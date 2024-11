FEATURED MOBILE NETWORKS STIRI În ce condiții se pot prelungi contractele de servicii de telefonie, internet sau televiziune Ionut Razvan Share







După expirarea perioadei inițiale a unui contract încheiat cu un furnizor de servicii de comunicații electronice, utilizatorii finali pot opta pentru prelungirea contractului sau denunțarea acestuia fără penalități. Înainte de prelungirea automată a contractului, furnizorii trebuie să informeze utilizatorii, în timp util și pe un suport durabil, cu privire la încetarea perioadei contractuale inițiale și la mijloacele prin care pot solicita denunțarea unilaterală a acestuia. În plus, pe parcursul perioadei de prelungire, furnizorii au obligația să le comunice utilizatorilor, periodic, cele mai bune tarife pentru serviciile de care beneficiază. Modalități de prelungire a contractelor de comunicații electronice La împlinirea perioadei contractuale inițiale (de cel mult 24 de luni) a unui contract de telefonie, internet sau televiziune, utilizatorii finali au posibilitatea să opteze pentru o nouă ofertă a furnizorului actual, în urma negocierii cu acesta. Acest lucru presupune, de cele mai multe ori, începerea unei noi durate contractuale minime. În cazul în care utilizatorii decid totuși să renunțe la contractul a cărui perioadă inițială a expirat, nu li se vor aplica taxe de reziliere/despăgubiri contractuale, dar trebuie să se asigure că au transmis o solicitare expresă de denunțare către furnizor și că iau în calcul termenul de procesare a cererii prevăzut în contract, care, conform legii, nu poate depăși 30 de zile. În aceste situații, utilizatorii vor suporta doar tarifele aferente utilizării serviciului pe durata perioadei de notificare prealabilă. În cazul în care un utilizator nu face niciun demers pentru încetarea contractului, de regulă, serviciul pe care îl utilizează va fi furnizat în continuare, iar contractul de comunicații electronice se prelungește automat, pentru o perioadă determinată sau nedeterminată. Furnizorii de servicii de comunicații electronice au obligația de a informa utilizatorii finali, în timp util și pe un suport durabil, despre încetarea contractului și mijloacele de denunțare unilaterală. În plus, pe parcursul perioadei de prelungire automată a contractului, furnizorii au obligația de a le trimite utilizatorilor, cel puțin o dată pe an, o informare cu privire la cele mai bune tarife pentru serviciile contractate. Utilizatorii au astfel posibilitatea să profite de mediul concurențial, să facă alegeri în cunoștință de cauză și să schimbe furnizorul atunci când apreciază că este în interesul lor. Recomandări ANCOM ANCOM sfătuiește utilizatorii de servicii de comunicații electronice care doresc să prelungească contractele existente să fie atenți la condițiile noului act adițional/contract, în principal la planul tarifar și noua perioadă contractuală agreată.

Totodată, utilizatorii sunt sfătuiți să se asigure că primesc, fizic sau electronic, toate documentele contractuale (inclusiv anexe și broșuri) și că iau decizii informate.

Prevederile legale referitoare la informarea utilizatorilor în perioada de prelungire automată a contractului se aplică atât consumatorilor, cât și persoanelor juridice. Ce, cum și unde reclamiANCOM poate interveni dacă prelungirea contractului nu se realizează conform reglementărilor menționate mai sus, respectiv dacă furnizorul nu și-a respectat obligațiile de informare cu privire la încetarea contractului și la cele mai bune tarife pentru serviciile contractate. Sesizările pot fi trimise aici. În cazul în care furnizorii nu respectă contractul, consumatorii pot sesiza Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), iar alte categorii de utilizatori finali se pot adresa mediatorilor autorizați sau instanțelor de judecată.

