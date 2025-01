FEATURED STIRI RedNote și Lemon8: Alternativele la TikTok vin cu riscuri de confidențialitate majore Ionut Razvan Share







Migrarea utilizatorilor americani către aplicații precum RedNote și Lemon8, pe fondul potențialei interziceri a aplicației TikTok a adus în prim-plan întrebări legate de colectarea și protecția datelor personale și în legătură cu alte aplicații provenite tot din China. De la cerințe intruzive precum scanarea documentelor personale de identitate care includ fotografia persoanei respective și probe de nuanță a pielii, până la riscuri legate de informațiile financiare. Pe scurt, utilizatorii trebuie să fie mai atenți ca niciodată la modul real de monetizare a platformelor ”gratuite”: datele lor personale. Marc Rivero, Lead Security Researcher, Kaspersky GReAT, a spus: „Un număr tot mai mare de utilizatori americani ai rețelelor sociale au migrat și migrează către RedNote și Lemon8, ca alternative la TikTok, în contextul potențialei interdicții în SUA. Dar și practicile acestora de colectare a datelor sunt, în mare parte, similare cu cele întâlnite pe platforme mari precum Meta sau TikTok. Se înregistrează interacțiuni ale utilizatorilor, detalii despre dispozitivele acestora și informații despre localizarea lor pentru personalizarea conținutului sau pentru funcții precum publicitatea. Ideea de bază rămâne aceeași: dacă o aplicație este gratuită, datele personale ale utilizatorilor devin adesea moneda de schimb.” Diferențele apar, însă, la detalii. RedNote, de exemplu, merge și mai departe, solicitând nume reale, acte de identitate care include fotografia persoanei care deschide contul și chiar un test de nuanță a pielii—în special relevant pentru funcții extinse, precum instrumentele de comerț electronic și transmisiunile live verificate. În sine, integrarea funcțiilor de social media și e-commerce poate crește riscurile pentru informațiile financiare ale utilizatorilor. Asta înseamnă că, dacă există o breșă în securitatea RedNote, nu doar obiceiurile de navigare sau aprecierile utilizatorilor sunt expuse; ci și ID-ul acestora și, posibil, și alte date mai sensibile. Politica de confidențialitate a aplicației nu clarifică pe deplin cum sunt partajate sau protejate aceste date personale mai detaliate, lăsând întrebări deschise despre practicile sale de gestionare a datelor. Abordarea Lemon8, în schimb, rămâne mai aproape de modelul standard de colectare a datelor personale pentru publicitate și parteneriate. Deși și aceasta ridică probleme legate de confidențialitate (deoarece orice date, odată partajate, pot deveni mai greu de urmărit sau controlat), nu pare să extindă colectarea datelor la nivelul detaliat pe care îl face RedNote. În cele din urmă, lecția pentru utilizatori este aceeași, indiferent de platformă: înțelegeți importanța datelor solicitate de fiecare aplicație, verificați cum sunt utilizate sau partajate și decideți dacă acest compromis este acceptabil sau nu pentru voi.

