștere cu 15% a capacității bateriei și o durată de viață extinsă cu 20% față de generația anterioară, menținând în același timp un design subțire. Optimizările permit o autonomie de până la 10 ore de gaming continuu (HOK) și 17 ore de redare video cu o singură încărcare, asigurând o experiență fluidă și fără întreruperi. Ecran fără margini, chipset performant și rezistență la apă IP69 realme 14 Pro+ folosește un ecran quad-curved, o premieră în segmentul său. Cu margini simetrice de 1,6 mm și un raport ecran-corp de 93,8%, oferă o experiență vizuală imersivă. Rezoluția 1,5K asigură o claritate ridicată, iar tehnologia de atenuare PWM la 3840Hz reduce oboseala oculară în utilizarea prelungită. Modelul este echipat cu platforma SoC 5G Qualcomm Snapdragon® 7s Gen 3, în timp ce realme 14 Pro utilizează chipsetul MediaTek Dimensity 7300 Energy 5G. Ambele variante oferă până la 512GB stocare internă și până la 12GB RAM + 14GB RAM virtuală, optimizând multitaskingul și performanța generală. Sistemul avansat de răcire 3D Vapor Chamber de 6000mm², cel mai mare din segment, contribuie la menținerea unor temperaturi stabile în sarcini intense, inclusiv gaming. Seria realme 14 Pro este certificată TÜV Rheinland și oferă protecție IP66, IP68 și IP69, garantând rezistență superioară la praf și apă. Dispozitivul poate fi scufundat la 2 metri timp de 48 de ore și permite filmare subacvatică timp de până la o oră. În plus, certificarea de rezistență la șocuri de grad militar asigură durabilitate sporită în utilizarea zilnică și în condiții extreme. Prețurile recomandate de producător sunt: realme 14 Pro 256GB – 1999 RON

realme 14 Pro+ 256GB – 2499 RON

realme 14 Pro+ 512GB – 2699 RON

