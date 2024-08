Munca, viața și inteligența artificială: 34% cred că AI poate fi un șef mai bun decât un om

Inteligența artificială devine un nou membru al societății, conform rezultatelor unui sondaj Kaspersky „Excitement, Superstition and great Insecurity – How global Consumers engage with the Digital World”. Studiul a mai descoperit că, în prezent, inteligența artificială își asumă noi roluri în domenii în care poate avea succes și poate insufla încredere oamenilor. O treime dintre respondenți (34%) consideră că AI poate fi un lider mai bun decât oamenii datorită imparțialității sale. Majoritatea (57%) este pregătită să folosească AI pentru a-și desfășura viața de zi cu zi mai eficient, iar 31% ar folosi AI pentru a-i ajuta să găsească partenerul potrivit într-o aplicație de dating.

Pe baza statisticilor Similarweb, ChatGPT, unul dintre cele mai populare chatboturi din lume, a strâns 153 de milioane de vizite în prima lună de la lansare, în noiembrie 2022, și a atins un vârf de 2 miliarde de vizite în aprilie 2024. În lumina progreselor rapide în AI, Kaspersky a efectuat un studiu aprofundat pentru a explora nivelurile actuale de încredere în AI. Studiul examinează rolurile inteligenței artificiale în viața oamenilor, de la pozițiile de conducere la locul de muncă până la asistarea în luarea deciziilor importante, de viață.

Potrivit studiului, respondenții văd AI-ul ca pe membru al echipei la locul de muncă, dar și ca pe un potențial manager – 34% cred că AI poate fi un șef mai corect decât o ființă umană.

Un alt domeniu în care AI poate juca un rol activ este educația. Aproape jumătate dintre respondenți (47%) prevăd că printre tehnicile de predare pentru copii se vor număra și experiențele virtuale și Metaverse, în viitorul apropiat.

Jumătate dintre consumatori (50%) cred că inteligența artificială a devenit deja o parte inevitabilă a vieții lor, 43% având o perspectivă pozitivă asupra potențialului său de a aduce multe oportunități interesante și de a îmbunătăți viitorul pentru toată lumea. Majoritatea respondenților admit că AI are competențe în domenii creative – 62% cred că AI este un producător credibil de opere de artă.

AI poate fi considerat, de asemenea, un însoțitor de încredere și un asistent în viața de zi cu zi. Mai mult de jumătate dintre respondenți (57%) ar dori să folosească AI pentru a-și desfășura viața de zi cu zi mai eficient.

Aproape jumătate dintre cei chestionați (48%) sunt pregătiți să folosească un chatbot AI pentru a avea conversații online, 31% l-ar folosi pentru a-i ajuta să găsească partenerul potrivit într-o aplicație de dating. De fapt, 48% cred că relațiile umane se vor schimba din cauza impactului AI, dacă personajele virtuale încep să înlocuiască partenerii din viața reală.

Pentru a proteja utilizatorii împotriva amenințărilor bazate pe inteligență artificială, Kaspersky sugerează: