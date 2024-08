STIRI ELKO Romania anunță disponibilitatea noii generații revoluționare de laptopuri cu inteligență artificială integrată Ionut Razvan Share







ELKO Romania, parte a ELKO Group, anunță introducerea în portofoliul său a noii generații revoluționare de laptopuri echipate cu tehnologii avansate de inteligență artificială. Aceste dispozitive inovatoare, produse de branduri de top precum ASUS, Acer, HP și Lenovo, marchează un salt semnificativ în performanță, eficiență și productivitate pentru utilizatorii din România. Noua generație de laptopuri cu IA reprezintă un punct de cotitură în evoluția tehnologiei. Un element cheie al acestor sisteme este prezența unui NPU (Neural Processing Unit) integrat, un procesor specializat dedicat sarcinilor de inteligență artificială. NPU-ul permite executarea eficientă a algoritmilor IA direct pe dispozitiv, fără a necesita o conexiune la cloud, rezultând performanțe IA superioare, latență redusă și o securitate sporită a datelor personale. Integrarea IA direct pe PC-uri le permite acestor dispozitive să învețe și să se adapteze la nevoile utilizatorului, oferind experiențe personalizate și optimizând performanța în timp real. Printre noile laptopuri cu IA care se vor afla în portofoliul ELKO Romania se numără: Acer Swift 14 AI redefinește mobilitatea și eficiența. Alimentat de procesorul Qualcomm Snapdragon® X Elite, acest laptop oferă o autonomie impresionantă de până la 26 de ore, permițându-le utilizatorilor să lucreze o zi întreagă fără grija reîncărcării. Integrarea cu platforma Copilot+ aduce asistența IA la îndemână, facilitând sarcini precum crearea de conținut, analiza datelor și optimizarea productivității. Ecranul tactil IPS de 14,5 inchi cu rată de reîmprospătare de până la 120 Hz oferă o experiență vizuală fluidă și imersivă. ASUS Zenbook S 16 OLED (UM5606) combină eleganța cu puterea IA. Cu procesorul AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 capabil de 50 NPU TOPS, acest laptop ultrasubțire de doar 11 mm grosime oferă performanțe IA avansate. Ecranul OLED de 16 inchi cu rezoluție 3K și rată de reîmprospătare de 120 Hz asigură o experiență vizuală impecabilă, în timp ce sistemul audio cu șase difuzoare și Dolby Atmos creează o ambianță sonoră imersivă. Carcasa din Ceraluminum™ nu doar că arată impresionant, dar oferă și o durabilitate sporită. ASUS ROG Zephyrus G16 (2024) GA605 este primul laptop ROG cu suport IA, conceput pentru gaming și creație la nivel profesionist. Echipat cu procesorul AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 și GPU-ul NVIDIA® GeForce RTX™ 4060/4070, acest dispozitiv oferă performanțe grafice excepționale potențate de IA și este capabil de peste 50 de TOPS. Sistemul de răcire ROG Intelligent Cooling, care include metal lichid pe CPU și ventilatoare Arc Flow™ de generația a doua, asigură performanțe optime chiar și în cele mai intense sesiuni de lucru sau gaming. HP EliteBook Ultra G1q AI PC este proiectat pentru profesioniștii care caută performanță și eficiență. Procesoarele Snapdragon® X Elite cu 45 NPU TOPS permit procesarea IA rapidă direct pe dispozitiv, îmbunătățind semnificativ timpul de răspuns pentru sarcinile intensive. Camera web 5MP + IR cu reducere temporală a zgomotului asigură claritate excepțională în apelurile video, în timp ce HP AI Companion oferă o suită de instrumente IA pentru creșterea productivității, de la analiză de documente, până la optimizarea performanței sistemului. HP OmniBook X Next Gen AI reprezintă viitorul productivității personale. Sistemul inlcude procesorul Snapdragon® X Elite cu o eficiență energetică remarcabilă, care se traduce într-o autonomie de până la 26 de ore, dar și funcții IA integrate, precum optimizarea audio Poly Studio, care îmbunătățesc semnificativ calitatea apelurilor video și a colaborării la distanță. Acest laptop învață de la utilizator, simplificând sarcinile repetitive și îmbunătățind continuu experiența de utilizare. Lenovo Yoga Slim 7x îmbină eleganța cu puterea IA într-un design ultraportabil. Cu platforma Snapdragon® X Elite și NPU-ul Qualcomm® Hexagon™ capabil de 45 TOPS, acest laptop oferă performanțe IA de 4,5 ori mai rapide decât competitorii. Ecranul OLED PureSight de 14,5 inchi cu rezoluție 3K și rată de reîmprospătare de 90 Hz oferă culori vibrante și claritate excepțională. Cu un design de doar 12,9 mm grosime și o greutate de 1,28 kg, Yoga Slim 7x este partenerul ideal pentru profesioniștii mobili care nu fac compromisuri în materie de performanță. Aceste laptopuri inovatoare cu IA aduc beneficii semnificative pentru utilizatori, cum ar fi: Productivitate revoluționară: IA-ul integrat învață și se adaptează la stilul de lucru al utilizatorului, automatizând sarcinile repetitive și oferind sugestii personalizate pentru a maximiza eficiența.

