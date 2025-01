FEATURED STIRI TECH & TRENDING Tech Themes 2025: Cinci teme esențiale ale tehnologiei în 2025 Ionut Razvan Share







Evoluția tehnologiei, schimbările rapide în comportamentul audienței și mișcările culturale și politice se intersectează pentru a transforma peisajul media în 2025. Teads, platforma media globală, prezintă Tech Themes 2025, explorând cinci direcții principale care au potențialul să redefinească strategiile de publicitate în anul curent. Acest ghid cuprinzător, bazat pe informații din Teads Global Tech Themes Survey¹ și Teads Media Barometer², pe date de încredere din industrie și pe perspectivele liderilor globali din media, oferă niște direcții clare pentru a face față potențialelor provocări și pentru a valorifica noile oportunități. Natalie Bastian, Global Chief Marketing Officer la Teads, declară:

„În 2024, executivii din publicitate și publishing au fost forțați să facă față unui peisaj media fragmentat. Între mișcările din politica globală, evenimentele sportive majore și momentele din cultura pop, aceștia au găsit modalități inovatoare de a ajunge la consumatori. Fie că a fost vorba despre integrarea CTV în planurile media sau utilizarea AI, industria publicitară a abordat aceste oportunități cu mult curaj. Pentru 2025, Teads anticipează un accent mai mare pus pe valorificarea întregului potențial oferit de tehnologie – de la video omnichannel la formate CTV interactive și targetare contextuală, oportunitățile sunt nelimitate.” Cinci perspective-cheie din Tech Themes 2025: Engagement transformat prin strategia video omnichannel

Strategiile video omnichannel revoluționează modul în care brandurile interacționează cu audiențele, construind povești coezive și de impact pe ecrane multiple. Printr-o abordare care are în centru măsurarea atenției omnichannel, Teads reușește să livreze campanii video care depășesc ca vizibilitate mediile tradiționale, prin targetarea audienței atât în momentele de relaxare (lean-back – CTV), cât și în cele de implicare activă (lean-in -mobile), crescând relevanța și ad recall-ul. 42% dintre profesioniștii din media identifică CTV și formatele omnichannel drept teme principale pentru 2025. Publicitate adaptată viitorului: un echilibru între personalizare și confidențialitate

Pe măsură ce reglementările privind confidențialitatea modelează peisajul digital, advertiserii se confruntă cu provocarea de a oferi experiențe personalizate, care să prioritizeze în același timp confidențialitatea consumatorilor. Targetarea contextuală oferă o soluție eficientă, aliniind perfect reclamele cu conținutul și mediile în timp real, într-un mod non-intruziv. Cercetările arată că 1 din 3 consumatori își amintește reclamele relevante din punct de vedere contextual, iar 17% sunt mai predispuși să facă o achiziție.2 Teads oferă 80% din inventarul său cookieless, permițând brandurilor să obțină scalabilitate, performanță și conformitate în peisajul digital aflat într-o continuă schimbare. Medii premium: acolo unde se construiește încrederea și relevanța

Mediile de calitate nu doar că sunt sigure pentru branduri, dar stimulează si interacțiunea. Calitatea mediului în care se afișează reclamele influențează percepția publicului asupra brandului, susțin 70% dintre consumatori.4 Campaniile derulate în medii premium obțin o creștere de 25% în ROI (rentabilitatea investiției), ceea ce le face esențiale pentru advertiserii care urmăresc un echilibru între reputație și 5 Engagement strategic în jurul momentelor culturale De la evenimente globale, cum ar fi Jocurile Olimpice, până la momente culturale cotidiene, alinierea campaniilor cu ocaziile de comunicare relevante asigură brandurile că rămân relevante și memorabile. Reclamele din timpul evenimentelor culturale obțin o rată de engagement cu până la 25% mai mare.⁶ Prin adaptarea campaniilor la evenimente culturale cheie, brandurile pot obține o creștere de 15-20% în ROI, iar mesajele personalizate pot crește intenția de cumpărare cu 33%.⁷ Excelență creativă implementată în fiecare punct de contact cu consumatorul Excelența creativă, susținută de inteligența artificială și de alte unelte inovatoare, transformă engagementul audienței în rezultate măsurabile. De la formate CTV interactive, până la unități inRead dinamice, aceste instrumente permit brandurilor să livreze mesaje relevante pe tot parcursul experienței consumatorului în mediul digital. Temele identificate de Teads subliniază importanța strategiilor bazate pe date, formate inovatoare și medii premium pentru a crea conexiuni puternice cu audiența.

