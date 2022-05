Câștigătorii concursului de informatică ASUS Challenge 2022

ASUS în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București anunță rezultatele Concursului de informatică ASUS Challenge 2022, competiție ce a reunit 45 de echipe de liceeni, reprezentând tot atâtea instituții școlare bucureștene.

Concursul de informatică ASUS Challenge s-a încheiat odată cu Marea Finală organizată sub forma unui eveniment cu participare fizică în cadrul Grand Hotel Bucharest pe 4 mai 2022. Demarată în luna martie, competiția a atras 45 de echipe, reprezentând tot atâtea licee din București. În urma a două sesiuni online desfășurate pe 7 și 12 aprilie pe platformele Kahoot! și Zoom s-au calificat mai departe câte 10 echipe. Cele 20 de finaliste au concurat pe platforma Kahoot!, utilizând sistemele ASUS ExpertCenter E5, profesorii coordonatori urmărindu-le evoluția dintr-un foaier separat, prin transmisie video. Chestionarul de concurs a cuprins 35 de întrebări din domeniul programării și IT&C, timpul de răspuns contând de asemenea în punctarea răspunsurilor corecte.

Echipa câștigătoare a fost reprezentanta Colegiului Național Matei Basarab din capitală. Competiția la vârf a fost foarte strânsă, după cum reiese din rezultatele prezentate mai jos.

Clasamentul final ASUS Challenge 2022 (primele 5 locuri)

1. Colegiul Național Matei Basarab (31045 puncte)

2. Colegiul Național Mihai Viteazul București (31019 puncte)

3. Colegiul Național Gheorghe Șincai (29856 puncte)

4. Liceul Teoretic Benjamin Franklin (29326 puncte)

5. Colegiul Național Cantemir-Vodă (29014 puncte)

„Suntem foarte fericiți că am câștigat acest concurs și că am putut să ne reprezentăm liceul într-un domeniu de care suntem pasionați și în care ne descurcăm foarte bine. Am avut o zi foarte bună, ne-am descurcat ca echipă, am lucrat foarte frumos împreună, am reușit să ne adunăm cunoștințele ca un tot unitar. Vrem să le mulțumim celor de ASUS pentru oportunitatea oferită și doamnei coordonator care ne-a ajutat pe tot parcursul acestui traseu”, au declarat câștigătorii.

În perioada următoare, ASUS va livra Colegiului Național Matei Basarab computerele oferite ca premiu. Cele 30 de sisteme ASUS ExpertCenter E5 AiO 22 (E5202WHAK) și laptopul ASUS ExpertBook B3 Flip (B3402FEA) vor actualiza infrastructura hardware a laboratorului de informatică.

„Compania ASUS este onorată că Inspectoratul Școlar al Municipiului București ne-a ales drept partener și susținător al acestui proiect minunat. Am fost plăcut surprinși de evoluția copiilor pe parcursul acestui concurs, de performanțele de care au dat dovadă în domeniul IT – un domeniu strategic și foarte important pentru România”, a declarat Liviu Marica, PR & Marketing Manager ASUS România.

„Concursul înseamnă concretizarea unei inițiative care vine în sprijinul educației, în sprijinul creșterii competențelor copiilor noștri. Îi mulțumim tare mult partenerului nostru pentru derularea acestui concurs, care demonstrează deschiderea copiilor către competiții, pentru că participarea a fost numeroasă. Acești copii au lăsat deoparte individualitatea, au lucrat în echipă, au contribuit prin premiul obținut la creșterea infrastructurii din liceul lor. Îi felicit pe toți cei care s-au implicat, cele 45 de echipe care au manisfestat interes pentru concurs și mai cu seamă pe cele 20 de finaliste. Cu toții însă sunt câștigători – sunt convinsă de asta și zâmbetul de pe fața lor îmi demonstrează că așa este, pentru că aceste parteneriate între Inspectoratul școlar și alte instituții nu înseamnă nimic altceva decât un pas în dezvoltarea lor. Este important să vedem că după o perioadă pandemică e bine să ne implicăm în astfel de activități”, a declarat Mihaela Ștefan, Inspector Școlar General, Inspectoratul Școlar al Municipiului București.

Cele 20 de licee reprezentate în finală au fost: Colegiul Național Elena Cuza, Liceul Teoretic Ion Barbu, Colegiul Național Ion Creangă București, Liceul Teoretic Tudor Vladimirescu, Liceul Teoretic Ștefan Odobleja, Colegiul Național Mihai Viteazul București, Liceul Tehnologic de Metrologie Traian Vuia, Liceul Greco-Catolic Timotei Cipariu, Liceul Teoretic Jean Monnet, Liceul Teoretic C. A. Rosetti, Colegiul Național Matei Basarab, Colegiul Național Grigore Moisil, Colegiul German Goethe, Colegiul Național Gheorghe Șincai, Liceul Teoretic Benjamin Franklin, Liceul Teoretic Eugen Lovinescu, Colegiul Național Cantemir-Vodă, Colegiul Național Sfântul Sava, Colegiul Național Bilingv George Coșbuc și Liceul Teoretic Bulgar Hristo Botev.