Gartner estimeaza ca livrarile de mobile, la nivel mondial, vor scadea cu 9,5% in 2022

Livrarile de telefoane mobile, la nivel mondial, sunt pe cale sa scada cu 7,6% in 2022, potrivit celor mai recente previziuni ale Gartner, Inc.

Astfel, se estimează că volumul total va fi de 1,907 miliarde de unități, față de 2,065 miliarde în 2021.

Livrarile de PC-uri la nivel mondial sunt pe cale sa scada cu 9,5% in 2022, potrivit celor mai recente previziuni ale Gartner, Inc. Se asteapta ca piata PC-urilor sa inregistreze cel mai abrupt declin dintre toate segmentele de dispozitive in acest an.

„O furtuna totala de tulburari geopolitice, inflatie ridicata, fluctuatii valutare si perturbari ale lantului de aprovizionare au redus cererea de dispozitive din intreaga lume, atat din partea companiilor, cat si a consumatorilor, si va avea cel mai puternic impact asupra pietei PC-urilor in 2022„, a declarat Ranjit Atwal, analist senior director la Gartner. „Cererea de PC-uri de consum este pe cale sa scada cu 13,1% in 2022 si se va prabusi mult mai rapid decat cererea de PC-uri de afaceri, care se asteapta sa scada cu 7,2% de la an la an.”

Dintr-o perspectiva regionala, piata PC-urilor din EMEA este prognozata sa inregistreze un declin de 14% in 2022, determinat de lipsa cererii de PC-uri de consum. Invazia rusa din Ucraina, cresterile de preturi si indisponibilitatea produselor din cauza blocarii in China au un impact semnificativ asupra cererii de consum in regiune.

In general, livrarile totale de dispozitive la nivel globale (PC-uri, tablete si telefoane mobile) sunt pe cale sa scada cu 7,6% in 2022, Marea China si Europa de Est, inclusiv Eurasia, inregistrand scaderi semnificative (a se vedea tabelul 1).

Tabelul 1. Previziunile in livrari la nivel mondial, dupa tipul de echipament, 2021-2022 (milioane de unitati)

Tip de echipament 2021 Livrari 2021 Evolutie (%) 2022 Livrari 2022 Evolutie (%) PC 342 11.0 310 -9.5 Tablete 156 -0.8 142 -9.0 Telefoane mobile 1,567 5.0 1,456 -7.1 Total echipamente 2,065 5.5 1,907 -7.6

Segmentul de PC include desk-topuri, notebook-uri, ultramobile premium si Chromebooks. La tablete sunt incluse toate tipurile de Android si iOS.

Sursa: Gartner (Iunie 2022)

Livrarile de telefoane 5G in Marea China se asteapta sa scada in 2022

In timp ce livrarile de telefoane mobile la nivel mondial sunt asteptate sa scada cu 7,1% in 2022, livrarile de smartphone-uri sunt estimate sa scada cu 5,8% de la an la an. La nivel regional, Marea China va fi cel mai puternic afectata, livrarile de smartphone-uri urmand sa scada cu 18,3% in 2022.

La nivel regional, Marea China a fost lider in adoptarea telefoanelor 5G in ultimii doi ani. Cu toate acestea, prabusirea pietei de smartphone-uri din regiune va insemna o scadere de 2% a livrarilor de telefoane 5G in 2022, dupa ce in 2021 a crescut cu 65%.

„La inceputul anului, se astepta ca piata telefoanelor 5G din Marea China sa inregistreze o crestere de doua cifre„, a declarat Atwal, completand: „Impactul politicii de toleranta zero a Chinei privind COVID-19 si blocajele rezultate au inversat dramatic aceasta tendinta. Un numar mare de consumatori au incetat sa mai cumpere articole neesentiale, inclusiv smartphone-uri 5G.”

In 2022, Gartner se asteapta ca livrarile de telefoane 5G la nivel mondial sa totalizeze 710 milioane de unitati. Desi reprezinta o crestere de 29% fata de 2021, aceasta cifra este in scadere fata de asteptarile anterioare. „Rata de crestere este semnificativ mai mica fata de o crestere asteptata de 47% la inceputul anului, cu o pierdere rezultata de 95 de milioane de livrari de telefoane 5G”, a declarat Atwal.

Se asteapta ca cererea de telefoane 5G sa creasca intr-un ritm mai rapid in 2023. „O mare parte din migrarea catre 5G va avea loc in mod implicit, deoarece utilizatorii vor inlocui smartphone-urile 4G mai vechi la sfarsitul ciclului de viata cu smartphone-uri compatibile cu 5G„, a spus Atwal.