PC Gaming Zmeu, un calculator de gaming accesibil şi performant

PC Garage, magazin online de produse IT și electronice, a lansat PC Gaming ZMEU by PC Garage. Acesta vine echipat cu o configuraţie de gaming şi un hardware de ultimă generație, totul la un preț accesibil.

PC Gaming ZMEU este gândit pentru a stoarce și ultima picătură de putere dintr-o serie de componente moderne.

Într-o carcasa Aerocool Trinity V3, sunt componente de ultimă generație precum

Placă de bază Gigabyte B660M DS3H

Procesor Intel Alder Lake i3-12100F 3.3GHz

Placă video Gigabyte GeForce RTX 3050 GAMING OC LHR 8GB GDDR6

Stocare SSD Intenso Premium 500GB PCI Express 3.0 x4 M.2 2280

Memorie RAM 2x8GB Exceleram Dark 3200MHz CL16

Sursă Inaza Odyssey 600W 80+ Bronze

ZMEU este echipat cu trei ventilatoare, două frontale de 140mm pentru aer proaspăt și unul de 120mm pentru evacuare pe partea din spate. Opţiunile nu se opresc aici, carcasa oferind şi posibilitatea de a monta încă 4 ventilatoare.

PC Gaming ZMEU by PC Garage este compatibil cu tehnologii precum Ray Tracing și DLSS de la Nvidia, dispune de conexiune la internet de 2.5Gbps, porturi rapide USB 3.2 și posibilitate de upgrade.

Unitatea folosește o sursă de 600W cu certificare Bronze 80+, capabilă să mențină sistemul în viață chiar și atunci când este solicitat la maxim pentru multe ore. Aceasta are şi rolul de a proteja componentele atunci când pe rețeaua electrică sunt probleme, având protecții precum Over Voltage Protection, Over Power Protection, Short Circuit Protection și Under Voltage Protection.

SSD-ul va pune toate fișierele în mișcare cu 2100MB/s la citire și 1700MB/s la scriere, având un MTBF de 1.5 milioane ore și 300TB de TBW. La 500GB capacitate o să puteți stoca o mulțime de jocuri, iar acestea vor fi încărcate cât ai clipi.