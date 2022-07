Getac a lansat noile stații de lucru X600 si X600 Pro

ELKO Romania anunta extinderea gamei de solutii rigidizate Getac cu doua noi modele de statii de lucru mobile. X600 si X600 Pro sunt doua noi statii de lucru mobile puternice de 15,6 inchi, complet rigidizate, destinate profesionistilor care au nevoie atat de performanta optima, cat si de fiabilitate exceptionala atunci cand desfasoara operatiuni complexe pe teren, in conditii extreme.

X600 si X600 Pro se bazeaza pe procesoare Intel i5/i7/i9 H-Series (performanta ridicata optimizata pentru echipamente mobile) din a 11-a generatie, pe un controler grafic optional NVIDIA® Quadro® RTX3000 si pana la 128 GB RAM DDR4. Designul sau cu ventilator dublu mentine fiecare dintre aceste componente de calcul la o temperatura optima si capabile de a furniza maxim de performanta, chiar si in timpul celor mai intense activitati de lucru, in timp ce stocarea datelor poate fi extinsa pana la 6TB cu trei unitati SSD PCIe ce pot fi cu usurinta cuplate sau detasate de catre utilizator.

X600 Pro duce aceasta extensibilitate la un nivel superior, oferind baterii duble hot-swappable, alaturi de posibilitatea de a adauga doua baterii suplimentare, care impreuna ofera mai mult de 240Wh intr-un singur dispozitiv. X600 Pro include in configuratia standard sloturi pentru carduri PCMCIA si Express si suport DVD super drive sau unitate Blu-ray optionala, pentru o capacitate si mai mare atat pe teren, cat si in birou.

X600 ofera o gama diversa de optiuni de conectivitate de top in industrie, inclusiv Ethernet dual 2.5GBASE-T, Wi-Fi 6E, Bluetooth v5.2, optional GPS dedicat si, de asemenea, optional, 4G LTE cu GPS integrat. Dispozitivul include, de asemenea, mai multe interfete I/O, cum ar fi Thunderbolt™4, USB 3.2 Gen 2 Type-A, HDMI, DisplayPort, VGA si port serial.

X600 include, de asemenea, cele mai recente functii de securitate fizica si de securitate a datelor. Unitatile cu auto-criptare, cititorul de carduri inteligente, TPM 2.0, tehnologia Intel® vPro™, autentificarea faciala optionala Windows Hello si cititorul de amprenta optional pastreaza datele sensibile in siguranta, in timp ce un slot de blocare Kensington incorporat poate fi utilizat pentru a proteja dispozitivul impotriva furtului.

X600 dispune de un ecran Full HD mare, cu diagonala de 15,6 inchi, optional cu touch capacitiv in 10 puncte, ceea ce inseamna ca poate fi operat in conditii de temperaturi scazute, umiditate avansata, sau chiar daca utilizatorul poarta manusi. Tehnologia proprietara LumiBond de la Getac ofera, de asemenea, ecranului, o serie de performante avansate: culori superbe, contrast si luminozitate (1.000 nits), facandu-l usor de citit, chiar si in lumina directa a soarelui.

Cantarind mai putin de 5 kg, X600 este incredibil de usor pentru un dispozitiv atat de puternic, in timp ce factorul sau de forma compact si cele doua bateriile hot-swappable il fac ideal pentru utilizare prelungita in teren. In plus, suportul pentru dispozitivele existente pe piata asigura clientii ca pot utiliza X600 impreuna cu o gama larga de periferice, imediat ce noul model este scos din cutie.

La fel ca toate dispozitivele Getac, X600 este construit pornind de la caracteristici rugged pentru a rezista la impact si socuri fizice, temperaturi extreme, umiditate si praf, asigurand cele mai inalte niveluri de performanta si fiabilitate in timpul operatiunilor pe teren.

Caracteristicile rugged includ protectie de clasa IP66, MIL-STD-810H, MIL-STD-461G si certificare CID2 (ANSI/UL 12.12.91) optionala, rezistenta la vibratii si la cadere de la 1,2 m, precum si rezistenta la coroziune.