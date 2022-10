Gartner: Livrările mondiale de PC-uri au scăzut cu 19,5% în al treilea trimestru 2022

Volumul total de PC-uri livrate la nivel mondial în al treilea trimestru al anului 2022 s-a ridicat la 68 de milioane de unități, ceea ce reprezintă o scădere cu 19,5% față de trimestrul al treilea din 2021, conform rezultatelor preliminare date publicității de Gartner.

Acesta reprezintă cel mai puternic declin al pieței de la mijlocul anilor ’90, de când Gartner a început să analizeze piața PC-urilor și, concomitent, cel de-al patrulea trimestru consecutiv de declin de la an la an.

„Rezultatele acestui trimestru ar putea marca o încetinire istorică a pieței PC-urilor,” a declarat Mikako Kitagawa, Director Analyst la Gartner. „În timp ce întreruperile de pe lanțurile de aprovizionare s-au atenuat în cele din urmă, stocurile ridicate au devenit acum o problemă majoră, având în vedere cererea slabă de PC-uri atât pe piața consumatorilor individuali, cât și pe cea a companiilor. Vânzările de toamnă din campaniile „back to school” s-au încheiat cu rezultate dezamăgitoare, în ciuda promoțiilor masive și a scăderilor de preț, cauza fiind cererea redusă, deoarece mulți consumatori cumpăraseră computere noi în ultimii doi ani. În ceea ce privește segmentul de piață al companiilor, incertitudinile geopolitice și economice au dus la cheltuieli IT mai selective, iar computerele nu se aflau în fruntea listei de priorități,” a detaliat Mikako Kitagawa.

Primii trei furnizori de pe piața mondială de PC-uri au rămas neschimbați în al treilea trimestru al anului 2022, Lenovo menținându-se locul 1 în livrări cu o cotă de piață de 25,2% (vezi Tabelul 1).

Tabelul 1. Estimările preliminare ale volumelor de unități livrate în Q3/2022 la nivel mondial de principalii producători de PC-uri (mii de unități)

Compania Livrări Q3/2022 Cotă de piață Q3/2022 (%) Livrări Q3/2021 Cotă de piață Q3/2021 (%) Creștere

Q3/2022-Q3/2021 (%) Lenovo 17.114 25,2 20.215 23,9 -15,3 HP Inc. 12.706 18,7 17.622 20,9 -27,9 Dell 12.021 17,7 15.233 18 -21,1 Apple 5.795 8,5 6.866 8,1 -15,6 ASUS 5.559 8,2 6.007 7,1 -7,5 Acer 4.494 6,6 6.036 7,1 -25,6 Alți producători 10.306 15,2 12.468 14,8 -17,3 Total 67.996 100 84.446 100 -19,5

Sursa: Gartner (octombrie 2022)

Notă: Datele includ computere desktop și laptop echipate cu sisteme de operare Windows, macOS și Chrome OS. Toate datele sunt estimate pe baza unui studiu preliminar. Estimările finale vor putea fi diferite. Statisticile se bazează pe livrările vândute pe canalele de distribuție. Datorită rotunjirilor efectuate, numerele pot să nu corespundă totalurilor afișate.

Lenovo a câștigat cotă de piață comparativ cu perioada similară a anului anterior, deși numărul unităților livrate de companie au scăzut de la an la an. În timp ce livrările totale ale Lenovo au scăzut în toate regiunile cu excepția Canadei, piața desktop-urilor din EMEA a cunoscut o creștere, alimentată de rezultatele generate de prima unitate de producție proprie a companiei din Europa, deschisă în Ungaria în luna iunie a acestui an.

HP a avut un trimestru plin de provocări, cu o scădere bruscă a livrărilor globale. HP a înregistrat o creștere pe piața desktop-urilor în anumite regiuni, dar cifrele aferente livrărilor generale de laptopuri au suferit diminuări.

Dell și-a redus diferența față de HP la capitolul cotă de piață, înregistrând o creștere de la an la an pe piața desktop-urilor în toate regiunile, cu excepția regiunii Asia Pacific. Cu toate acestea, livrările de laptopuri Dell au scăzut în toate regiunile, cu excepția Japoniei.

Perspectiva regională

Piața PC-urilor din SUA a scăzut cu 17,3% în al treilea trimestru din 2022, acesta fiind al cincilea trimestru consecutiv de scădere a livrărilor ținând cont de raportările de la an la an. Scăderea vânzărilor de laptopuri a condus la scăderea pieței generale din SUA, dar piața desktop-urilor a înregistrat o creștere modestă, determinată de cererea reținută în rândul companiilor, precum și de achizițiile din sectorul public.

„Inflația este cel mai mare motiv de îngrijorare pe piața din SUA, dar companiile mai mici s-au dovedit a fi relativ optimiste cu privire la condițiile macroeconomice,” a spus Kitagawa. „În timp ce cererea de laptopuri în rândul companiilor mari a scăzut drastic în al treilea trimestru al anului 2022, companiile mici și mijlocii nu au înregistrat o scădere la fel de puternică,” a subliniat Kitagawa.

Cu o cotă de piață de 26,8%, Dell și-a asigurat primul loc pe piața PC-urilor din SUA pe baza volumelor livrate, în timp ce HP a urmat în ierarhie cu o cotă de 23,2% (vezi Tabelul 2).

Tabelul 2. Estimările preliminare ale volumelor de unități livrate în Q3/2022 pe piața din SUA de principalii producători de PC-uri (mii de unități)

Compania Livrări Q3/2022 Cotă de piață Q3/2022 (%) Livrări Q3/2021 Cotă de piață Q3/2021 (%) Creștere

Q3/2022-Q3/2021 (%) Dell 4.687 26,8 5.621 26,6 -16,6 HP Inc. 4.051 23,2 5.284 25,0 -23,3 Apple 2.798 16,0 2.969 14,1 -5,8 Lenovo 2.754 15,8 3.569 16,9 -22,8 Acer Group 1.007 5,8 1.320 6,2 -23,7 Alți producători 2.179 12,5 2.367 11,2 -8,0 Total 17.475 100 21.131 100 -17,3

Sursa: Gartner (octombrie 2022)

Notă: Datele includ computere desktop și laptop echipate cu sisteme de operare Windows, macOS și Chrome OS. Toate datele sunt estimate pe baza unui studiu preliminar. Estimările finale vor putea fi diferite. Statisticile se bazează pe livrările vândute pe canalele de distribuție. Datorită rotunjirilor efectuate, numerele pot să nu corespundă totalurilor afișate.

Piața PC-urilor din EMEA a scăzut cu 26,4% de la an la an în al treilea trimestru, fiind cea mai mare scădere dintre toate regiunile și atingând 17 milioane de unități vândute. Acesta este al treilea trimestru cu descreștere pentru piața PC-urilor din EMEA, după un boom înregistrat la începutul pandemiei.

„Au fost mai mulți factori care au condus la o deteriorare semnificativă a pieței PC-urilor din EMEA, inclusiv condiții macroeconomice dificile, scăderea cererii de pe piața companiilor și cea a consumatorilor individuali, precum și niveluri ridicate ale stocurilor,” a spus Kitagawa. „În plus, mulți furnizori de PC-uri și-au oprit operațiunile în Rusia în primele două trimestre ale acestui an, ceea ce a afectat negativ volumul total al livrărilor și este în special vizibil în comparațiile anuale,” a continuat Kitagawa.

Cu excepția Japoniei, piața din Asia Pacific a scăzut cu 16,6% de la an la an, în mare parte din cauza încetinirii ritmului livrărilor pe piața din China. În al treilea trimestru al anului 2021, China și-a reluat aproape pe deplin viața de zi cu zi și activitatea economică normală, dar blocajele de anul acesta din diferite orașe au încetinit operațiunile comerciale și au dus la scăderea cererii de PC-uri pe piețele guvernamentale, ale companiilor și ale consumatorilor individuali.

Aceste rezultate sunt preliminare. Statisticile finale vor fi disponibile în curând pentru clienții programului Gartner PC Quarterly Statistics Worldwide by Region. Acest program oferă o imagine cuprinzătoare și în timp util a pieței PC-urilor la nivel mondial, permițând organizațiilor care derulează planificarea, distribuția, marketing-ul și vânzarea produselor să fie la curent cu problemele-cheie și cu implicațiile lor viitoare la nivel global.