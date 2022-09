ELKO Romania recomandă HPE Greenlake pentru combinația perfectă dintre control și flexibilitate

ELKO Romania, companie membră a grupului ELKO, unul dintre cei mai mari distribuitori de produse, soluții IT și electronice de consum din regiune, anunță disponibilitatea platformei HPE GreenLake, pe care o recomandă tuturor companiilor aflate în căutarea combinației ideale dintre control și flexibilitate în materie de infrastructură IT.

În mod tradițional, companiile aveau la dispoziție doar două variante pentru a implementa infrastructura IT necesară desfășurării activității. O abordare presupune achiziționarea și instalarea hardware-ului necesar, ceea ce asigură maximum de control, însă implică dificultăți ulterioare, ce țin de mentenanța acestuia, de actualizări și de eventuale îmbunătățiri care s-ar putea dovedi necesare de-a lungul timpului. În plus, utilizatorul trebuie să se preocupe singur pentru implementarea accesului la resurse de la distanță, ceea ce s-ar putea dovedi problematic și transformă astfel soluția într-una destul de rigidă. O astfel de funcție o oferă pe de altă parte serviciile de Cloud Computing, care reprezintă cea de-a doua abordare și care, prin urmare, este mai presus de toate caracterizată de flexibilitate. În acest scenariu, echipamentele hardware se află însă într-o locație străină, de cele mai multe ori necunoscută și sunt gestionate netransparent, ceea ce reduce la minimum controlul utilizatorului asupra întregii platforme.

ELKO Romania le pune la dispoziție clienților săi un produs care oferă atât flexibilitate, cât și control – HPE GreenLake. Încorporând funcții similare serviciilor de Cloud Computing, el prezintă similitudini cu acestea, fiind realizat în jurul principiului tarifării în funcție de consum, pe baza unui abonament lunar. Similitudinile se opresc însă aici, căci utilizatorul primește un sistem complet, alcătuit din hardware și software, configurat în funcție de necesitățile sale. În plus, HPE asigură și mentenanța sistemului pe toată durata de utilizare a acestuia. În final, utilizatorul beneficiază de întreaga flexibilitate pe care o ofereau până acum numai soluțiile Cloud, dar și de nivelul de controlul asigurat în mod tradițional de echipamentele hardware în regie proprie.

„Prin HPE Greenlake le oferim utilizatorilor posibilitatea de a deveni mai eficienți, de a-și optimiza activitățile și costurile cu personalul, de a fi mai competitivi”, a spus Ana-Maria Iordache, Business Development Manager la ELKO Romania. „Mulțumită mentenanței asigurate de HPE, departamentele IT pot fi simplificate și se pot concentra mai bine pe dezvoltarea afacerii. În plus, flexibilitatea este menținută cel puțin la același nivel oferit de serviciile de Cloud Computing, dar cu un nivel de control specific infrastructurii IT deținute de utilizator”.

La baza Greenlake se află echipamentele hardware HPE, configurate pe baza necesităților actuale ale utilizatorului, dar ținând cont și de previziunile de viitor. Astfel, pe lângă resursele IT de care are nevoie, utilizatorul primește și un surplus, sub forma unui buffer, pentru care nu trebuie să plătească decât atunci când îl folosește. Practic, există în permanență un surplus, care așteaptă să fie folosit, iar în acest fel dezvoltarea afacerii nu va fi niciodată limitată de infrastructura IT disponibilă. În tot acest timp, costurile depind strict de nevoi, iar aspecte precum securitatea, fie ea si fizică, confidențialitatea și viteza de lucru nu mai reprezintă motive de îngrijorare.

Datorită caracteristicilor sale, HPE GreenLake este un produs potrivit pentru utilizatorii care doresc să își conserve capitalul, să reducă riscurile și să scurteze procesul de noi achiziții. Este ideal pentru simplificarea proceselor din punct de vedere operațional, reprezintă o alternativă excelentă la modelele de finanțare actuale și poate fi de un mare ajutor companiilor care anticipează creșteri anuale de peste 10%.