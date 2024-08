STIRI Binance, prima companie din cripto care atinge 1.000.000 abonați pe YouTube Ionut Razvan Share







Binance, ecosistemul global blockchain care susține cea mai mare platformă de schimb cripto, anunță astăzi că a depășit 1.000.000 abonați ai canalului oficial YouTube și a devenit prima companie din cripto ce trece de acest prag. Succesul rapid al canalului YouTube Binance este axat pe conținutul educațional, care include videoclipuri explicative și tutoriale de produs, precum și pe informațiile exclusive legate de parteneriatul cu Cristiano Ronaldo, care vizează atragerea de noi utilizatori și implicarea fanilor în ecosistemul blockchain, prin Web3. Potrivit Google, termenul “finanțe” s-a clasat în top trei căutări YouTube la nivel global în ultimii cinci ani. Rachel Conlan, directorul de marketing al Binance, explică acest trend și modul în care conținutul YouTube al Binance susține obiectivul companiei de a promova inovația financiară sustenabilă și adopția acesteia prin educație. “Scopul nostru este să creștem industria într-un mod responsabil, educând oamenii despre Web3 și criptomonede. YouTube este o parte cheie a acestei strategii, ce ajunge la un public global din ce în ce mai curios și alfabetizat financiar. Adopția rapidă a criptomonedelor arată că activele digitale devin o parte importantă a economiei globale”, a declarat Conlan. În iunie 2024, Binance a depășit 200 de milioane de utilizatori, dublându-și baza de utilizatori în doar doi ani. Această creștere rapidă semnalează o schimbare mai largă, de la adoptatorii timpurii, la majoritatea timpurie în industria criptomonedelor. “Atingerea a 200 de milioane de utilizatori reflectă curiozitatea și conștientizarea financiară în creștere în rândul publicului larg”, adaugă Conlan. “Odată cu atingerea acestui obiectiv, vom îmbunătăți conținutul nostru YouTube, concentrându-ne pe edutainment [conținut educativ prin divertisment] și noi serii de conținut, pentru a poziționa Binance ca platformă de referință pentru următorul miliard de utilizatori, ce promovează libertatea financiară la nivel mondial”.

Tags: