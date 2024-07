STIRI TECH Noul UPS Eaton 5P Gen2 – modul inteligent și sigur de a alimenta mediile IT Ionut Razvan Share







Compania Eaton, specializată în gestionarea inteligentă a energiei electrice, anunță lansarea UPS-ului Eaton 5P Gen 2, o soluție de alimentare compactă și mai eficientă pentru necesitățile echipamentelor de top și ale tehnologiei informaționale (IT). Oferind mai multă putere, securitate și control față de orice alt dispozitiv din clasa sa, această nouă gamă de produse permite, de asemenea, managementul flotei, setarea UPS-ului și actualizări de firmware de la distanță. Modelul 5P Gen2 are o capacitate îmbunătățită și oferă până la 1350 W, cu 22% mai mult decât predecesorul său și cu 33% mai mult decât modelele comparabile disponibile pe piață, ceea ce îl face ideal pentru protejarea unei game largi de aplicații. Designul său inteligent asigură atât performanțe stabile, cât și economii de energie, în timp ce controlul avansat al segmentelor de sarcină prioritizează echipamentele critice și optimizează durata de funcționare a bateriei. Acest model de UPS dispune de tehnologia Eaton ABM+ Advanced Battery Management, care prelungește durata de viață a bateriei cu până la 50% și permite o predicție precisă a duratei de viață a bateriei și alerte de înlocuire în timp util, bazate pe învățarea automată. De asemenea, este dotat cu baterii care pot fi înlocuite la cald și cu un ghid intuitiv de înlocuire a bateriilor prin intermediul unui afișaj LCD (afișaj cu cristale lichide) grafic încorporat. Soluțiile software Eaton Intelligent Power Manager (IPM2) și Distributed IT Performance Management (DITPM) permit monitorizarea și gestionarea de la distanță a infrastructurii IT, chiar și în locații greu accesibile, inclusiv configurarea securizată a dispozitivelor și actualizările de firmware. UPS-ul Eaton 5P Gen2, împreună cu placa de rețea Gigabit securizată cibernetic (inclusă în versiunile Netpack), respectă standardele stricte de securitate cibernetică. În plus, pachetul software Eaton Brightlayer este disponibil pentru o integrare perfectă cu mediile de virtualizare, asigurând servicii continue și integritatea datelor. Indiferent de alegerea clienților, de a opta pentru varianta compactă de numai 1U pentru montaj în rack sau pentru cea rower, UPS-ul Eaton 5P Gen2 se potrivește tuturor cerințelor de spațiu, făcându-l compatibil cu într-o varietate de configurații. Mai multe informații pot fi regăsite aici: eaton.com/5pgen2.

