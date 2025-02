Grupul Lenovo anunță rezultatele financiare în T3 2024/25

Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY), împreună cu filialele sale („Grupul”), a anunțat rezultatele obținute în cel de-al treilea trimestru al anului fiscal 2024/25, raportând creșteri semnificative ale veniturilor și profitului grupului per ansamblu. Veniturile au crescut cu 20% de la an la an, ajungând la 18,8 miliarde USD, marcând al treilea trimestru consecutiv de creștere de două cifre. Venitul net a crescut de peste două ori de la an la an, ajungând la 693 de milioane USD (inclusiv un credit fiscal nerecurent de 282 de milioane USD) pe o bază Hong Kong Financial Reporting Standards (HKFRS). Motoarele de creștere diversificate ale grupului continuă să înregistreze o evoluție accelerată, mixul de venituri din activități non-PC crescând cu peste patru puncte de la an la an, până la 46%. Rezultatele din acest trimestru au fost susținute de strategia grupului axată pe Inteligența Artificială hibridă, de revigorarea activității la nivelul Infrastructure Solutions Group, precum și de creșterea de două cifre înregistrată la nivelul segmentelor de business Intelligent Devices Group și Solutions and Services Group.

Lenovo continuă să investească în activități de cercetare și dezvoltare, cheltuielile R&D crescând cu aproape 14% de la an la an, până la 621 milioane USD. În cadrul evenimentului de tehnologie CES 2025, care a avut loc recent, Lenovo a lansat o serie de produse inovatoare, inclusiv primul laptop AI rulabil din lume, primul dispozitiv de gaming portabil din lume care permite jucătorilor să opteze între sistemul de operare Windows OS sau Steam OS, precum și Moto AI – obținând 185 de premii din partea industriei pentru portofoliul de inovații.

Investițiile în domeniul inovației ale Grupului se concentrează pe inteligența artificială, în special pe construirea unei platforme tehnologice de bază pentru inteligența artificială, pe realizarea de progrese în domeniul Agentic AI, precum și pe dezvoltarea continuă de tehnologii și de aplicații ale acestora în cadrul produselor. Grupul este lider în domeniul personal AI prin intermediul inovațiilor în materie de dispozitive AI, valorificând în același timp în mod proactiv infrastructura hibridă și Lenovo Hybrid AI Advantage pentru a dezvolta enterprise AI. Lenovo consideră că actualul boom al inteligenței artificiale creează oportunități uriașe în ceea ce privește dispozitivele, infrastructura și serviciile, deoarece o eficiență mai mare a inferenței și un cost mai scăzut al puterii de calcul contribuie la democratizarea utilizării inteligenței artificiale. Aliniat la strategia de inteligență artificială hibridă a grupului, acest lucru nu numai că va accelera procesul de maturizare a dispozitivelor AI și edge AI, dar va încuraja și accelera, de asemenea, implementările, personalizările și randamentul investițiilor (ROI) în domeniul enterprise AI.

În ceea ce privește evoluția viitoare, Lenovo își menține angajamentul de a impulsiona creșterea prin investiții continue în inovații în domeniul inteligenței artificiale hibride. Grupul este încrezător că lanțul său de aprovizionare flexibil, rezilient și global – alături de extinderea producției în Orientul Mijlociu împreună cu Alat și parteneriatele tehnologice strategice cu Formula 1® și FIFA – îi vor permite să navigheze cu succes în fața oricăror incertitudini macroeconomice. Datorită avansului susținut înregistrat în trimestrul al treilea, Lenovo este optimist în ceea ce privește menținerea creșterii și profitabilității companiei.

Yuanqing Yang, președinte și CEO: „Atât veniturile, cât și profitul Lenovo au înregistrat o creștere semnificativă în trimestrul trecut, cu performanțe solide în toate activitățile de bază. Se remarcă faptul că segmentul ISG a revenit pe profit, iar segmentul smartphone a înregistrat o creștere rapidă. Tehnologia AI, grație eficienței mai mari și costurilor mai mici, accelerează maturizarea personal AI, în special la nivelul dispozitivelor AI și edge AI. De asemenea, a accelerat adoptarea AI la nivel enterprise. Această evoluție se aliniază perfect cu orientarea către inteligența artificială hibridă pe care am promovat-o și pe care ne-am asumat-o. Privind în perspectivă, investițiile noastre continue în domeniul inovării, alături de operațiunile excepționale și reziliente la nivel global, ne asigură o bună poziționare în vederea unei creșteri susținute și profitabile în viitor.”

Principalele rezultate:

Q3 FY 24/25 milioane USD Q3 FY 23/24 milioane USD Variație Venituri grup 18,796 15,721 20% Venituri înainte de impozitare 517 471 10% Venit net (profitul atribuibil acționarilor) 693 337 106% Venitul net (profitul atribuibil acționarilor – non-HKFRS) [1] 430 357 20% Câștigul de bază pe acțiune (cenți SUA) 5.66 2.81 2.85

Intelligent Devices Group (IDG): Creștere de două cifre a veniturilor, lider în domeniul dispozitivelor AI

Performanța T3 FY24/25:

Divizia IDG a raportat un trimestru solid, cu o creștere a veniturilor de două cifre de la an la an, înregistrând venituri de 13,8 miliarde USD, în creștere cu 12% de la an la an.

Segmentul de PC-uri și-a consolidat poziția de lider de piață, ajungând la o cotă de piață de 24,3%, mărindu-și și mai mult avansul față de jucătorul de pe poziția a doua, la aproape cinci puncte, menținându-și în același timp profitabilitatea.

Divizia de smartphone-uri și-a menținut creșterea solidă, înregistrând o creștere de două cifre a veniturilor de la an la an și o hiper-creștere pe piețele din Asia Pacific și EMEA.

Privind în perspectivă, divizia IDG va continua să impulsioneze convergența sistemelor de calcul mai performante și a modelelor mai eficiente în cadrul unei game largi de dispozitive, încurajând în același timp inovarea în ceea ce privește factorul de formă. În plus, va optimiza capabilitățile agenților AI, va îmbunătăți conectivitatea între mai multe dispozitive și va crea ecosisteme de aplicații pentru a oferi utilizatorilor experiențe fluide pe toate dispozitivele și în cadrul tuturor ecosistemelor.

Grupul de soluții de infrastructură (ISG): Creștere rapidă, atingerea pragului de rentabilitate, în direcția unei creșteri profitabile

Performanța T3 FY24/25:

ISG a înregistrat o creștere de aproximativ 60% a veniturilor de la an la an în acest trimestru, atingând pragul de rentabilitate și obținând venituri de 3,9 miliarde USD.

Rezultatele au fost susținute de creșterea continuă a segmentului Cloud Services Provider (CSP), precum și de creșterea stabilă a segmentului enterprise și IMM (E/IMM).

Veniturile din segmentul de servere AI al ISG și soluțiile de răcire cu lichid Lenovo Neptune au contribuit substanțial la rezultatele obținute în acest trimestru, veniturile din serverele AI crescând constant, în timp ce soluția Neptune a depășit sfera sistemelor de supercomputing și a mediului academic, extinzându-se către industrii verticale mai variate.

ISG anticipează o cerere mai mare pentru infrastructura hibridă, având în vedere creșterea pe scară largă a inteligenței artificiale, în special o cerere pentru cloud-urile publice, precum și pentru centrele de date on-premise, cloud-urile private și edge computing. Grupul este încrezător că va obține o creștere profitabilă sustenabilă datorită strategiei sale clare, a simplificării continue a portofoliului de produse, a consolidării capabilităților de lansare a produselor pe piață și a optimizării modelului de afaceri E/IMM.

Grupul de soluții și servicii (SSG): Venituri record și profitabilitate ridicată, consolidând capabilitățile Lenovo Hybrid AI Advantage

Performanța T3 FY24/25:

SSG a înregistrat o creștere de două cifre a veniturilor de la an la an timp de 15 trimestre consecutive, obținând venituri de 2,3 miliarde USD și o marjă operațională de 20%.

Soluțiile bazate pe inteligența artificială au impulsionat, de asemenea, evoluția serviciilor de tip hardware-attached, oferind utilizatorilor o experiență îmbunătățită, valorificând expertiza Lenovo în ceea ce privește echipamentele hardware.

Veniturile generate de soluțiile și serviciile non-hardware au rămas principalul motor de profit al SSG și continuă să crească. Veniturile combinate din activitățile non-hardware au crescut cu cinci puncte de la an la an și reprezintă aproape 60% din veniturile SSG.

Soluțiile bazate pe inteligența artificială capătă tracțiune și construiesc modele de referință pentru clienții globali, inclusiv prin furnizarea unei platforme de agenți AI pentru companii.

Privind în perspectivă, SSG continuă să dezvolte capabilități sub umbrela Lenovo Hybrid AI Advantage și să impulsioneze o creștere superioară față de piață pentru toate ofertele.

Repere ESG

Realizările, anunțurile și angajamentele notabile din ultimul trimestru includ: