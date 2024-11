Grupul Lenovo anunță rezultatele financiare în T2 2024/25

Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY), împreună cu filialele sale („Grupul”), a anunțat rezultatele obținute în cel de-al doilea trimestru al anului fiscal 2024/25, raportând creșteri semnificative ale venitului net, o creștere a veniturilor de la an la an pentru al patrulea trimestru consecutiv și creșteri solide de două cifre de la an la an ale veniturilor din toate segmentele de business. Veniturile Grupului au crescut cu 24% de la an la an, ajungând la 17,9 miliarde USD. Venitul net a crescut cu 48% de la an la an, ajungând la 404 milioane USD pe o bază non-Hong Kong Financial Reporting Standards (non-HKFRS)[1] , iar mixul de venituri obținute din activități non-PC a crescut cu cinci puncte de la an la an, ajungând la 46%. Rezultatele Grupului reflectă strategia clară, excelența operațională, investițiile R&D, inovațiile în inteligența artificială hibridă, precum și beneficiile care decurg din faptul că este o companie globală.

Strategia privind inteligența artificială hibridă a Grupului și investițiile continue în R&D și inovare dau rezultate. Prima serie de PC-uri dotate cu inteligență artificială, lansată în China în mai 2024, atinge deja o cotă de două cifre din totalul livrărilor de laptopuri pe piața chineză. De asemenea, lansările recente de PC-uri AI pentru piața globală dotate cu Lenovo AI Now au obținut un feedback pozitiv. În domeniul enterprise AI, Grupul se bazează pe propria infrastructură hibridă completă, precum și pe Lenovo Hybrid AI Advantage pentru a valorifica oportunitățile de creștere. Accentul constant pus pe inovațiile în domeniul inteligenței artificiale, precum și investițiile în R&D (în creștere cu 10% față de anul precedent, ajungând la 548 de milioane USD) contribuie la consolidarea poziționării distincte a grupului pe piață și a poziției de lider în industrie.

În ceea ce privește perspectivele de creștere, Lenovo se va concentra pe inovarea continuă în domeniul inteligenței artificiale hibride pentru a accelera și mai mult ritmul de creștere și profitabilitatea. Compania este optimistă că ritmul actual de creștere se va menține pe tot parcursul anului fiscal.

Consiliul de administrație al Lenovo a declarat un dividend intermediar de 8,5 cenți HK pe acțiune.

Yuanqing Yang, președinte și CEO: „În trimestrul trecut, am înregistrat o creștere puternică, susținută și accelerată, marcând o nouă perioadă de majorare a veniturilor în toate segmentele de business. Acest avans semnificativ este determinat atât de strategia noastră clară, de investițiile în inovare, de excelența operațională și de prezența noastră globală, cât și ca urmare a angajamentului asumat în domeniul inteligenței artificiale hibride, care contribuie la consolidarea poziționării noastre distincte pe piață și a poziției de lider în industrie. Privind spre viitor, suntem încrezători că progresele noastre continue în materie de inovare în domeniul inteligenței artificiale hibride ne vor permite să accelerăm ritmul de creștere și de profitabilitate, ceea ce ne va ajuta să creștem și în restul anului fiscal.”

Principalele rezultate:

Q2 FY 24/25 milioane USD Q2 FY 23/24 milioane USD Variație Venituri grup 17,850 14,410 24% Venituri înainte de impozitare 473 358 32% Venit net (profitul atribuibil acționarilor) 359 249 44% Venitul net (profitul atribuibil acționarilor – non-HKFRS) [1] 404 273 48% Câștigul de bază pe acțiune (cenți SUA) 2.92 2.09 0.83

Intelligent Devices Group (IDG): Creștere semnificativă și profitabilitate ridicată, accelerare în domeniul inteligenței artificiale personale

Performanța T2 FY24/25:

Divizia IDG a raportat un trimestru puternic cu o creștere de două cifre a veniturilor de la an la an, cu venituri de 13,5 miliarde USD, în creștere cu 17% de la an la an.

Segmentul de PC-uri și-a majorat cota de piață la aproape 24%, mărind avansul față de jucătorul de pe a doua poziție la 4 puncte. Segmentul de PC-uri dotate cu inteligență artificială a atins o cotă de două cifre din totalul livrărilor de notebook-uri ale Grupului pe piața din China.

Atât divizia de smartphone-uri, cât și cea de tablete au înregistrat o creștere de două cifre a veniturilor, cu 43% și, respectiv, 19% față de anul precedent, în urma creșterii cererii pentru smartphone-uri pe piețele din America de Nord, EMEA și Asia Pacific.

Oportunități și creștere sustenabilă:

Piața PC-urilor este așteptată să își revină treptat, intrând într-un nou ciclu de împrospătare condus de PC-urile AI, care vor ajunge să reprezinte aproximativ 80% din industria PC-urilor până în 2027.

De asemenea, noile dezvoltări în domeniul tehnologiilor AI vor genera un nou ciclu de reîmprospătare pe piața smartphone-urilor.

IDG va continua să valorifice cele cinci funcționalități cheie ale PC-urilor AI, pentru a-și consolida poziția de lider pe piața PC-urilor cu inteligență artificială, dezvoltând în același timp un portofoliu mai bogat de dispozitive dotate cu inteligență artificială.

Grupul de soluții de infrastructură (ISG)): Hipercreștere, dezvoltarea unei infrastructuri hibride AI

Performanța T2 FY24/25:

Datorită avântului puternic din domeniul cloud și redresării sectorului enterprise, ISG a stabilit un nou record trimestrial, obținând o creștere a veniturilor cu 65% de la an la an, la 3,3 miliarde USD.

Pierderile operaționale au continuat să se reducă, Grupul apropiindu-se de pragul de rentabilitate.

Veniturile combinate din stocare, software și servicii au crescut cu 35% de la an la an, atingând un nivel record. Veniturile generate de serverele Lenovo Neptune™ cu răcire cu lichid au crescut cu 48% de la an la an.

Oportunități și creștere sustenabilă:

ISG va continua să-și consolideze modelul de afaceri pentru segmentele enterprise și IMM, prin simplificarea portofoliilor, îmbunătățirea operațiunilor și diversificarea clienților Cloud Service Provider.

ISG va continua să se diferențieze prin tehnologia sa de răcire cu lichid, lider în industrie, pentru a răspunde cerințelor tot mai mari de performanță și eficiență energetică impuse de workload-urile AI.

În plus, ISG va continua să dezvolte parteneriate strategice pentru a dezvolta soluții de infrastructură hibridă AI.

Grupul de soluții și servicii (SSG): Marjă ridicată și creștere de două cifre, dezvoltarea AI Advantage hibrid

Performanța din T2 YF24/25:

SSG a înregistrat al 14-lea trimestru consecutiv de creștere a veniturilor de două cifre, cu venituri de 2,2 miliarde USD și o marjă operațională de 20%.

Mixul de venituri din segmentul de managed services și serviciile în zona de proiecte și soluții a crescut cu trei puncte de la an la an și reprezintă aproape 60% din veniturile SSG.

Ofertele Hero, cum ar fi Digital Workplace Solutions, Hybrid Cloud și Sustainability Solutions, au înregistrat, de asemenea, o creștere puternică.

Oportunități și creștere sustenabilă:

Se preconizează că piața globală a serviciilor IT va înregistra o creștere constantă de două cifre în următorii trei ani, în timp ce serviciile AI vor crește de aproape două ori mai rapid decât piața în ansamblu pentru a deveni principalul motor al pieței serviciilor IT.

Lenovo va continua să integreze inteligența artificială în ofertele sale cheie, cum ar fi Digital Workplace Solutions, Hybrid Cloud și soluții de sustenabilitate.

SSG va dezvolta mai multe servicii native AI pentru a ajuta clienții să adopte soluții bazate pe AI și să valorifice oportunitățile oferite de inteligența artificială hibridă.

Repere ESG

Realizările, anunțurile și angajamentele notabile din ultimul trimestru includ: