AXIS: Cameră bullet all-in-one, pregătită pentru utilizare la exterior, cu rezoluție 8K







Axis Communications anunță lansarea camerei AXIS Q1809-LE Bullet, ce oferă 41 MP la 15 fps sau o rezoluție 8K la până la 30 fps. Dispune de un senzor de imagine format 4/3” pentru performanță excepțională în condiții de lumină scăzută. Cu un obiectiv tele-Canon personalizat (50 – 150 mm) și un câmp vizual orizontal de 21°-7°, camera oferă detalii extreme pe distanțe mari. Zoom-ul de 3x o face, de asemenea, ideală pentru scopuri de identificare. Datorită stabilizării electronice a imaginii (EIS), asigură un video fluid în situații în care camera este supusă vibrațiilor. Pachetul camerei conține și un braț de montare pentru o instalare ușoară. În plus, datorită tehnologiei POE, este posibilă conectarea și alimentarea doar prin intermediul unui cablu UTP. Printre caracteristicile cele mai importante se numără: Gata de utilizare și pregătită pentru exterior;

Calitate superioară a imaginii în 8K;

Senzor de 4/3” cu sensibilitate ridicată la lumină;

Detalii extreme la distanțe mari;

Securitate cibernetică încorporată cu Axis Edge Vault. Construită pe un sistem dual Axis system-on-chip, această cameră include Axis Edge Vault, o platformă de securitate cibernetică bazată pe hardware, care protejează dispozitivul și apără informațiile sensibile împotriva accesului neautorizat. De asemenea, oferă stocare și operațiuni criptografice sigure, certificate FIPS 140-3 Nivel 3. În plus, Axis Zipstream reduce cerințele de lățime de bandă și stocare fără a compromite calitatea imaginii.

