Binance securizează fonduri furate de părți externe în valoare de peste 73 de milioane de dolari

Binance, ecosistemul blockchain ce susține cel mai mare exchange de criptomonede din lume ca volum de tranzacționare, anunță că echipa sa de securitate a recuperat sau a blocat peste 73 de milioane de dolari din fondurile utilizatorilor afectați de atacuri externe până la 31 iulie anul acesta. Suma depășește cele 55 de milioane de dolari recuperate sau blocate pe parcursul întregului an 2023. Prin eforturile proactive pentru a sprijini și colabora cu alți jucători din industrie și utilizatori, Binance a reușit să ajute utilizatorii să recupereze fonduri digitale pierdute sau greșit plasate, precum și să înghețe și să recupereze fonduri obținute ilegal, în cazul în care acestea ajung pe platforma Binance. Binance colaborează îndeaproape și cu sectorul public, pentru a se asigura că utilizatorii afectați primesc ajutorul necesar. Marea majoritate a acestor recuperări și blocări – aproximativ 80% – sunt legate de atacuri, exploatări și furturi externe. Restul de 20% sunt asociate cu fraude care au loc în afara platformei Binance. Jimmy Su, Directorul de Securitate al Binance, a declarat: „Binance a cultivat o cultură centrată pe utilizatorul de criptomonede care definește fiecare aspect al operațiunilor noastre. Această realizare subliniază dedicarea noastră pentru a proteja nu doar utilizatorii noștri, ci și a îmbunătăți securitatea generală a ecosistemului de criptomonede. Creșterea și volatilitatea pieței, așa cum s-a observat în ultimele luni, aduc adesea un aflux de investitori noi care pot fi mai susceptibili la fraude și atacuri, iar prețurile ridicate din aceste perioade pot duce la pierderi financiare mai mari”. „La Binance, adoptăm o abordare proactivă și practică pentru a face ecosistemul mai sigur. Extinzând colaborarea noastră pentru a include mai multe servicii terțe, am obținut o acoperire mai mare în urmărirea și recuperarea fondurilor furate. Eforturile noastre și rezultatele dovedite sunt o dovadă a angajamentului nostru de a proteja utilizatorii noștri și de a promova un mediu de criptomonede mai sigur. Le mulțumim echipelor și partenerilor noștri pentru munca asiduă și eforturile depuse în acest sens”, continuă Jimmy Su. Creșterea fondurilor recuperate și înghețate în acest an nu indică o creștere a activității fraudulente în industrie, ci mai degrabă rezultatul măsurilor proactive de securitate ale Binance. Natura intrinsecă a blockchain-ului, în care toate tranzacțiile sunt publice și trasabile, facilitează urmărirea și recuperarea fondurilor. Acest registru public permite identificarea și monitorizarea mai ușoară a activităților potențial suspecte. „Tehnologia blockchain ne oferă un instrument puternic în colectarea de dovezi esențiale și în acțiunea împotriva infractorilor, deschizând calea către un mediu de investiții mai sigur și mai protejat. Deși este important să rămâneți precauți și să faceți întotdeauna cercetări temeinice, puteți fi siguri că proprietățile unice ale tehnologiei blockchain ne avantajează în această luptă împotriva fraudei”, a declarat Jimmy Su. Conform Chainalysis Crypto Crime Report 2024, anul 2023 a înregistrat o scădere semnificativă a valorii primite de adresele de criptomonede ilicite, totalizând 24,2 miliarde de dolari, față de 39,6 miliarde de dolari în 2022. Ponderea întregului volum de tranzacții de criptomonede asociat cu activități ilicite a scăzut, de asemenea, la 0,34%, față de 0,42% în 2022. Această reducere evidențiază eficacitatea măsurilor proactive de securitate din industrie, iar Binance este în fruntea acestor eforturi.

