HONOR lansează noua serie de smartphone-uri pliabile Magic V3 în China

HONOR, brandul global de tehnologie, a lansat noua serie de smartphone-uri pliabile, HONOR Magic V3 și HONOR Magic Vs3, în cadrul unui eveniment de amploare în Shenzhen, China. HONOR Magic V3, lansat doar la o lună după lansarea europeană a HONOR 200 Pro, este un flagship pliabil care combină tehnologia de ultimă generație cu un design ultra-subțire. În același timp, HONOR Magic Vs3 are un preț echilibrat și oferă o experiență de utilizare completă, fiind alegerea ideală pentru utilizatorii curioși să exploreze pentru prima dată tehnologia ecranelor pliabile. „HONOR continuă să inoveze în industria smartphone-urilor pliabile, oferind o experiență de utilizare excepțională, comparabilă cu cea a smartphone-urilor flagship clasice în ceea ce privește grosimea și greutatea. Lansarea seriei HONOR Magic V3 redefinește standardul pentru smartphone-urile pliabile, având un design premium ultra-subțire” – a declarat George Zhao, CEO al HONOR Device Co, Ltd. Design mai subțire, performanță superioară HONOR Magic V3 stabilește un nou record ca fiind cel mai subțire flagship, cu o grosime de doar 9,2 mm[1] atunci când este pliat. În plus, cu o greutate de doar 226g[2], este mai ușor decât multe flagship-uri clasice. Cu o grosime de doar 9,8 mm[3] atunci când este pliat și o greutate de 229g[4], Magic Vs3 se remarcă pe piața smartphone-urilor cu un ecran generos care se pliază spre interior. În ceea ce privește autonomia bateriei, HONOR Magic V3 depășește din nou limitele cu a treia generație de baterie Silicon-carbon, oferind o capacitate de 5150mAh[5]. Această performanță remarcabilă a bateriei asigură că smartphone-ul poate face față cu ușurință unei zile întregi de utilizare intensă. În plus, atât HONOR Magic V3, cât și HONOR Magic Vs3 suportă încărcare rapidă de 66W prin cablu și încărcare rapidă wireless[6] de 50W. Imortalizarea momentelor cu ajutorul smartphone-urilor pliabile În ceea ce privește performanțele fotografice, seria HONOR Magic V3 stabilește noi standarde in industrie. Echipat cu Falcon Camera System și AI Motion Sensing Capture, HONOR Magic V3 se evidențiază în segmentul smartphone-urilor pliabile. Acesta dispune de un teleobiectiv periscop și o cameră wide de 50MP, având cea mai mare deschidere f/1.6 în categoria sa. Chiar și cu un design extrem de subțire, acesta include un modul de cameră telefoto periscop ce permite un zoom impresionant de până la 100X[7]. Funcția hover versatilă permite utilizarea hands-free în diverse scenarii. Pionier în Tehnologia de Protecție a Ochilor Prin investiții continue în cercetare și dezvoltare, precum și inovație tehnologică, HONOR a dezvoltat cu succes mai multe tehnologii de top pentru protecția ochilor în industria smartphone-urilor. Seria HONOR Magic V3 integrează tehnologii precum PWM Dimming, Dynamic Dimming, Circadian Night Display, Natural Tone Display și Hardware-level Low Blue Light, oferind utilizatorilor o protecție completă a ochilor, trecând de la protecția pasivă la cea activă. Experiență AI îmbunătățită cu MagicOS Seria HONOR Magic V3 este echipată cu cel mai recent MagicOS 8.0.1, care oferă servicii personalizate bazate pe înțelegerea preferințelor utilizatorilor prin recunoașterea intențiilor asistată de AI la nivel de platformă. Aceasta permite utilizatorilor să efectueze operațiuni convenabile și să se bucure de o experiență îmbunătățită pe un ecran generos. Culoare, preț și disponibilitate Seria HONOR Magic V3 va fi disponibilă într-o paletă de culori elegante, precum alb, negru și verde, iar modelul HONOR Magic V3 va avea o opțiune exclusivă: Reddish Brown. HONOR Magic V3 și HONOR Magic Vs3 vor fi disponibile inițial în China, cu prețuri cuprinse între 8999 RMB și 10,999 RMB, în funcție de model. Seria HONOR Magic V3 urmează să fie lansată și în Europa.

