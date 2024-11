FEATURED STIRI TECH Axis lansează procesorul ARTPEC-9: noi standarde în procesarea imaginilor, analiza AI și securitatea cibernetică Ionut Razvan Share







Axis anunță lansarea celei de-a noua generații a procesorului System on Chip (SoC) ARTPEC. Dezvoltat de către echipa Axis, acesta îmbunătățește și rafinează capacitățile și funcțiile care au definit generațiile anterioare, precum: bitrate excepțional de scăzut, analiză bazată pe inteligența artificială, imagini de înaltă calitate și securitate cibernetică avansată. În plus, pentru prima dată în domeniul video IP, ARTPEC-9 oferă suport pentru standardul de compresie video AV1, dezvoltat de Alliance for Open Media (AOM). În combinație cu tehnologia Axis Zipstream, AV1 reduce costurile de stocare fără să compromită detaliile esențiale pentru analiza criminalistică. „ARTPEC-9, cu suportul său unic pentru AV1, oferă o rată de compresie atractivă și o compatibilitate extinsă. Este cu adevărat un câștig pentru industrie”, afirmă Johan Paulsson, Chief Technology Officer la Axis Communications. „Cuvintele-cheie sunt ‘accesibilitate ușoară’ și ‘deschidere’, care se aliniază perfect cu modul în care inovăm pentru o lume mai inteligentă și mai sigură. În plus, ca toate SoC-urile noastre, ARTPEC-9 este proiectat special pentru video de înaltă calitate în rețea. De asemenea, păstrăm controlul total asupra procesului de producție.” Performanță superioară și imagistică îmbunătățită ARTPEC-9 amplifică tehnologiile avansate care au definit procesarea de imagine Axis în condiții de iluminare dificilă, inclusiv Axis Lightfinder și Axis Forensic Wide Dynamic Range (WDR). Acestea stau la baza tehnologiei Axis Scene Intelligence, care crește performanța aplicațiilor de analiză. Rezultatul constă în analize consistente, căutări criminalistice rapide și precise, cu un număr minim de alarme false, chiar și în condiții dificile de supraveghere. Datorită ARTPEC-9 și deceniilor de experiență Axis în procesarea imaginii, echipele de securitate pot obține rezultate fiabile și de înaltă calitate în orice situație. Securitate cibernetică consolidată Securitatea cibernetică este elementul central al designului ARTPEC-9. Funcții precum secure boot și OS semnat asigură protecția fiecărui dispozitiv împotriva amenințărilor cibernetice. În plus, fiind dezvoltat integral intern, ARTPEC-9 permite ca Axis să dețină controlul total asupra procesului de producție, ceea ce întărește și mai mult securitatea dispozitivelor. Analiză de generație nouă ARTPEC-9 deschide calea pentru analize AI mai performante, cu capacitatea de a „vedea” la distanțe mai mari. Aceasta înseamnă detectarea obiectelor mai mici și declanșarea mai rapidă a alertelor pentru a furniza informații utile în scopuri de securitate, siguranță și operaționale. Printre îmbunătățiri se numără precizia mai mare și capacitatea analizelor de a recunoaște și diferenția un număr mai mare de clase de obiecte, pentru o clasificare mai detaliată și nuanțată. Beneficii noi pentru supraveghere Axis introduce AV1, noua generație deschisă de open video coding utilizat în industria supravegherii. Suportul pentru AV1, combinat cu procesarea avansată a imaginii, permite ARTPEC-9 să livreze video de înaltă calitate, fără compromisuri în detalii și claritate, cu un bitrate superior. Împreună cu Axis Zipstream, AV1 asigură o experiență deosebită, atât local (on-prem), cât și în cloud. AV1 este deja integrat de AXIS Camera Station, iar partenerii principali de soluții de management video (VMS), precum Genetec și Milestone, vor integra în viitor suportul pentru acest standard, cu dezvoltări suplimentare în curs. Axis va începe integrarea SoC-ului ARTPEC-9 în anumite produse video de rețea la începutul anului 2025.

Tags: