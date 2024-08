ENTERTAINMENT STIRI ASUS RoG a lansat un update pentru Armoury Crate Special Edition Ionut Razvan Share







ASUS Republic of Gamers (ROG) a lansat Armoury Crate Special Edition 1.5 (ACSE 1.5) – o nouă actualizare majoră a acestui software – pentru îmbunătățirea experienței de utilizare a consolei portabile ROG Ally X. Dispunând de o baterie masivă de 80 Wh, joystick-uri și butoane frontale îmbunătățite și mânere reproiectate, ROG Ally X a adus îmbunătățiri pe toate planurile, față de primul model ROG Ally. ACSE este software-ul de control de pe consolele ROG Ally și ROG Ally X, oferind un hub centralizat pentru stocarea jocurilor, accesarea și personalizarea setărilor, pentru ca jucătorii să poată juca toate titlurile preferate, indiferent de lansator. ACSE 1.5 introduce o interfață mai ușor de navigat și mai apropiată de cea a unei console, cu mai multe posibilități de personalizare a modului de afișare și sortare a jocurilor, precum și vizualizări noi de tip carusel și listă. ACSE îmbunătățește semnificativ experiența generală de utilizare comparativ cu ediția inițială, lansată în urmă cu un an. Ușurință în navigare și personalizare

Ca o caracteristică emblematică, ACSE 1.5 oferă o interfață mai intuitivă, asemănătoare cu cea a unei console. Noile aranjamente, inclusiv lista și vizualizările orizontale, oferă jucătorilor mai multe modalități să-și personalizeze experiența. O nouă opțiune Light Mode completează modul Dark existent, iar secțiunea (Tab) „My Favorites” permite jucătorilor să își sorteze cu ușurință cele mai frecvente jocuri, pentru acces rapid. ACSE 1.5 permite, de asemenea, utilizatorilor să dezinstaleze mai rapid jocurile din Game Library, o caracteristică foarte solicitată de comunitate. Pentru jucătorii cu o colecție extinsă, ACSE introduce și o nouă funcție de căutare. Personalizare cu Deep Game Profile

ACSE 1.5 oferă upgrade-uri semnificative pentru personalizarea Profilurilor de joc. Cu o intrare separată pentru fiecare titlu instalat, profilurile de joc (Game Profiles) permit utilizatorilor să creeze în mod selectiv setări adaptate fiecărui joc, mai degrabă decât o soluție unică. Actualizarea ASCE 1.5 permite acum, de asemenea, ca aceste setări personalizate ale profilului de joc să fie stabilite pentru fiecare joc în parte. Setări precum Radeon Super Resolution (RSR), AMD Fluid Motion Frames (AFMF) și Radeon Anti-Lag pot fi toate activate sau dezactivate prin intermediul Game Profile. ACSE 1.5 introduce și posibilitatea ca utilizatorii să își importe/exporte setările Game Profile pentru a le partaja cu restul comunității ROG Ally, inclusiv maparea butoanelor. Personalizarea Game Profile permite utilizatorilor să ajusteze cu adevărat ROG Ally și Ally X, ca pe niște dispozitive de gaming perfecte. Actualizări fără întreruperi, toate accesibile într-un singur loc

ACSE 1.5 aduce toate îmbunătățirile adăugate la ACSE de la lansarea originalului Ally. Aproape toate actualizările Ally sunt livrate convenabil către ACSE, într-un singur loc, inclusiv actualizările de BIOS, actualizările de drivere și multe altele. ACSE a adăugat, de asemenea, suportul pentru giroscop ca un control alternativ și un cursor TDP reglabil pentru modul manual. De asemenea, oferă instrumente simple de calibrare pentru a regla sensibilitatea giroscopului și a joystick-ului și mai multe opțiuni de personalizare pentru instrumentul de monitorizare în timp real, oferindu-le gamerilor mai multe modalități de a urmări performanța dispozitivului. Cea mai recentă versiune a Armoury Crate Special Edition redefinește experiența software cu ROG Ally și Ally X, permițând gamerilor să petreacă mai mult timp cu jocurile și mai puțin timp cu setările. Armoury Crate Special Edition 1.5 este disponibilă atât pe Ally, cât și pe Ally X. Consola portabilă ROG Ally X este, de asemenea, disponibilă pentru cumpărare în România, inclusiv pe site-ul oficial.

