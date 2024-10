STIRI TECH tbi bank deschide propriul hub de tehnologie în Turcia Ionut Razvan Share







tbi bank face un pas important în dezvoltarea sa tehnologică prin deschiderea propriului hub tehnologic, tbi tech, în Turcia. Prin această mișcare strategică, banca își propune nu doar să accelereze dezvoltarea și integrarea de servicii inovatoare în produsele sale, ci și să își extindă accesul la talente pe plan internațional. Sediul central al hub-ului este în Istanbul, în timp ce majoritatea inovațiilor provin de la biroul de Cercetare și Dezvoltare (R&D) din Zafer Technopark, în Usak. Acolo, echipa tbi tech colaborează îndeaproape cu experți și academicieni în tehnologie pentru a valorifica expertiza, cunoștințele și abilitățile acestora. Hub-ul tehnologic se concentrează pe dezvoltarea de platforme avansate de date și soluții analitice care îmbunătățesc produsele digitale ale băncii și le fac mai ușor de utilizat și mai eficiente pentru clienții din România, Bulgaria și Grecia. Un exemplu notabil este aplicația tbi bank din Bulgaria, unde au fost deja implementate mai multe dintre aceste inovații tehnologice. În prezent, echipa tbi tech este formată din 17 profesioniști cu experiență vastă în analiza datelor, inginerie, dezvoltare software și alte arii din domeniul tehnologiei. Pe măsură ce proiectele echipei se dezvoltă, banca are în plan să atragă treptat noi talente, pentru a răspunde cerințelor în creștere ale business-ului și ale clienților săi. „Prin tbi tech, nu doar investim în tehnologie și în oameni, ci îmbunătățim modul în care oferim servicii financiare pentru a răspunde mai bine nevoilor clienților. Turcia a fost alegerea ideală pentru hub-ul nostru de tehnologie datorită oportunităților pe care le oferă în sectoarele sale solide de servicii bancare și de IT. Poziția strategică la nivel regional, alături de accesul la profesioniști talentați și la o comunitate activă de startup-uri, ne vor ajuta să ne atingem obiectivele de dezvoltare tech”, a spus Gurkan Papila, SVP Technology la tbi bank.

