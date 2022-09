Huawei a lansat seria nova 10, creată special pentru utilizatorii care încearcă permanent să descopere cele mai bune gadget-uri.

HUAWEI nova 10 și HUAWEI nova 10 Pro, cele două smartphone-uri de ultimă generație destinate pasionaților de tehnologie, îmbină designul elegant cu performanța unei camere frontale ultra-puternice și modurile SuperCharge avansate. Seria HUAWEI nova 10 vine cu o gamă completă de aplicații de top, printre care și multe locale, care acoperă toate aspectele vieții de zi cu zi. HUAWEI nova 10, la prețul recomandat de 2499 lei, și HUAWEI nova 10 Pro, la prețul recomandat de 2999 lei, vor fi disponibile pentru precomandă în perioada 26 septembrie – 12 octombrie, fiecare telefon venind la pachet alături de HUAWEI FreeBuds Pro 2.

Cea de-a 10-a generație de dispozitive nova moștenește designul inovator și măiestria seriei HUAWEI nova, precum și designul clasic, strălucitor și elegant Star Orbit Ring. Smartphone-urile au dezvoltat în special capabilitățile camerei frontale, cu noi funcții ce le permit utilizatorilor de nova să se exprime cu mai multă încredere și să rămână în tendințe.

Acces rapid la cele mai bune aplicații

Noua serie HUAWEI nova 10 vine complet echipată cu o gamă largă de aplicații care acoperă orice nevoi, de la căutare și navigare, la browser, stocare în cloud, e-mail, gaming, video și muzică. Cele mai populare aplicații se pot obține acum mai ușor ca niciodată, direct prin AppGallery.

AppGallery oferă unele dintre cele mai populare aplicații din România, incluzând aplicațiile bancare BT Pay, George România, YOU BRD, New Raiffeisen Smart Mobile, CEC Bank, Garanti, Pago, NeoBT, dar și aplicații pentru operatorii de telefonie mobilă precum My ​​Vodafone România, My Orange România, DIGI.ro sau MyAccount Telekom. Utilizatorii pot accesa și aplicații ale supermarketurilor și magazinelor cunoscute cum sunt Carrefour, Lidl, Kaufland, Altex, Aboutyou sau elefant.ro. Alte aplicații foarte căutate sunt MyEdenred România, Bolt sau E.ON Myline, iar Tazz, serviciul de livrare de alimente, se numără printre aplicațiile recent adăugate pe AppGallery.

Camerele frontală și principală ale seriei HUAWEI nova 10 oferă fotografii perfecte și clare din orice unghi

De la selfie-uri la vlogging, seria HUAWEI nova continuă să conducă inovația tehnologică în materie de cameră frontală mobilă. Cu HUAWEI Multi-Vision Photography, nova 10 Pro aduce caracteristici de înaltă calitate pentru camera frontală dublă. Prima cameră frontală de 60 MP cu autofocus și cu unghi ultra-larg din industrie acceptă un unghi de 100 de grade și calitate video 4K, oferind o rezoluție și o sensibilitate la lumină excelente. Camera frontală de 8 MP pentru portret, o altă premieră în industrie, oferă zoom optic 2X și zoom digital de până la 5X, extinzând limitele percepției umane și oferind cea mai bună experiență de portret close-up.

HUAWEI nova 10 Pro dispune și de prima cameră frontală din industrie cu AF instantaneu cu detecție în patru faze (QPD), în care fiecare pixel este dedicat fotografierii și focalizării. Față de un obiectiv cu autofocus obișnuit, aceasta promite o creștere cu 30% a vitezei de focalizare, ceea ce îmbunătățește cu 119% rezoluția imaginilor cu unghi larg. Grație camerei pentru portret close-up și autofocusului pe subiectul principal, rezoluția portretelor în prim plan este acum cu 150% mai mare.

Compoziția cadrului XD Fusion îmbunătățește fotografia mobilă în fiecare scenariu: fotografii cu iluminare frontală, iluminare din spate și HDR cu expunere multiplă, pentru a obține efecte bokeh delicate, permițându-le utilizatorilor să surprindă portrete close-up clare, de înaltă calitate, la un clic de declanșare distanță.

Datorită zoom-ului 0.7X~5X, HUAWEI nova 10 Pro poate obține distanța focală de 54 mm pentru portret, distanța focală cu unghi larg de 27 mm și distanța focală cu unghi ultra-larg de 19 mm, oferind o calitate constantă desăvârșită a imaginii de la orice distanță, spre satisfacția utilizatorilor care doresc să realizeze selfie-uri portret cu un smartphone, în toate scenariile și la distanțe focale diferite.

Camera principală a modelului HUAWEI nova 10 Pro vine cu un sistem Ultra Vision Photography de 50 MP. Spre deosebire de un senzor obișnuit, aceasta adoptă matricea Huawei de filtre de culoare RYYB, pentru un aport de lumină cu 40% mai mare. În plus, acceptă AF instantaneu cu detecție în patru faze și tehnologia zero shutter-lag (ZSL), care oferă fotografii ideale în medii cu lumină scăzută, precum și funcția AI Snapshot pentru a surprinde fiecare moment prețios.

Vlogging în mișcare cu video Dual-View, Follow Focus și zoom 0.7X~5X

Vlogging-ul a devenit o nouă modalitate prin care tinerii se exprimă și împărtășesc cu ceilalți viața de zi cu zi, în special prin intermediul platformelor de social media populare axate pe clipuri video. Folosind sistemul puternic de camere, utilizatorii de HUAWEI nova 10 Pro pot crea vloguri care să le dezlănțuie potențialul creativ. Datorită capabilităților de autofocus îmbunătățite ale camerei frontale duble, HUAWEI nova 10 Pro poate comuta în mod inteligent focalizarea pe diferite subiecte, iar funcția Showcase Focus permite ca subiectele să fie afișate clar chiar și în vlogurile filmate în interior. În plus, se pot utiliza mai multe camere ale smartphone-ului pentru fotografiere simultană, oferind o experiență de fotografiere multi-cameră – cameră frontală dublă, cameră frontală și principală, precum și fotografiere imagine în imagine.

Pentru fotografiile în aer liber cu câmpuri largi de vizualizare, utilizatorii se pot bucura de capabilitățile puternice de autofocus dual ale camerei frontale, ce permit surprinderea de imagini pitorești și pot regla zoom-ul pentru a filma cu ușurință videoclipuri cu zoom de 0.7X~5X.

La filmarea subiectelor cu camera principală, HUAWEI nova 10 Pro vine cu funcția Follow Focus care fixează și urmărește subiectul filmat. Chiar dacă subiectul este fixat temporar, focalizarea va rămâne în continuare pe acesta când va reapărea în cadru. În plus, HUAWEI nova 10 Pro este echipat și cu funcțiile de urmărire audio, suprimare a sunetului de fundal și gamă cromatică P3 vastă. Seria nova 10 aduce și aplicația Petal Clip pentru crearea de clipuri video cu un singur clic, ce include fotografie în mișcare, stabilizare video, gradarea culorilor, captare audio și tehnologii de editare, pentru realizarea de vloguri.

Uimește din orice unghi: design elegant și ușor

Seria HUAWEI nova 10 moștenește designul nova, îmbunătățind designul original Star Orbit Ring și adaptând un nou design Star Orbit Craft, care aduce mai multă strălucire texturii și o atingere mai catifelată. HUAWEI nova 10 Pro are o grosime de 7,88 mm și cântărește 191 g, în timp ce HUAWEI nova 10 este mult mai subțire și mai ușor, cu o grosime de 6,88 mm și o greutate de 168 g. Ambele modele păstrează un echilibru perfect între performanță și designul ușor de ținut în palmă.

Smartphone-urile din seria nova 10 vin în varianta de culoare Starry Silver, completând designul auriu Star Orbit Ring, pentru un aspect și o senzație rafinată. Seria HUAWEI nova 10 vine și în varianta de culoare premium discretă Starry Black. Cele două stiluri de culoare diferite răspund mai bine alegerilor vestimentare și stilului personal al fiecărui utilizator.

Mai fluid ca oricând: încărcare rapidă, disiparea căldurii, gaming și descărcări mai rapide

Noua serie HUAWEI nova 10 a fost creată pentru a face față provocărilor legate de durata de viață a bateriei în scenariile de utilizare a aplicațiilor de înaltă frecvență, cum ar fi videografia și gamingul, Huawei păstrându-și astfel poziția de lider în inovația tehnologiilor de încărcare rapidă. HUAWEI nova 10 Pro acceptă HUAWEI SuperCharge de 100 W și este echipat în premieră cu noul mod Turbo, depășind limitele consumului de energie pentru încărcare instantanee. Pentru a încărca telefonul cu până la 60% este nevoie de doar 10 minute, iar pentru încărcare completă sunt necesare doar 20 de minute, durată similară cu cea pentru încărcarea unui nou joc.

HUAWEI nova 10 Pro dispune de răcire cu lichid VC Ultra-Generation, care asigură disiparea căldurii cu o viteză și uniformitate superioare. Tehnologia de detectare a temperaturii alimentată de AI identifică punctele fierbinți de pe suprafața telefonului și redistribuie optim căldura, oferind o experiență de utilizare mai rece și mai fluidă.

Fie că e vorba de jocuri, vizionarea videoclipurilor sau răsfoirea fotografiilor, smartphone-urile din seria HUAWEI nova 10 vin cu ecrane viu colorate și o îmbunătățire spectaculoasă a detaliilor. Seria HUAWEI nova 10 acceptă 1,07 miliarde de culori, o rată de refresh ridicată de până la 120 Hz și o rată de eșantionare tactilă de 300 Hz, pentru o experiență de utilizare mai fluidă în activitățile zilnice, navigare pe web sau alte interacțiuni cu smartphone-ul.

A treia platformă de distribuție a aplicațiilor la nivel global

AppGallery a devenit al treilea cel mai mare magazin de aplicații din lume în mai puțin de patru ani. Pe platformă există 580 de milioane de utilizatori activi lunar (MAU), printre care 43 de milioane în Europa. Peste 5,75 milioane de dezvoltatori din întreaga lume lucrează cu AppGallery pentru a le oferi utilizatorilor beneficii unice, integrând peste 216.000 de aplicații cu Huawei Mobile Services (HMS). În 2021, numărul de aplicații HMS a crescut cu 147% față de anul precedent.

Milioane de aplicații pot fi accesate cu ușurință și descărcate în siguranță prin AppGallery, fiind disponibile și cele mai recente actualizări ale acestora. Platforma nu numai că a extins opțiunile pe care le au utilizatorii de telefoane Huawei, incluzând propria suită de aplicații HMS ce include Petal Maps, Petal Search, Cloud sau Browser, dar a permis și acces rapid la unele dintre cele mai populare aplicații din lume în social media, divertisment, lifestyle, comunicare, călătorii și navigare.

Pe seria HUAWEI nova 10, utilizatorii vor descoperi aplicații de top la nivel global precum TikTok, Snapchat, Telegram, Tinder, Bolt, Tidal, Skyscanner, sau principalele aplicații financiare Revolut și Curve. Gamingul este categoria cu cea mai rapidă creștere din AppGallery, oferind principalele jocuri favorite la nivel global precum PUBG Mobile, Mobile Legends și Garena Free Fire.

Aplicații utilizate în siguranță

Pe lângă îmbunătățirea experienței de utilizare și a ușurinței în găsirea și utilizarea aplicațiilor, AppGallery își asumă și un angajament important de a proteja confidențialitatea și securitatea utilizatorilor. Indiferent dacă folosesc AppGallery direct sau se conectează la o aplicație sau serviciu terț, utilizatorii seriei HUAWEI nova 10 vor descoperi că Huawei le păstrează datele private și în siguranță. Toate datele utilizatorilor Huawei europeni sunt stocate în Europa, unde normele și reglementările prevăd cele mai înalte standarde de confidențialitate. Fiecare aplicație din AppGallery este supusă unor verificări riguroase, monitorizări, certificări și controale suplimentare, cu verificări zilnice de securitate pentru a detecta orice comportament rău intenționat în aplicație.