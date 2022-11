Synology anunţă noi soluţii şi produse

Synology a dezvăluit, în cadrul evenimentului 2023 and Beyond, soluțiile şi produsele sale viitoare ce includ un nou sistem de operare DSM 7.2, noi actualizări pentru Synology Drive, noi servere de stocare, camere de supraveghere AI, servicii clud hibride şi noi produse din gama networking.

Acestea vor ajuta companiile să obțină mai mult, să devină mai rezistente și să rezolve mai bine provocările prin puterea și flexibilitatea arhitecturilor cloud hibride și a unui ecosistem în expansiune de soluții puternic integrate.

Au fost dezvăluite inovații semnificative pentru toate produsele, acoperind managementul datelor, protecția datelor și securitatea infrastructurii IT. Acestea stabilesc un standard și mai ridicat pentru fiabilitate, securitate și scalabilitate.

Data management

O fundație și mai sigură

DSM 7.2, așteptat la începutul anului 2023, va introduce criptarea întregului volum, oferind siguranţă sporită şi în același timp o performanța de stocare cu 48% mai mare față de criptarea bazată pe foldere partajate. DSM 7.2 va introduce, de asemenea, foldere „write once, read many” (WORM). Aceste foldere inviolabile împiedică modificarea sau ștergerea datelor pe o perioadă de timp stabilită. De asemenea, la fel ca noile copii de rezervă imuabile din Hyper Backup, care interzic orice modificare după creare, acestea ajută la protejarea datelor împotriva ransomware-ului și a amenințărilor cibernetice.

Partajați și colaborați cu usurință

Actualizările aduse soluţiei Synology Drive ajută la păstrarea fișierelor în siguranţă, în timpul partajării între echipele cu politici speciale de watermarks și download. Capacitățile de ștergere de la distanță ajută la minimizarea riscurilor de securitate. Autentificarea automată cu credențiale AD, precum și provizionarea sarcinilor de backup și sincronizare, simplifică implementarea în masă.

Partajarea datelor prin SMB va fi mai sigură și mai eficientă în DSM 7.2.

Servere de stocare de generație următoare

De asemenea, în 2023 vor fi lansate noi sisteme scale-out concepute pentru stocarea de fișiere și obiecte. Clusterele Scale-out vor fi considerabil mai rapide faţă cele mai mari soluții actuale Synology, cu o scalare aproape liniară a performanțelor și capabilităților pe măsură ce se adaugă mai multe unități.

Prima generație de sisteme scale-out va suporta clustere de până la 60 de servere pentru mai mult de 12 PB de stocare efectivă, peste 60 GB/s de performanță de scriere secvențială și peste 80.000 de conexiuni simultane. Clusterele vor oferi o disponibilitate de până la 99,99% și vor suporta suitele de protecție a datelor Hyper Backup și Active Backup de la Synology.

Protecția datelor

Backup management

Sa anunţat o nouă platformă de gestionare pentru Active Backup și C2 Backup, ce are ca scop să permită gestionarea, implementarea și monitorizarea fără întreruperi a sarcinilor de backup în cadrul infrastructurii IT a unei organizații, indiferent de locație sau de scară. Noua platformă reunește soluțiile Synology on-premise și cele bazate pe cloud, oferind administratorilor IT și MSP cele mai eficiente instrumente pentru a proteja și asigura recuperarea la timp a oricărui dispozitiv sau serviciu.

Supraveghere video

Camere cu AI integrat

Programate să fie lansate la începutul anului 2023, camerele IP Synology din seria 500 vor oferi performanțe, securitate și integrare superioare, toate setările camerelor fiind gestionate direct din Surveillance Station. Capacitățile Edge AI, cum ar fi paza zonelor de detectare a intruziunilor, eliberează resursele serverului de înregistrare pentru a permite implementări mai mari bazate pe AI, în timp ce procesarea dedicată accelerează căutarea de persoane și vehicule oriunde în cadrul unui video

Oferite în două forme, bullet sau dome, camerele Synology din seria 500 dispun de senzori de 5 MP pentru înregistrare cu unghi larg și format 16:9, 3K (2880×1620) la 30 FPS. Camerele suportă PoE și sunt rezistente la intemperii (IP67), permițând plasarea flexibilă în interior sau în exterior. Camerele Synology din seria 500 sunt conforme cu US NDAA/TAA și sunt proiectate pentru securitate, introducând inovații de securitate și metode de întărire similare celor întâlnite la produsele Synology Enterprise.

Servicii de cloud hibrid

Active Insight evoluează pentru a preveni în mod automat activitățile utilizatorilor care încalcă normele de protecție a datelor. Noua funcție de prevenire a pierderilor de date monitorizează activitățile utilizatorilor, cum ar fi logările, accesul la fișiere, crearea de sarcini de partajare, comparând în același timp sumele de control ale fișierelor care sunt încărcate sau partajate. Atunci când se declanșează praguri sau reguli, sistemul poate trimite alerte sau poate lua măsuri, cum ar fi deconectarea clienților suspectați de a fi infectați de ransomware.

Securitatea dispozitivelor si a acreditărilor

Platforma Synology C2 Identity continuă să crească, cu un accent deosebit pe îmbinarea bunelor practici de securitate cu confortul. În 2023, C2 Identity va primi mai multe îmbunătățiri pentru a permite autentificarea fără parolă atât la servicii și dispozitive online, cât și locale. Integrarea cu Windows Hello și Face ID/Touch ID de la Apple facilitează autentificarea ușoară pe punctele finale gestionate de C2 Identity.

Și, în combinație cu un viitor portal de utilizator C2 Identity, angajații care utilizează endpoint-uri gestionate pot fi conectați automat la servicii web care acceptă SAML, cu opțiunea de a activa 2FA pentru servicii mai sensibile, cum ar fi sistemele ERP sau CRM ale unei companii.

Networking

Un nou router Wi-Fi 6 cu funcții avansate de rețea

Bazându-se pe platforma SRM 1.3, noul WRX560 aduce aceleași funcții de gestionare a rețelei de înaltă calitate de la RT6600ax la un preț mai accesibil. Cu antene interne puternice dual-band și un port LAN/WAN de 2,5GbE, WRX560 poate fi adăugat cu ușurință ca nod mesh la orice router RT6600ax sau utilizat ca soluție autonomă pentru locuințe și birouri. WRX560 se lansează la nivel global pe 2 noiembrie la prețul de 209 USD.