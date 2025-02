FEATURED MOBILE NETWORKS STIRI Peste 4.200 de reclamatii primite de ANCOM in 2024 de la utilizatorii de servicii de comunicatii electronice, servicii postale si servicii digitale Ionut Razvan Share







În 2024, Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) a primit 4.123 de reclamații din partea utilizatorilor serviciilor de comunicații electronice și poștale, 63% dintre acestea fiind legate de sectorul comunicațiilor electronice și 30% de serviciile poștale. În plus, Autoritatea a primit aproximativ 80 de reclamații privind serviciile digitale. Servicii de comunicații electronice În sectorul comunicațiilor electronice, o mare parte dintre reclamații au vizat portabilitatea numerelor (29% din totalul reclamațiilor din acest domeniu), în special neprocesarea anulării portării, în contextul în care furnizorii au dat dovadă de flexibilitate în crearea ofertelor de retenție a clienților lor, adaptate la nevoile de comunicare și la puterea de cumpărare a acestora. Alte nemulțumiri ale utilizatorilor au fost legate de încetarea contractelor (16%), facturarea serviciilor de comunicații electronice (10%), încheierea contractelor la distanță (10%), gradul de acoperire cu servicii de telefonie și internet mobile (8%) și modificarea unilaterală a contractelor (7%). Serviciul de roaming (6%) a fost un alt subiect reclamat de utilizatorii finali, în special cu referire la condițiile de utilizare în Spațiul Economic European (Roam like at home) evidențiind că, deși există provocări, piața serviciilor de comunicații electronice se dezvoltă continuu, iar utilizatorii se bucură de servicii tot mai bine reglementate și adaptate nevoilor acestora. Conform datelor Autorității, în anul 2024, Vodafone Romania S.A. a înregistrat cel mai mare număr de reclamații, respectiv 38% dintre cele referitoare la serviciile de comunicații electronice, fiind urmat de Orange România S.A. cu 26% și Digi Romania S.A. cu 16%. Telekom Mobile Communications S.A. a acumulat un procent de 7% din totalul reclamațiilor privind serviciile de comunicații electronice. Aceste statistici reflectă un climat concurențial activ pe piața serviciilor de comunicații electronice din România, unde toți operatorii se confruntă cu provocări în satisfacerea cerințelor utilizatorilor. Servicii poștale Din totalul reclamațiilor primite de ANCOM pe parcursul anului trecut, 30% au vizat serviciile poștale, cu 6% mai multe decât în anul 2023, în contextul în care tot mai multe persoane fac achiziții online. Principalele probleme semnalate au fost nelivrarea trimiterilor poștale (31% din totalul reclamațiilor privind acest sector), condițiile de predare (16%), nerespectarea termenului de livrare (15%), deteriorarea trimiterilor poștale (13%), respectiv pierderea/furtul acestora (11%). Pe baza numărului de reclamații privind serviciile poștale transmise către ANCOM, cei mai reclamați furnizori au fost Fan Courier, cu un procent de 31% din totalul reclamațiilor privind serviciile poștale, urmat de Cargus (29%), Dynamic Parcel Distribution (12%) și Delivery Solutions – Sameday (9%). Servicii digitale Având în vedere reglementările europene din domeniul serviciilor digitale, ANCOM a primit, în anul 2024, un număr de 79 de sesizări referitoare la acest domeniu. Dintre acestea, 68 au avut ca obiect conținutul ilegal online, iar 11 plângeri au vizat o posibilă nerespectare a Regulamentului privind serviciile digitale. Soluționarea reclamațiilor În cazul comunicațiilor electronice, ANCOM intervine atunci când furnizorii nu oferă serviciul de portabilitate a numerelor, nu respectă legislația din acest domeniu, nu includ informațiile obligatorii în contracte, nu respectă condițiile de încheiere a contractelor la distanță sau nu respectă reglementările legate de furnizarea serviciilor de roaming. În situațiile în care un furnizor de servicii de comunicații electronice nu respectă prevederile din contractele încheiate cu utilizatorii finali, consumatorii se pot adresa Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), care are competența de a sancționa furnizorul. În același timp, atât consumatorii, cât și persoanele juridice pot apela la instanțele de judecată competente pentru soluționarea unor eventuale litigii legate de executarea contractelor încheiate pentru furnizarea de servicii de comunicații electronice. Referitor la serviciile poștale, în cazul nerespectării termenului de livrare, consumatorii pot înainta o sesizare către ANPC, care are autoritatea legală de a sancționa furnizorii pentru încălcarea contractelor sau a Condițiilor generale privind furnizarea serviciilor poștale. În situații precum pierderea, furtul, distrugerea totală sau parțială, ori deteriorarea trimiterilor poștale, utilizatorii trebuie să se adreseze, în primul rând, furnizorului de servicii poștale. Dacă în termen de trei luni nu primesc un răspuns sau sunt nemulțumiți de răspunsul primit, aceștia pot sesiza ANCOM, cu condiția să facă dovada că au urmat procedura reclamației prealabile. ANCOM nu poate stabili cuantumul despăgubirilor și nu poate obliga furnizorii la plata acestora, aceste competențe revenind instanțelor de judecată. În ceea ce privește soluționarea plângerilor legate de serviciile digitale, orice persoană, organizație sau asociație împuternicită să apere drepturile consumatorilor conform Regulamentul privind serviciile digitale, are dreptul de a depune o plângere la ANCOM, utilizând formularul online dedicat, pentru a semnala o posibilă încălcare a prevederilor Regulamentului de către furnizorii de servicii intermediare. În calitate de coordonator al serviciilor digitale în România, Autoritatea poate verifica respectarea obligațiilor ce cad în sarcina furnizorilor de servicii intermediare, fără să se pronunțe însă asupra legalității unui conținut publicat online, ce nu intră în sfera sa de competență.

