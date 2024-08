STIRI TECH Kingston Digital lansează SSD-ul NVMe DC2000B de clasă Enterprise pentru centre de date Ionut Razvan Share







Kingston a anunțat lansarea celui mai recent SSD pentru centre de date, DC2000B, un SSD PCIe 4.0 NVMe M.2 de înaltă performanță, optimizat pentru utilizarea în servere de mare volum montate pe rack, ca unitate internă de boot. Utilizând cea mai recentă interfață PCIe Gen 4×4 cu NAND 3D TLC cu 112 straturi, unitatea DC2000B este ideală pentru aplicații interne de unități de boot pentru servere, precum și pentru utilizarea în aplicații de sisteme proiectate în scopuri speciale, care necesită niveluri superioare de performanță și fiabilitate. DC2000B încorporează protecție hardware împotriva întreruperii alimentării (PLP), o caracteristică de protecție a datelor care nu se găsește în mod obișnuit pe SSD-urile M.2. De asemenea, unitatea include un nou radiator din aluminiu care contribuie la o răcire mai bună. „Producătorii de servere Whitebox și producătorii OEM de servere Tier 1 continuă să își echipeze serverele de ultimă generație cu conectoare M.2 pentru boot, precum și pentru funcția de cache intern de date,” a declarat Tony Hollingsbee, SSD business manager în cadrul Kingston EMEA. „DC2000B a fost proiectat astfel încât să asigure performanța și longevitatea de scriere necesare pentru a face față unei varietăți de sarcini cu regim de funcționare ridicat. Aducerea unităților de boot în interiorul serverului păstrează disponibile valoroasele compartimente de încărcare frontale pentru stocarea datelor.” DC2000B este disponibil în variante de capacitate de 240 GB, 480 GB și 960 GB1 și beneficiază de o garanție limitată de cinci ani, asistență tehnică gratuită și fiabilitatea legendară Kingston. Funcții și specificații ale SSD-ului DC2000B PCIe 4.0 NVMe M.2 · Performanță PCIe 4.0 NVMe: Utilizează benzi PCIe Gen 4×4 pentru viteze de înaltă performanță. Protecție încorporată împotriva întreruperii alimentării (PLP): Reduceți riscul de pierdere și/sau deteriorare a datelor ca urmare a opririi neașteptate.

Optimizat pentru a satisface cerințele aplicațiilor de boot ale serverelor cu latență redusă și consecvență IO ca principale criterii de proiectare. Format: 2 2280

2 2280 Interfață: PCIe 4.0 x4 NVMe

PCIe 4.0 x4 NVMe Capacități 1 : 240 GB, 480 GB, 960 G

240 GB, 480 GB, 960 G NAND : 3D TLC

: 3D TLC Citire/scriere secvențială: 240 GB – 4500/400 MBs 480 GB – 7000/800 MBs 960 GB – 7000/1300 MBs

Citire/scriere 4k în stare stabilă 2 : 240 GB – 260000/18000 IOPS 480 GB – 530000/32000 IOPS 960 GB – 540000/47000 IOPS

Total octeți scriși (TBW) 3 : 240 GB – 175 TBW 480 GB – 350 TBW 960 GB – 700 TBW

Latență (medie) la citire: 240 GB – 960 GB: 70 µs

240 GB – 960 GB: 70 µs Latență (medie) la scriere: 240 GB – 53 µs 480 GB – 29 µs 960 GB – 20 µs

Protecție împotriva întreruperii alimentării (plafon de energie): Da

Da Instrumente Enterprise SMART: Urmărirea fiabilității, statistici de utilizare, durata de viață rămasă a SSD-ului, uniformizarea uzurii, temperatura

Urmărirea fiabilității, statistici de utilizare, durata de viață rămasă a SSD-ului, uniformizarea uzurii, temperatura Anduranță: 240 GB – (0,4 DWPD/5 ani) 4 480 GB – (0,4 DWPD/5 ani) 4 960 GB – (0,4 DWPD/5 ani) 4

Consumul de energie: 240 GB: Media la citire: 2,97 W Media la scriere: 4,02 W

Max. la citire: 3,01 W Max. la scriere: 4,09 W 480 GB: Media la citire: 3,22 W Media la scriere: 5,60 W Max. la citire: 3,29 W Max. la scriere: 5,77 W 960 GB: Media la citire: 3,26 W Media la scriere: 7,36 W Max. la citire: 3,36 W Max. la scriere: 7,80 W Temperatura de depozitare: -40°C ~ 85°C

-40°C ~ 85°C Temperatura de funcționare: 0°C ~ 70°C

0°C ~ 70°C Dimensiuni: 80 mm x 22 mm x 8,3 mm

80 mm x 22 mm x 8,3 mm Greutate: 240 GB – 9 g 480 GB – 10 g 960 GB – 11 g

Vibrații în afara funcționării: 20 G vârf (10-2000 Hz)

20 G vârf (10-2000 Hz) MTBF: 2 milioane de ore

2 milioane de ore Garanție/asistență5: Garanție limitată de 5 ani cu suport tehnic gratuit

