STIRI Broadcom introduce inițiativa Catalyst care va susține o mai bună colaborare cu clienții Symantec și Carbon Black Ionut Razvan Share







Broadcom a anunțat o extensie a programului său Accelerate și o inițiativă globală revoluționară, Catalyst, care implică parteneri de elită Enterprise Security Group (ESG) pentru a conduce relațiile cu clienții Symantec și Carbon Black care sunt unicii distribuitori pe regiuni. În rândul primilor parteneri care inaugurează programul Catalyst se numără SYNNEX (America de Nord și America de Sud), Arrow Electronics (Europa de Nord, Centrală și de Sud), MBCOM Technologies (piețe emergente), Westcon-Comstor (Asia Pacific) și Carahsoft Technology Corp. (Guvernul Federal al Statelor Unite, autoritățile și administrările locale din statele americane i sectorul educației SUA). Susținut de instrumentele de inovare și activare a produselor Broadcom, Catalyst deblochează potențialul fiecărui partener de a genera o creștere semnificativă a profitului, în timp experții tehnici de elită acreditați pe fiecare țară în parte vor furniza servicii cu valoare adăugată și vor asigura suport de nivel 1 și 2 clienților acestor mărci de securitate emblematice. Broadcom va continua să ofere instrumente de management al produsului, marketing, suport pentru operațiuni de vânzări și activare concepute pentru a asigura succesul și creșterea partenerilor Catalyst. În plus, Broadcom va oferi asistență avansată pentru clienți nivel 3 și resurse de suplimentare pentru a se asigura că atât partenerii, cât și clienții, vor beneficia pe deplin de investiția lor în soluțiile ESG ale Broadcom. „Odată cu introducerea Catalyst, Broadcom deschide o nouă cale înainte pentru parteneriatele de canal din industria securității cibernetice”, a declarat Rob Greer, vicepreședinte și director general al Enterprise Security Group la Broadcom. „Partenerii Catalyst au un interes deosebit pentru succesul și creșterea portofoliilor Symantec și Carbon Black și, de asemenea, pot să personalizeze produsele pe piață pentru a satisface nevoile unice ale clienților lor. Fiind o companie pe primul loc în inginerie, Broadcom va rămâne concentrată pe dezvoltarea celor mai avansate soluții de securitate pentru a ajuta clienții noștri să rezolve cele mai complexe provocări de securitate.” SolvIT Networks este partener strategic pentru Europa Centrală și de Est al Broadcom.

Tags: