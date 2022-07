Oracle şi Microsoft anunţă disponibilitatea Oracle Database Service for Microsoft Azure

Oracle Corp şi Microsoft Corp au anunţat astăzi disponibilitatea generală a Oracle Database Service for Microsoft Azure. Cu această nouă ofertă, clienţii Microsoft Azure pot aloca, accesa şi monitoriza cu uşurinţă servicii Oracle Database la nivel de companie în Oracle Cloud Infrastructure (OCI), beneficiind astfel de o experienţă familiară. Utilizatorii pot migra sau genera noi aplicaţii pe Azure, apoi se pot conecta la serviciile administrate Oracle Database, cu performanţe şi disponibilitate ridicate, precum baza de date Autonomous Database care rulează pe OCI.

În ultimele două decenii, mii de clienţi s-au bazat pe funcţionarea complementară a software-urilor Microsoft şi Oracle pentru a-şi rula aplicaţiile esenţiale pentru afaceri. Pe măsură ce clienţii migrează aplicaţiile şi datele în cloud, ei continuă să caute soluţii comune de la partenerii lor software de încredere. Începând cu 2019, când Oracle şi Microsoft au încheiat un parteneriat pentru a lansa Oracle Interconnect for Microsoft Azure, sute de organizaţii au utilizat interconexiunile securizate şi private în 11 regiuni globale.

Microsoft şi Oracle extind această colaborare pentru a simplifica şi mai mult experienţa multi-cloud cu Oracle Database Service for Microsoft Azure. Mulţi clienţi comuni, inclusiv unele dintre cele mai mari corporaţii din lume, precum AT&T, Marriott International, Veritas și SGS, doresc să aleagă cele mai bune servicii din rândul furnizorilor de cloud pentru a optimiza performanţa, scalabilitatea şi capacitatea de a-şi accelera eforturile de modernizare a businessului. Oracle Database Service for Microsoft Azure se bazează pe capacităţile de bază ale Oracle Interconnect for Azure şi le permite clienţilor să integreze fluxuri de lucru în Microsoft Azure cu servicii Oracle Database pe OCI. Clienții nu vor plăti pentru utlizarea serviciilor Oracle Database for Microsoft Azure sau pentru serviciile de interconectare la nivel de rețea, sau pentru schimbul de date dintre Azure și OCI. Aceștia vor plăti doar pentru serviciile Azure sau Oracle pe care le consumă, cum ar fi Azure Synapse sau Oracle Autonomous Database.

Cu noul serviciu Oracle Database Service for Microsoft Azure, din doar câteva clickuri, utilizatorii îşi pot conecta abonamentele Azure la tenancy-ul lor OCI. Serviciul configurează automat tot ce este necesar pentru a lega cele două medii cloud şi distribuie identităţile Azure Active Directory, ceea ce simplifică utilizarea serviciului de către clienţii Azure. De asemenea, oferă un dashboard familiar pentru Oracle Database Services pe OCI, cu terminologia Azure şi monitorizare, cu Azure Application Insights.