OVES Enterprise: România trebuie să facă din AI o prioritate strategică pentru securitatea națională

În timp ce Statele Unite alocă 500 de miliarde de dolari pentru dezvoltarea Inteligenței Artificiale ca prioritate strategică de securitate națională, iar Uniunea Europeană mobilizează 200 de miliarde de euro prin inițiativa InvestAI, România nu are încă un plan concret pentru integrarea AI în infrastructura sa critică. Iar fără o strategie clară și fără mecanisme de implementare eficiente, România riscă să rămână dependentă de soluții externe, fără a-și dezvolta propriile capacități în acest domeniu esențial, consideră reprezentații OVES Enterprise, companie românească de dezvoltare de software, cu expertiză în crearea de soluții software complexe și inovații AI destinate industriilor aerospațiale, de apărare și de securitate cibernetică. „SUA au înțeles cât de importantă este inteligența artificială pentru securitatea națională și pentru armată, iar acest lucru se reflectă în investițiile masive alocate. În același timp, Uniunea Europeană a răspuns prin mobilizarea unor fonduri semnificative pentru dezvoltarea și integrarea AI. Decidenții din România trebuie să înțeleagă că aceste fonduri nu sunt menite să salveze companii cu probleme financiare sau să fie redirecționate către alte scopuri. Ele sunt esențiale pentru securitatea viitorului nostru. Companiile de inovație trebuie să tragă un semnal de alarmă autorităților și să găsim împreună soluții pentru a avea o strategie reală pentru AI, sau, mai precis, pentru a integra cât mai rapid AI în sistemele esențiale de securitate ale României”, afirmă Mihai Filip, CEO OVES Enterprise. Strategia Națională în domeniul Inteligenței Artificiale 2024-2027 – un pas înainte, dar insuficient România a adoptat recent Strategia Națională în domeniul Inteligenței Artificiale (SN-IA) pentru perioada 2024-2027, care recunoaște importanța AI pentru securitatea națională și dezvoltarea economică. Documentul propune obiective clare, precum crearea unui ecosistem digital pentru AI, dezvoltarea unui sistem de guvernanță și reglementare și consolidarea capacității umane în acest domeniu. Cu toate acestea, fără un cadru concret de finanțare și fără un plan aplicabil de colaborare între stat și mediul privat, implementarea acestei strategii rămâne incertă. „România trebuie să construiască și să implementeze, nu doar să planifice” OVES Enterprise subliniază că România trebuie să urmeze exemplul economiilor avansate și să transforme AI într-o prioritate strategică, cu măsuri concrete și investiții direcționate spre dezvoltare națională. „Statele Unite și Uniunea Europeană investesc în AI ca parte esențială a securității naționale și economice. În acest timp, România nu are un cadru clar prin care statul să colaboreze eficient cu companiile care dezvoltă soluții în acest domeniu. Nu este suficient să avem planuri, trebuie să le aplicăm”, explică Mihai Filip. Expertiza OVES Enterprise în AI și apărare OVES Enterprise și-a construit expertiza în crearea de soluții software complexe și inovații AI destinate industriilor aerospațiale, de apărare și de securitate cibernetică, demonstrând că România poate deveni un jucător competitiv în acest sector. Nemesis AI, platformă de inteligență artificială dezvoltată de OVES Enterprise, care joacă un rol esențial în structura, etichetarea și pregătirea datelor din zonele de conflict, și care, ulterior, sunt utilizate pentru antrenarea și implementarea modelelor AI în sisteme complexe, precum drone autonome și avioane, este un exemplu de tehnologie avansată aplicabilă în securitate națională, protecția infrastructurilor critice și analiza operațională. „Am dezvoltat Nemesis AI pentru a oferi soluții avansate în domeniul securității, analizelor operaționale și protecției infrastructurii digitale. Deja colaborăm la nivel internațional cu entități care au înțeles importanța AI pentru securitate. România are nevoie de mecanisme care să faciliteze implementarea acestor tehnologii la nivel național, nu doar de strategii pe hârtie”, mai spune Mihai Filip. Pași concreți pentru o strategie aplicabilă Pentru ca România să rămână competitivă și să își protejeze securitatea, OVES Enterprise propune câteva direcții esențiale de acțiune: Crearea unui mecanism clar de colaborare între stat și companiile din domeniul AI, care să permită testarea și implementarea rapidă a soluțiilor inovatoare;

Finanțarea cercetării și dezvoltării AI, inclusiv prin susținerea companiilor care creează soluții utilizabile în securitatea națională;

Standardizare și reglementare clară, astfel încât AI să poată fi evaluat, testat și adoptat eficient în infrastructura statului;

Construirea unei infrastructuri dedicate AI, inclusiv centre de date naționale, alimentate cu energie verde. „România are avantajul unui sector IT puternic și al unor specialiști de top. Ceea ce lipsește este un cadru de sprijin real care să faciliteze aplicabilitatea AI în sistemele critice. OVES Enterprise este pregătită să contribuie la dezvoltarea acestor soluții și să colaboreze cu autoritățile pentru accelerarea adopției AI la nivel național”, concluzionează Mihai Filip. Într-un moment în care AI redefinește noile paradigme economice și de securitate, România trebuie să își construiască propria strategie aplicabilă, nu doar să urmărească tendințele internaționale. OVES Enterprise este gata să contribuie activ la acest proces, oferind expertiză și soluții tehnologice avansate.

