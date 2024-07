STIRI TECH OVES Enterprise achiziționează un pachet minoritar în MXT Creation și intră într-un nou domeniu de activitate Ionut Razvan Share







OVES Enterprise, companie românească de dezvoltare de software și producătoare de drone, anunță extinderea activității prin intrarea în domeniul producției de plăci electronice imprimate (embedded hardware). Această decizie strategică răspunde cererii crescânde pentru soluții tehnologice integrate și personalizate în sectoare precum defense, automotive și industrial. „Decizia de a investi în acest nou domeniu de activitate vine ca un pas firesc în evoluția noastră. Am identificat o cerere tot mai mare pentru soluții integrate care combină hardware și software de ultimă generație. Acest nou domeniu ne permite să oferim clienților noștri soluții complete, eficiente și personalizate, păstrând, în același timp, costurile sub control”, spune Mihai Filip, CEO OVES Enterprise, menționând că, în contextul actual, industria tehnologică se confruntă cu provocări majore legate de accesibilitatea și specificitatea componentelor hardware. „Lipsa documentației complete pentru cele mai noi componente de pe piață reprezintă o provocare, iar dezvoltarea de la zero a unui sistem embedded necesită creativitate și un background tehnic solid”. Extinderea în acest nou domeniu de activitate are la bază achiziția unui pachet minoritar în compania MXT Creation, recunoscută pentru expertiza sa în electronica avansată, integrând astfel capabilitățile acesteia sub umbrela OVES Enterprise. Prezența pe această nouă piață are loc ca urmare a unei investiții de peste 300.000 de euro în ultimii doi ani, în echipamente de prototipare și testare, precum și în licențe pentru software de simulare și dezvoltare. Aceste investiții subliniază angajamentul companiei de a oferi soluții tehnologice de vârf, permițându-i să dezvolte plăci embedded care răspund exact cerințelor clienților, oferindu-le suport complet de la faza de concept până la produsul final. Expertiza adusă de MXT Creation, prin inginerii săi cu background în electronică, telecomunicații și tehnologia informației, aduce o valoare adăugată semnificativă. Inginerii MXT folosesc instrumente și echipamente de ultimă generație pentru a proiecta și dezvolta sisteme complexe hardware și software, asigurând performanțe înalte și fiabilitate pentru aplicații industriale și militare. Plăcile embedded dezvoltate de OVES Enterprise se remarcă prin utilizarea microprocesoarelor de ultimă generație, configurate special pentru aplicații AI și RealTime, asigurând un consum redus de energie, esențial pentru funcționarea în dispozitive precum drone, rachete sau alte echipamente de apărare. Comparativ cu alternativele existente pe piață, soluțiile OVES oferă performanțe similare la un cost semnificativ mai mic. Totodată, deși vorbim de costuri reduse, complexitatea rămâne la cel mai înalt nivel, compania având posibilitatea de a produce, la acest moment, plăci embedded în 16 straturi, cu 136 de componente, ce permit utilizarea acestora în aplicații critice, cum ar fi echipamentele medicale, militare, telecomunicații, sau sisteme de control avansate, unde este necesară o densitate mare de interconectări și performanțe ridicate. Extinderea în acest nou domeniu de activitate aduce multiple beneficii pentru OVES Enterprise și clienții săi. Pe lângă reducerea costurilor și creșterea independenței tehnologice, compania poate oferi soluții personalizate care să răspundă nevoilor specifice ale fiecărui client. De asemenea, flexibilitatea și capacitatea de a aduce pe piață alternative rapide și eficiente contribuie la consolidarea poziției OVES Enterprise ca inovator în domeniul tehnologiilor embedded.

Tags: