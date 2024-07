STIRI ASUS lansează pe piața locală Zenbook S 16 (UM5606) cu AI Ionut Razvan Share







ASUS a lansat pe piața românească noul Zenbook S 16 (UM5606), primul PC AI ASUS ultra-subțire echipat cu ecran tactil sau non-tactil ASUS Lumina OLED 3K 120 Hz de 16 inchi, care combină performanța cu rafinamentul. Modelele disponibile în stoc integrează noul CPU AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 cu AMD Radeon™ 890M Graphics și procesor neural XDNA cu până la 50 TOPs. Utilizatorii pot opta între două culori: Zumaia Gray (UM5606WA-RJ241X) sau Scandinavian White (UM5606WA-RJ242X și UM5606WA-RJ256X) sau între două capacități de stocare pe SSD PCIe® 4.0: 1TB (UM5606WA-RJ242X) sau 2TB (UM5606WA-RJ256X și UM5606WA-RJ241X). Toate echipările includ 32GB LPDDR5X memorie RAM integrată, cameră FHD cu senzor IR pentru funcția Windows Hello, Wi-Fi 7 și baterie de 78 Wați-oră. Prețurile pornesc de la aprox. 10499 lei, mai multe detalii fiind disponibile pe site-ul oficial ASUS. ASUS Zenbook S 16 (UM5606) aduce o nouă estetică funcțională, fiind complet reproiectat din interior spre exterior. Carcasa este acoperită cu Ceraluminum™, un material hibrid ceramic de înaltă tehnologie, oferind o rezistență de neegalat împotriva zgârieturilor și uzurii zilnice. Culorile sunt inspirate din natură – Zumaia Gray și Scandinavian White. Zenbook S 16 este alimentat de un procesor care urcă în gamă până la noul AMD Ryzen™ AI 9 HX 370, cu grafică până la Radeon™ 890M și o unitate de procesare neurală capabilă de până la 50 de TOPS (tera operațiuni pe secundă). Apelând la un proces avansat de frezare CNC, ASUS a reușit să integreze o cameră de vapori 3D în sistemul de răcire ambientală ultra-silențios – unic într-un dispozitiv atât de subțire – pentru a asigura o performanță maximă de până la 28W TDP pentru CPU, cu un zgomot minim. Designul funcțional îmbunătățește interacțiunea cu dispozitivul prin caracteristici precum o tastă dedicată Copilot și un touchpad 16:10, cu 40% mai mare, care suportă gesturi inteligente. Ecranul ASUS Lumina OLED 3K la 120 Hz oferă un divertisment captivant, experiența generală ridicându-se la un nivel cinematografic prin aportul puternicului sistem audio cu șase difuzoare – o caracteristică fără precedent la un laptop atât de subțire. Dispozitivul este protejat de chipul de securitate Microsoft Pluton, iar noua funcție convenabilă Windows passkeys permite utilizatorilor să stocheze datele de autentificare în siguranță. Funcțiile actualizate de securitate biometrică și de confidențialitate, alimentate de sistemul de camera AiSense IR, includ recunoașterea facială pentru autentificare și deconectare automată, Adaptive Lock și Adaptive Dimming. O fuziune între artă și tehnologie

Cu un design nou și o estetică funcțională, Zenbook S 16 apelează la noul material Ceraluminum™, care oferă duritate într-un format ultra-subțire, rezistând la testul timpului. ASUS a petrecut patru ani pentru a pune la punct culorile, textura și duritatea acestui material inovator, iar rezultatele vorbesc de la sine. Fabricat pe baza unei tehnologii de frezare CNC de ultimă generație, Zenbook S 16 reușește să atingă o grosime remarcabilă de aprox. 1,1 cm, în timp ce încorporează o gamă completă de componente de ultimă generație, inclusiv un sistem avansat de răcire cu cameră de vapori. În plus, Zenbook S 16 este cel mai subțire și mai compact laptop de 16 inchi, întărind angajamentul ASUS de a oferi performanțe de top fără a sacrifica portabilitatea. Pe lângă faptul că ajută la obținerea designului ultra-subțire, prelucrarea CNC este utilizată și pentru a crea designul exclusiv al grilei geometrice de deasupra tastaturii, precum și pentru a tăia zona supra-dimensionată a touchpad-ului. Puternic și intuitiv

În ciuda formatului ultra-subțire, Zenbook S 16 oferă capabilități AI de ultimă generație. Este echipat cu cele mai recente procesoare AMD Ryzen AI seria 300, împreună cu până la 32 GB de memorie RAM rapidă și până la 2 TB PCIe® 4.0 SSD. Procesorul are un TDP de până la 28 de wați și dispune de un motor Ryzen AI încorporat care oferă până la 50 TOPS de performanță eficientă din punct de vedere energetic pentru aplicațiile AI moderne, ajutând bateria de mare capacitate de 78 Wh să ofere autonomie pe toată durata zilei. Zenbook S 16 se concentrează pe oferirea unei experiențe de utilizare fără efort, intuitive și fără fricțiuni. Tasta dedicată Windows Copilot de pe tastatura ASUS ErgoSense le permite utilizatorilor să apeleze asistența Windows AI în doar o secundă, printr-o singură apăsare. Touchpad-ul cu 40% mai mare se potrivește cu raportul de aspect 16:10 al ecranului pentru un control intuitiv. Suprafața extra-largă sporește confortul și facilitează utilizarea gesturilor inteligente, astfel încât utilizatorii pot efectua sarcini precum ajustarea rapidă a volumului audio sau a luminozității ecranului, pentru vizionare confortabilă a conținutului video. Pentru o conectare ușoară a dispozitivelor mobile, ultra-compactul Zenbook S 16 dispune de un set complet de porturi I/O, inclusiv două porturi USB4 Type-C®, un USB 3.2 Gen 2 Type-A, HDMI® 2.1, un cititor de carduri SD și un jack audio combo. De asemenea, tehnologia WiFi 7 cu certificare ASUS WiFi Master Premium asigură cele mai rapide și mai fiabile conexiuni. Efecte audio-vizuale captivante

Imaginile captivante și realiste sunt oferite de ecranul ASUS Lumina OLED 3K la 120 Hz, mare, luminos și clar, validat Pantone® și certificat DisplayHDR True Black 500 pentru performanțe deosebite de culoare și HDR. Gama de culori de calitate cinematografică DCI-P3 100% permite redarea unor culori vii și fidele. Pentru o experiență cu adevărată cinematografică, Zenbook S 16 include un sistem audio puternic cu șase difuzoare, certificat Harman Kardon, o realizare inginerească remarcabilă într-un dispozitiv atât de subțire. Două tweetere de înaltă frecvență și patru woofere de joasă frecvență oferă un sunet multi-dimensional Dolby Atmos®. Rezultatul este o experiență audio-vizuală cu adevărat captivantă și incredibil de realistă, cu emoții sporite adăugate la filme, jocuri și muzică. Silențios și sigur

O atenție deosebită a fost acordată reducerii zgomotului de funcționare. Sistemul termic avansat cu cameră de vapori 3D și ventilatoare duble Iceblade permite un mod de răcire ambientală sub 25 dB, precum și reglarea automată pentru a activa performanța TDP completă de 28 W atunci când este solicitată. O grilă geometrică cu un design atractiv montată deasupra tastaturii maximizează fluxul de aer, minimizând în același timp riscul de pătrundere a prafului sau a murdăriei. Confidențialitatea și securitatea fără efort pentru utilizator reprezintă o prioritate de top, astfel că Zenbook S 16 suportă Windows passkeys și Microsoft Pluton, care integrează hardware, firmware și software de ultimă generație pentru a se apăra împotriva amenințărilor în continuă evoluție. Cheile de acces Windows folosesc recunoașterea facială Windows Hello pentru a asigura accesul securizat la datele de autentificare ale utilizatorului, astfel încât acesta să nu fie nevoit să rețină parole sau alte detalii private. Recunoașterea facială Windows Hello este activată de camera IR ASUS AiSense. Această cameră suportă, de asemenea, confortul oferit de Adaptive Lock, care monitorizează prezența utilizatorului și blochează laptopul atunci când acesta se îndepărtează. În sfârșit, Adaptive Dimming sporește confidențialitatea prin atenuarea ecranului atunci când utilizatorul își întoarce privirea de la ecran. Trailer video ASUS Zenbook S 16 (UM5606):

www.youtube.com/watch?v= xfgJNoRk1ws Specificații1 ASUS Zenbook S 16 (UM5606) CPU AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 / AMD Ryzen™ AI 9 365 Ecran 16 inchi 16:10 3K (2880 x 1800) tactil, ASUS Lumina OLED NanoEdge cu raport ecran/corp de 90%, luminozitate până la 550 de niți, gamut de culoare 100% DCI-P3, Certificare DisplayHDR™ True Black 500, rată de reîmprospătare de 120 Hz

16 inchi 16:10 3K (2880 x 1800) non-tactil, ASUS Lumina OLED NanoEdge cu raport ecran/corp de 90%, luminozitate până la 550 de niți, gamut de culoare 100% DCI-P3, Certificare DisplayHDR™ True Black 500, rată de reîmprospătare de 120 Hz Sistem de operare Windows 11 Home / Pro Grafică Până la AMD Radeon™ 890M Memorie principală Până la 32 GB de RAM LPDDR5x la 7500 MHz Stocare Până la 2 TB SSD PCIe® Gen 4 Conectivitate WiFi 7 (802.11be), Până la Bluetooth® 5.4 Cameră Cameră AiSense FHD IR cu ACS Porturi I/O 2 x USB 4.0 Type-C®, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1 x HDMI® 2.1 TMDS, 1 x jack audio, 1 x cititor de carduri SD standard (USH-II) Touchpad Touchpad supra-dimensionat (150,3 x 99,5 mm) cu suport pentru Smart Gesture Audio 6 boxe încorporate, Tehnologie Smart Amplifier, 3 microfoane încorporate, Certificare Harman Kardon, Certificare Dolby Atmos® Baterie 78 Wh Adaptor alimentare Adaptor de 65 W, Ieșire: 5V~20V, 65 W, Intrare: 100~240 V AC, 50 / 60 Hz universal Dimensiuni 353,6 x 243 x 11 mm Greutate 1.5 kg2

