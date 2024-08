Grupul Lenovo anunță rezultatele financiare în T1 2024/25

Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY), împreună cu filialele sale („Grupul”), a anunțat rezultatele obținute în primul trimestru al anului fiscal 2024/25, raportând o profitabilitate îmbunătățită în toate segmentele de activitate și înregistrând progrese semnificative în ceea ce privește valorificarea oportunităților AI hibride. Veniturile Grupului au crescut cu 20% de la an la an, ajungând la 15,4 miliarde USD, venitul net a crescut cu 65% de la an la an, ajungând la 315 milioane USD pe o bază non-Hong Kong Financial Reporting Standards (non-HKFRS) [1] , iar mixul de venituri obținute din activități non-PC a crescut cu cinci puncte de la an la an, atingând un maxim istoric de 47%. Rezultatele grupului reflectă strategia clară și execuția solidă, accentul constant pus pe inovare și excelență operațională, precum și beneficiile care decurg din faptul că este o companie globală.

Grupul deține o poziție unică și este bine pregătit să fie lider în era inteligenței artificiale hibride datorită portofoliului său complet de dispozitive cu inteligență artificială, cum ar fi PC-urile cu inteligență artificială, serverele cu inteligență artificială care sunt compatibile cu toate arhitecturile importante, precum și soluții și servicii complexe cu inteligență artificială nativă și integrată. Feedback-ul utilizatorilor privind PC-urile AI Lenovo, definite prin cinci caracteristici cheie, a fost încurajator, primele PC-uri AI fiind lansate în luna mai și multe altele urmând să fie prezentate în cadrul IFA și Tech World în cursul acestui an. Grupul este încrezător că va deține o poziție de lider în ceea ce privește cota de piață pentru următoarea generație de PC-uri cu inteligență artificială, care ar trebui să reprezinte mai mult de 50% din piața PC-urilor până în 2027, precum și o poziție de lider în ceea ce privește valorificarea oportunităților uriașe de creștere din întreaga piață IT. Grupul și-a menținut angajamentul în domeniul inovării, cheltuielile R&D crescând cu 6% de la an la an, până la 476 milioane USD.

În ceea ce privește perspectivele de dezvoltare, în mai 2024, Lenovo a anunțat o colaborare strategică cu Alat, o filială a PIF, o investiție sub formă de obligațiuni convertibile din partea Alat și o emisiune de warrant-uri. Aceste tranzacții vor aduce beneficii importante eforturilor Grupului de a-și accelera procesul de transformare printr-o mai mare flexibilitate financiară, de a valorifica avântul economic extraordinar din Orientul Mijlociu și de a-și diversifica și consolida prezența la nivelul lanțului de aprovizionare cu un nou centru de producție în Orientul Mijlociu. Tranzacțiile sunt supuse aprobării acționarilor și autorităților de reglementare.

Yuanqing Yang, președinte și CEO: „Începutul excelent al anului nostru fiscal a fost rezultatul unei strategii clare și al unei execuții solide, al capacității constante de inovare și al excelenței operaționale, precum și al avantajelor conferite de faptul că suntem o companie globală. Privind înainte, suntem bine pregătiți și avem o poziție unică pe piață datorită portofoliului nostru AI complet care ne va permite să deschidem calea în era inteligenței artificiale hibride și să valorificăm oportunitățile uriașe de creștere la nivelul întregii noastre activități. Sunt încrezător că, odată cu redresarea pieței IT&C, performanța noastră solidă și progresul continuu în domeniul inteligenței artificiale hibride ne vor permite în continuare să obținem o creștere sustenabilă și o majorare a profitabilității.”

Principalele rezultate:

Q1 FY 24/25 milioane USD Q1 FY 23/24 milioane USD Variație Venituri grup 15,447 12,900 20% Venituri înainte de impozitare 313 228 37% Venit net (profitul atribuibil acționarilor) 243 177 38% Venitul net (profitul atribuibil acționarilor – non-HKFRS) [1] 315 191 65% Câștigul de bază pe acțiune (cenți SUA) 1.99 1.48 0.51

Intelligent Devices Group (IDG): Creștere de două cifre a veniturilor și profitabilitate ridicată, cu succes în domeniul inteligenței artificiale personale

Performanța T1 FY24/25:

Divizia IDG a raportat un trimestru puternic cu o creștere de două cifre a veniturilor de la an la an, cu venituri de 11,4 miliarde USD și o îmbunătățire de aproape 1 punct a marjei operaționale de la an la an.

Segmentul de PC-uri și-a păstrat poziția de lider de piață atât în ceea ce privește livrările, cât și activările de dispozitive, cu o cotă de piață globală de 23% și o creștere superioară față de piață.

Atât divizia de smartphone-uri, cât și cea de tablete au înregistrat o creștere puternică a veniturilor de la an la an, de aproximativ 30%, cu o creștere accelerată în cazul smartphone-urilor premium.

Oportunități și creștere sustenabilă:

IDG este încurajat de feedback-ul pozitiv obținut în urma lansării inițiale a PC-urilor sale AI pe piața din China, cu lansări globale ulterioare la IFA și Tech World în cursul acestui an.

Piața PC-urilor intră într-un nou ciclu de împrospătare datorită PC-urilor cu inteligență artificială, această categorie urmând să crească și să reprezinte peste 50% din totalul pieței PC-urilor până în 2027. Grupul este încrezător că va fi lider de piață în segmentul PC-urilor AI de ultimă generație.

IDG va continua să prezinte inovații revoluționare la nivelul portofoliului său pentru a exploata întregul potențial al unui agent AI personal, valorificând și consolidând în același timp parteneriatele sale strategice pentru a dezvolta un portofoliu mai diversificat și un ecosistem mai variat.

Grupul de soluții de infrastructură (ISG): Creștere accelerată și profitabilitate îmbunătățită, susținând infrastructura hibridă

Performanța T1 FY24/25:

Datorită creșterii solide a activităților din domeniul Cloud Service Provider, ISG a înregistrat un venit trimestrial record de 3,2 miliarde USD, în creștere cu 65% de la an la an, și a redus pierderile operaționale atât de la trimestru la trimestru, cât și de la an la an.

Veniturile combinate din stocare, software și servicii au înregistrat o creștere semnificativă de 59% de la an la an, stabilind un nou record.

Veniturile generate de serverele ISG Neptune TM cu răcire cu lichid au crescut cu peste 50%, datorită beneficiilor lor unice în materie de sustenabilitate, în contextul în care nevoile industriei în materie de workload-uri AI sunt în creștere.

Oportunități și creștere sustenabilă:

ISG se concentrează pe redresarea profitabilității prin optimizarea modelului de afaceri pentru segmentele sale enterprise și IMM, în special prin simplificarea portofoliilor și îmbunătățirea operațiunilor.

ISG va continua să valorifice tehnologia de răcire cu lichid, lider în industrie, pentru a răspunde exigențelor din ce în ce mai mari în materie de workload-uri AI, dar și noilor oportunități de creștere de pe piața serverelor și stocării AI.

În plus, ISG va continua să dezvolte parteneriate strategice cheie și să construiască platforme de infrastructură care să susțină soluții AI hibride.

Grupul de soluții și servicii (SSG): Marjă ridicată cu creștere de două cifre și dezvoltarea enterprise AI

Performanța T1 FY24/25:

SSG a înregistrat al 13-lea trimestru consecutiv de creștere a veniturilor de două cifre de la an la an, cu venituri de 1,9 miliarde USD.

Marja operațională în primul trimestru a fost de peste 20% – consolidându-și poziția de motor de creștere al grupului și de contribuitor la profit.

Mixul de venituri din segmentul de managed services și serviciile în zona de proiecte și soluții a crescut cu trei puncte de la an la an și reprezintă 55% din veniturile SSG.

Oportunități și creștere sustenabilă:

Se preconizează că serviciile AI vor crește de aproape două ori mai rapid decât piața în ansamblu și vor deveni principalul motor al pieței serviciilor IT în următorii câțiva ani.

Lenovo va continua să integreze inteligența artificială în ofertele sale cheie, cum ar fi Digital Workplace Solutions, Hybrid Cloud și soluțiile de sustenabilitate.

SSG va dezvolta mai multe servicii native AI pentru a impulsiona adopția AI și a genera un ROI măsurabil al AI pentru clienți, ajutând astfel la accelerarea procesului de transformare al acestora.

Repere ESG

Realizările, anunțurile și angajamentele notabile din ultimul trimestru includ: