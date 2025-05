FEATURED SMARTPHONES STIRI realme 14/14T vor fi lansate pe 6 mai Ionut Razvan Share







realme, brandul de smartphone-uri cu cea mai rapidă creștere din lume, anunță lansarea pe 6 Mai a seriei realme 14, care include modelele realme 14 și realme 14T. Această serie promite să devină un campion în materie de autonomie a bateriei, pentru segmentul smartphone-urilor mid-range, oferind utilizatorilor o autonomie ultra-extinsă la un preț extrem de competitiv. Performanță și autonomie de excepție Echipată cu o baterie Titan de 6000mAh, seria realme 14 este lider în tehnologia bateriilor. Oferă până la 10 ore de gaming neîntrerupt și 17,5 ore de redare video. Datorită utilizării bateriei pe bază de grafit cu cea mai mare densitate energetică din industrie (782Wh/L), seria realme 14 garantează durabilitate chiar și după 1400 de cicluri de încărcare. Folosind procesorul Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4, realme 14 5G atinge un scor impresionant de 810.000 în AnTuTu, poziționându-se drept liderul categoriei sale. Bazat pe un proces de fabricație avansat de 4nm, acest cipset oferă o creștere de 15% a performanței CPU, permițând jocuri fluide cu până la 90 FPS în titluri precum Call of Duty Mobile, PUBG și BGMI. Pentru jocurile rapide precum MLBB și Free Fire, utilizatorii pot urca performanța la un spectaculos 120 FPS. realme 14T oferă o experiență cursivă datorită MediaTek Dimensity 6300 Energy 5G, un cipset puternic și eficient. Ambele dispozitive din seria 14 sunt echipate cu sistem de răcire VC, care menține performanța constantă și previne supraîncălzirea. Totodată, realme a fost primul brand de smartphone-uri care a încheiat un parteneriat oficial cu Free Fire. La trei ani de la acea colaborare, compania își reînnoiește parteneriatul, demonstrându-și angajamentul continuu pentru a oferi utilizatorilor o experiență gaming de top. Stil futurist, conceput pentru a-ți evidenția identitatea realme 14 5G se remarcă printr-un design inovator de tip „Mecha”, completat de sistemul de iluminare inteligent „Victory Halo”, care redefinește estetica unui smartphone modern. Folosind tehnologia avansată de nano-litografie, dispozitivul reproduce cu precizie detalii inspirate din armura mecha. Mai mult decât un simplu element vizual, „Victory Halo” oferă o experiență interactivă prin efecte de lumină personalizabile, care răspund notificărilor și momentelor speciale, oferindu-le utilizatorilor posibilitatea de a-și personaliza modul de interacțiune cu telefonul într-un mod original și expresiv. realme 14 5G va fi disponibil în variantele de culoare Mecha Silver, Storm Titanium și Warrior Pink, în timp ce realme 14T 5G va fi disponibil în Obsidian Black, Lightning Purple și Surf Green. Cameră AI pentru Claritate Ultra-Ridicată Entuziaștii fotografiei vor aprecia camera AI de 50MP cu stabilizare optică (OIS) din seria realme 14, capabilă să surprindă cu precizie scene dinamice prin funcția inteligentă AI Snap Mode. Îmbunătățită cu algoritmul performant LightFusion, similar celor utilizate în telefoanele de top, această cameră oferă imagini clare, detaliate și realiste în orice condiții de fotografiere. Seria realme 14 este dotată cu un ecran AMOLED de 120Hz, conceput pentru esports, ce oferă culori vibrante și fluiditate excelentă, contribuind totodată la reducerea oboselii vizuale în timpul sesiunilor îndelungate. Pentru a menține performanța la nivel optim în condiții de utilizare intensă, dispozitivele din seria 14 dispun de un sistem avansat de răcire VC, cu o eficiență termică de zece ori mai mare decât cea a altor modele din piață, asigurând o funcționare stabilă și fără riscul supraîncălzirii. Cu certificări de rezistență IP69, IP68 și IP66 împotriva prafului și apei, seria realme 14 le oferă utilizatorilor încrederea de a o folosi oriunde, fără compromisuri în performanță. Designul său robust este conceput pentru a rezista în medii extreme, transformând telefonul într-un partener de încredere pentru orice aventură.

