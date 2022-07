AOC U28G2XU2, un nou monitor de gaming

AGON by AOC, brand de monitoare pentru gaming și accesorii IT, a lansat un no monitor de gaming 4K AOC GAMING U28G2XU2 de 28″ (71 cm.)

Datorită ratei de reîmprospătare extrem de rapide de 144 Hz și a timpului de reacție de 1 ms GtG, U28G2XU2 este destinat gamerilor amatori sau avansați, fie pe PC, fie pe console.

Compatibil VESA DisplayHDR 400 pentru a reproduce conținut HDR cu imagini atrăgătoare și Adaptive-Sync pentru aplicațiile cu rată de reîmprospătare variabilă U28G2XU2 oferă imagini clare și fluide fără a prezenta artefacte precum tearing sau stutter.

Modelul are cu două porturi HDMI 2.1 și va înlocui modelul anterior U28G2XU combinând rezoluția 4k cu o rată de reîmprospătare de 144 Hz, acesta fiind destinat în general utilizatorilor de PC care folosesc mufa DisplayPort pentru a afișa imagine 4k la 144 Hz.

Datorită consolelor de generație nouă și disponibilitatea mai mare a plăcilor grafice, conectivitatea HDMI2.1 este din ce în ce mai des întâlnită în comunitatea de gaming. Acest standard oferă o lățime de bandă mai mare decât HDMI 2.0 permițând transferul de semnal 4K 144 Hz sau mai mare.

AOC GAMING U28G2XU2 dispune de două astfel de porturi alături de alți doi conectori Display Port 1.4. Acest lucru permite conectarea a 4 surse video diferite iar datorită modurilor Picture-by-Picture și Picture-in-Picture, două dintre aceste surse pot fi afișate simultan.

Acum, U28G2XU2 suportă consolele Xbox Series S, Series X și PlayStation 5 la o rezoluție 4k – 120 Hz cu HDR și rată de reîmprospătare variabilă activate. Conectat la o placă grafică, monitorul suportă până la 4k – 144 Hz.

Echipat cu un panou IPS rapid, monitorul oferă unghiuri de vizualizare largi de 178/178°, un spectru larg de culori pentru imagini bogate și saturate și o acuratețe înaltă de reproducere a culorilor. Luminozitatea maximă de 400 de niți îmbunătățește vizualizarea într-un ambient cu lumina puternică, iar certificarea VESA DisplayHDR 400 dovedește acest lucru.

Cu o dimensiune ideală de 28” și o densitate de 157 ppi, U28G2XU2 este potrivit pentru sarcinile de birou dar și pentru gaming. Hub-ul USB 3.2 cu 4 porturi face posibil transferul rapid de date către mediile externe de stocare atașate. Datorită standului ergonomic ce permite ajustarea înălțimii până la 130mm, a reglajelor generoase pentru înclinație și rotire și a unghiului de pivotare la 90°, monitorul își găsește cu ușurință locul pe orice birou.

Alte opțiuni de personalizare în setările OSD ale monitorului includ șase moduri de joc, caracteristici precum Dial Point (suprapunerea reticularului), Game Colour (saturația culorilor) și Shadow Control, astfel încât jucătorii să poată profita la maximum de jocurile lor și să aibă un avantaj în fața adversarilor.

AOC GAMING U28G2XU2 va fi disponibil în Romania din luna iulie 2022 la prețul recomandat de 3,889 lei.