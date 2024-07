STIRI TECH Consolă de paging Axis, câștigătoare a premiului Red Dot Design Award Ionut Razvan Share







Axis Communications lansează o consolă de paging de rețea pentru apeluri live și preînregistrate, comunicație bidirecțională și multe altele. Câștigătoare a premiului Red Dot Design Award, această consolă elegantă este ideală pentru retail, educație, domeniul comercial și alte medii. Consola de paging AXIS C6110 completează difuzoarele de rețea pentru un sistem de adresare publică complet. Ecranul LCD mare, color, este înconjurat de 12 butoane configurabile prin web, care permit apeluri către oricâte zone audio sunt necesare – de la difuzoare de rețea și interfoane la dispozitive compatibile SIP. Butoanele pot fi, de asemenea, configurate pentru a declanșa acțiuni pe alte dispozitive IoT, cum ar fi sistemele de control al accesului sau iluminatului. Instalarea este ușoară și flexibilă. Un singur cablu oferă atât alimentare, cât și conectivitate (PoE), iar microfonul încorporat cu formare de fascicul asigură un sunet de calitate, indiferent dacă consola este plasată pe birou sau montată pe perete. Poate fi utilizată așa cum este, cu o cască sau cu microfonul flexibil AXIS TC6901. Caracteristici cheie includ: Permite apeluri live și preînregistrate

Afișaj configurabil prin web

Audio bidirectional

Instalare ușoară cu PoE AXIS C6110 va fi disponibilă prin canalele de distribuție Axis începând cu 1 iulie 2024, când vor fi disponibile mai multe informații pe https://www.axis.com/products/network-audio.

