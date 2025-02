AI. NEWS FEATURED STIRI EY și Microsoft își extind colaborarea într-un program de dotare a tinerei generații cu noi abilități în inteligența artificială Ionut Razvan Share







Organizația EY și Microsoft au anunțat astăzi lansarea programului AI Skills Passport (AISP), care sprijină elevii și studenții cu vârsta de cel puțin 16 ani să învețe despre tehnologiile inteligenței artificiale și aplicarea acestora în diferite sectoare de activitate și profesii. Acest program online gratuit face parte dintr-o colaborare permanentă cu impact social, care pune accent pe sprijinirea tinerilor și a persoanelor defavorizate să dobândească abilitățile în domeniul inteligenței artificiale necesare pentru a avea succes în economia zilelor noastre, bazată pe AI. Potrivit unei cercetări realizate de Randstad, cererea pentru abilități în domeniul inteligenței artificiale în anunțurile de angajare a crescut cu 2.000%. Cu toate acestea, un studiu recent efectuat de EY și TeachAI, cu sprijinul Microsoft, a constatat că numai 15% dintre respondenții din Generația Z sunt pe deplin mulțumiți cu modul în care instituțiile de învățământ sau angajatorii lor îi pregătesc pentru impactul inteligenței artificiale și în ceea ce privește utilizarea instrumentelor AI. AISP vizează eliminarea acestor lacune prin dotarea cursanților cu abilități în domeniul inteligenței artificiale care sunt esențiale pentru locurile de muncă actuale, având drept obiectiv perfecționarea abilităților unui număr de 1 milion de persoane. Programul de studiu online gratuit este disponibil pe platforme web și mobile, iar participanții pot urma cursul cu o durată de zece ore în propriul ritm, studiind subiecte cheie, precum noțiuni fundamentale de inteligență artificială, aspecte etice și aplicațiile acestei tehnologii în profesii din domeniul afacerilor, sustenabilității și al tehnologiilor. La finalizarea cursului, cursanții primesc un certificat de absolvire acordat de EY și Microsoft, care aduce un plus CV-urilor lor și le oferă acces la resurse de învățare și angajare suplimentare. Până în prezent, organizația EY și Microsoft au pus la dispoziție cursul în SUA, Marea Britanie, India, Italia, Grecia, Belgia, Africa de Sud, Irlanda, Elveția, Cipru, Australia, Noua Zeelandă, Fiji, Papua Noua Guinee, Suedia, China și India. Sunt în curs de derulare planuri de extindere și în alte țări în 2025, precum și de traducere a cursurilor în cinci limbi. EY și Microsoft au colaborat în mai multe programe care îi ajută pe cei aflați în căutarea unui loc de muncă, precum și pe antreprenori prin dezvoltarea abilităților necesare pentru un viitor bazat pe inteligența artificială, în sprijinul dezideratului EY Ripples de a avea un impact asupra unui miliard de oameni până în 2030. Alte programe sociale cu impact semnificativ derulate de EY și Microsoft: Microsoft Entrepreneurship for Positive Impact: care oferă sprijin antreprenorilor inovatori ce pun accent pe tehnologie și care vizează cele mai presante provocări ale lumii noastre. EY și Microsoft derulează o serie de Skills Labs prin care, până în prezent, au sprijinit peste 100 de antreprenori în privința unor provocări esențiale în materie de dezvoltare în domenii precum strategii de investiții, planificare financiară, strategie de mediu, socială și de guvernanță (ESG) și reziliența afacerii. EY and Microsoft Green Skills Passport: menit să ajute cursanți cu vârste de peste 16 ani să dobândească abilitățile necesare pentru a găsi locuri de muncă și oportunități în economia verde. Până în prezent, peste 46.000 de participanți au absolvit acest curs gratuit și s-au înscris pe o traiectorie către o carieră bazată pe competențe în domeniul ecologic. Future Skills Workshops (FSW): oferit de EY, care are drept scop perfecționarea tinerilor sau categoriilor cu acces insuficient la resurse de educație prin asigurarea cunoștințelor necesare într-o lume aflată în schimbare. Modulul „Totul despre inteligența artificială” este cel mai recent modul și va fi lansat în întreaga Americă Latină prin cursuri cu prezență fizică asigurate de organizația EY, Microsoft și Trust for Americas. Aurelia Costache, Partener, AI & Data Leader, EY România: „Colaborarea dintre EY și Microsoft este un exemplu elocvent de parteneriat între organizații, care contribuie la generarea de schimbări sociale semnificative și la modelarea viitorului. Programul AI Skills Passport are ca obiectiv să ofere tinerilor și comunităților cu acces limitat la educație cunoștințele necesare în domeniul inteligenței artificiale, facilitându-le integrarea în era digitală. Această inițiativă ajută tinerii să dobândească abilitățile necesare pentru a prospera în contextul emergent al inteligenței artificiale, creând astfel oportunități pentru ca generația următoare să contribuie, să inoveze și să aibă succes în noul mediu profesional”.

